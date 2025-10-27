ગીર સોમનાથમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન, સરકાર પાસે સહાયની માંગ
નુકસાનને પગલે જિલ્લાના ધારાસભ્યો અને સાંસદે મુખ્યમંત્રી તેમજ કૃષિ મંત્રીને રજૂઆત કરી ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપવાની માંગ કરી છે.
Published : October 27, 2025 at 5:56 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં 25 ઓક્ટોબરની મોડી રાતથી ભારે કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. આ નુકસાનને પગલે જિલ્લાના ધારાસભ્યો અને સાંસદે મુખ્યમંત્રી તેમજ કૃષિ મંત્રીને રજૂઆત કરી ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપવાની માંગ કરી છે.
રાજ્યના હવામાન વિભાગે ગીર સોમનાથ, દીવ, બોટાદ, ભાવનગર સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી સાથે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. છેલ્લા બે દિવસથી ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની છે, અને તેમને આર્થિક ફટકો પડ્યો છે.
શિયાળાની ઋતુની શરૂઆતમાં આ કમોસમી વરસાદે મગફળી, સોયાબીન અને એરંડા જેવા પાકોને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ખેડૂતોના ખેતરોમાં રહેલો મગફળીનો પાક સંપૂર્ણપણે પલળી ગયો છે, જ્યારે પશુઓ માટે રાખેલ ઘાસ અને ચારો પણ નાશ પામ્યો છે, જેનાથી પશુપાલન કરતા ખેડૂતોને પણ મોટું નુકસાન થયું છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ, તાલાળા, કોડીનાર, સુત્રાપાડા, ઉના અને ગીર ગઢડા જેવા તાલુકાઓમાં કમોસમી વરસાદથી નુકસાન થયું છે. ખાસ કરીને સુત્રાપાડા અને તાલાળા તાલુકાના ખેડૂતોની સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ થઈ છે. હાલ પાકની લણણીનો સમય હોવા છતાં આ વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. ખેડૂતો હવે રાજ્ય સરકાર પાસે આર્થિક સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.
આ નુકસાનને પગલે ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લાના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સંજય પરમાર અને તાલાળા ધારાસભ્ય ભગા બારડે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તેમજ કૃષિ મંત્રીને પત્ર લખીને નુકસાનનો સર્વે કરી ખેડૂતોને તાત્કાલિક આર્થિક સહાય આપવાની માંગ કરી છે.
દીવમાં પણ ભારે વરસાદ, પ્રવાસીઓ પરત ફર્યા
હવામાન વિભાગે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની તેમજ નાગવા બીચ પર ન્હાવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની સૂચના આપી છે. છતાં, કેટલાક પ્રવાસીઓ જીવના જોખમે દરિયામાં ન્હાતા જોવા મળ્યા હતા. ભારે વરસાદને કારણે અનેક પ્રવાસીઓ હોટલો છોડી પોતાના ઘર તરફ પરત ફરી રહ્યા છે.
