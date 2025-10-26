ETV Bharat / state

ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે વધારી ખેડૂતોની ચિંતા, વાલિયામાં સૌથી વધુ અડધો ઈંચ વરસાદ

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાંક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. જે પૈકી ભરૂચ જિલ્લામાં પણ વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ
ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
ભરૂચ: અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી વાવાઝોડાની સિસ્ટમને કારણે હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરી હતી. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ શનિવારની મોડી રાત્રિથી ભરૂચ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. રાત્રીના સમયે ધીમે ધીમે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. રવિવારની વહેલી સવારે સુધી છૂટો છવાયો વરસાદ ચાલુ રહ્યો હતો, જેના કારણે શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફરી એકવાર ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાયો હતો.

ભરૂચ શહેરના સ્ટેશન સર્કલ, પાંચબત્તી, શક્તિનાથ, ઝાડેશ્વર રોડ, કલેકટર કચેરી વિસ્તાર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસતા રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણીના ભરાવને કારણે વાહન વ્યવહારમાં ધીમી ગતિ નોંધાઈ હતી. નાગરિકોએ રાત્રિથી વહેલી સવારે સુધી વરસાદના ઠંડા ઝોકાનો આનંદ માણ્યો હતો, જેના કારણે વાતાવરણમાં અચાનક શિયાળાની શરૂઆત જેવી ઠંડકનો અહેસાસ થયો હતો.

ભરૂચના વાલિયામાં સૌથી વધુ અડધો ઈંચ વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

આ કમોસમી વરસાદથી તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો. હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ભરૂચ જિલ્લામાં તાપમાન 34 ડિગ્રીની આસપાસ હતું, જે વરસાદ બાદ ઘટીને 28 થી 29 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયું છે. જોકે આ વરસાદથી લોકોને ભલે ઠંડક મળી હોય પરંતુ કૃષિ ક્ષેત્ર માટે ચિંતા વધારી રહ્યો છે. હાલ રવિ પાકની વાવણી માટે ખેડૂતોએ જમીનની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાક માટે જમીન ખેતરની તૈયારીના અંતિમ તબક્કામાં છે, ત્યારે અણધાર્યા વરસાદથી જમીનમાં અતિરેક ભેજ થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. કૃષિ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ જો વરસાદ વધુ સમય સુધી ચાલુ રહેશે તો ભેજના કારણે જમીન કાચી થઈ જશે, જે વાવણીના સમયગાળાને પાછળ ધકેલી શકે છે.

કૃષિ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે હાલના વરસાદનો પાક પર કેટલો પ્રભાવ પડશે તે આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં સ્પષ્ટ થશે. જો વરસાદ એક-બે દિવસમાં બંધ થઈ જશે તો ભેજ પાક માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે, પરંતુ સતત વરસાદથી કપાસ, મગફળી અને અન્ય તૈયાર પાકોને નુકસાન થવાની આશંકા છે. ખાસ કરીને અંકલેશ્વર, હાંસોટ અને વાલિયા તાલુકાઓમાં ખેડૂતો જમીન તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયામાં હતા, જેને અત્યારે વિરામ આપવો પડ્યો છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી તાજેતરની માહિતી મુજબ હાલમાં આકાશમાં વાદળછાયું વાતાવરણ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.જિલ્લાના તમામ 9 તાલુકાઓમાં વરસાદના વિવિધ પ્રમાણ નોંધાયા છે. તેમાં વાલિયામાં સૌથી વધુ 12 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે. અંકલેશ્વર અને હાંસોટ તાલુકામાં 11 મી.મી. જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. જંબુસર અને ભરૂચ શહેરમાં 5 મી.મી., ઝઘડિયામાં 3 મી.મી., નેત્રંગમાં 8 મી.મી., આમોદમાં 1 મી.મી. તેમજ વાગરામાં 1 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સતર્કતા રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. વરસાદના કારણે વાહન ચાલકોને પણ ધીમી ગતિએ વાહન ચલાવવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. કુલ મળીને, ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે વાતાવરણમાં ઠંડક લાવી હોવા છતાં જગતના તાત માટે ચિંતા સર્જી છે. આગામી દિવસોમાં વરસાદનો માહોલ યથાવત રહેશે કે નહીં તે હવામાન વિભાગના આગામી અહેવાલ બાદ સ્પષ્ટ થશે.

