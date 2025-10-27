ETV Bharat / state

ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર ફેરવ્યું પાણી, ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન

રવિવારે વહેલી સવારે ફરીથી વરસેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધુ વધારો કર્યો છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર ફેરવ્યું પાણી, ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન
ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર ફેરવ્યું પાણી, ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 6:32 PM IST

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર અને હાંસોટ પંથકમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત વરસતા વરસાદે પહેલેથી જ ખેડૂત સમુદાયમાં ચિંતા ફેલાવી હતી, પરંતુ રવિવારે વહેલી સવારે ફરીથી વરસેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધુ વધારો કર્યો છે. ખાસ કરીને ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.

રસ્તા પર સૂકવેલો પાક પલળી ગયો, ખેડૂતોના માથે બેવડી આફત

હાલમાં અંકલેશ્વર અને હાંસોટ તાલુકામાં ડાંગરની કાપણીનો તબક્કો શરૂ થયો હતો. ખેડૂતો ખેતરમાંથી તૈયાર પાક કાપીને રસ્તા પર સૂકવવા માટે મૂક્યો હતો. હાંસોટના કુડાદરા, પરવત, તેમજ અંકલેશ્વરના સિસોદ્રા અને પંડવાઈ ગામોમાં આશરે 8 કિલોમીટરના વિસ્તાર સુધી મુખ્ય માર્ગના બન્ને બાજુ ડાંગરનો પાક તપાવા મૂકવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ અચાનક વરસેલા વરસાદે આ બધો પાક ભીંજાવી નાખ્યો. ખેતરમાંથી મહેનતપૂર્વક કાઢેલો અને રસ્તા પર સુકવાયેલો પાક ભીંજાઈ જતા ખેડૂતોના ચહેરા પરથી આશાની લકીરો ગાયબ થઈ ગઈ.

ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર ફેરવ્યું પાણી, ડાંગરના પાકને વ્યાપક નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)

“પહેલા ડાંગર રૂ.400માં મળતો, હવે વેપારીઓ માત્ર રૂ.300 આપી રહ્યા છે” – ખેડૂતોનો આક્ષેપ

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે સતત ચોથી વાર વરસેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ડાંગરનો ગુણોત્તર ખરાબ થવા લાગ્યો છે. જે ડાંગર માટે પહેલા વેપારીઓ પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ.400 સુધી ચૂકવતા હતા, તેમાં હવે રૂ.100નો ઘટાડો થઈને ભાવ માત્ર રૂ.300 સુધી આવી ગયો છે.

ખેડૂત પ્રકાશ વશીએ જણાવ્યું કે, “અમારે ખેતરમાંથી પાક કાઢીને રોડ પર સુકવ્યો હતો, પરંતુ વરસાદના કારણે આખો પાક પલળી ગયો છે. વેપારીઓ હવે ઓછો ભાવ આપી રહ્યા છે, એટલે અમારે ખોટ ખાઈને પણ વેચવું પડી રહ્યું છે.”

ખેડૂત સમીર વશીએ જણાવ્યું કે, “આ વર્ષે તો પહેલી વાર વરસાદે પાકને આટલું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. પાક સુકવવા માટે જગ્યા ન હોવાને કારણે રસ્તા પર મૂકવો પડ્યો હતો, અને હવે આખો ભીંજાઈ ગયો છે.”

ખેડૂત ભુપત વશીએ કહ્યું કે, “સરકાર તાત્કાલિક સર્વે કરાવે અને સહાય જાહેર કરે. નહીંતર ખેડૂતોને આર્થિક રીતે ઊભા રહેવું મુશ્કેલ બની જશે.”

ગામગામમાં ડાંગરના ઢગલાઓ ભીંજાઈ ગયા

હાંસોટ અને અંકલેશ્વર પંથકના મોટા ભાગના ગામોમાં આવી જ પરિસ્થિતિ છે. ખેડૂતોએ ડાંગરના ગોથા બનાવી માર્ગો પર સૂકવ્યા હતા, પરંતુ વરસાદ પડતાં તે બધું ભીંજાઈ ગયું. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો પાણી ભરાઈ જતાં ડાંગર પૂરેપૂરો નાશ પામ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હાલ ડાંગર સુકવવા માટે જગ્યાનો તંગી ઉભી થઈ છે, કારણ કે સતત ભેજી હવામાનને કારણે ડાંગર સુકાવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે.

કમોસમી વરસાદના કારણે ગુણવત્તા પર અસર

ખેતર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, વરસાદ પછી ડાંગરના દાણા ભીંજાઈ જતા તેનું વજન વધે છે, પરંતુ ગુણવત્તા ઘટે છે. ભેજના કારણે ડાંગરના દાણામાં ફૂગ અને કાળી દાગ આવી જાય છે, જેના કારણે વેપારીઓ ઓછો ભાવ આપે છે. આ સ્થિતિ લાંબી ચાલે તો ખેડૂતોને વધુ નુકસાન થવાની શક્યતા છે.

ગત વર્ષે પણ ખેડૂતોને થયું હતું ભારે નુકસાન

ઉલ્લેખનીય છે કે ગત વર્ષે પણ ભરૂચ જિલ્લામાં મોડા વરસાદના કારણે ડાંગરના પાકને મોટું નુકસાન થયું હતું. ત્યારે પણ ખેડૂતો સરકાર પાસે સહાયની માંગણી કરી હતી, પરંતુ યોગ્ય સહાય ન મળતાં ઘણા ખેડૂતો દેવામાં ફસાયા હતા. આ વર્ષે ફરી કમોસમી વરસાદે તેઓને એ જ પરિસ્થિતિમાં ધકેલી દીધા છે.

સરકારી સહાય માટે ખેડૂતોની માંગ

ખેડૂતોએ રાજ્ય સરકારને તાત્કાલિક સર્વે કરાવી પાકની હાનિનું મૂલ્યાંકન કરવા અને વળતર જાહેર કરવા વિનંતી કરી છે. હાલના સમયમાં ડાંગરના ઉત્પાદન પર લાગેલી કિંમત અને ખેડૂતોની મહેનતની સરખામણીએ મળતા ભાવ વચ્ચે ભારે તફાવત છે.

ખેડૂતોના સંગઠનોએ પણ જિલ્લા કલેેક્ટરને અપીલ કરી છે કે અંકલેશ્વર-હાંસોટ પંથકમાં નુકસાનનું મૂલ્યાંકન તાત્કાલિક થાય અને સહાય ફાળવીને ખેડૂતોને રાહત મળે.

હવામાન વિભાગની ચેતવણી

હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે અરબી સમુદ્રની અસરને કારણે આગામી 24 કલાક સુધી દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. જેના કારણે ભેજમાં વધારો અને તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાશે. આ હવામાનિક પરિસ્થિતિ ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક બની રહી છે.

અંકલેશ્વર અને હાંસોટ પંથકમાં વરસેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને આર્થિક રીતે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે. મહેનત અને ખર્ચ પછી તૈયાર કરેલો ડાંગરનો પાક ભીંજાઈ જતાં ખેડૂતો નિરાશ થઈ રહ્યા છે. છેલ્લા બે વર્ષથી વરસાદના કારણે થતા નુકસાનથી તેઓના હિંમતના કાઠા ખલાસ થઈ ગયા છે.

હવે ખેડૂતોની એકજ માંગ છે કે સરકાર તાત્કાલિક નુકસાનનો સર્વે કરીને સહાય જાહેર કરે, જેથી ખેતરમાં રાતદિવસ મહેનત કરનાર ખેડૂત પરિવારને થોડી રાહત મળી શકે.

