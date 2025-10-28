ETV Bharat / state

કમોસમી વરસાદનો માર: ખરીફ પાકો સાથે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં વિલંબ, ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની આશંકા

વરસાદને કારણે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં 15થી 20 દિવસ જેટલો વિલંબ થઈ શકે છે, જેનાથી પાકની વૃદ્ધિ અવસ્થામાં પણ ફેરફાર થશે.

કમોસમી વરસાદનો માર: ખરીફ પાકો સાથે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં વિલંબ, ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની આશંકા
કમોસમી વરસાદનો માર: ખરીફ પાકો સાથે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં વિલંબ, ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: મોસમી વરસાદની ગંભીર અસર શિયાળુ પાકો પર પણ જોવા મળશે, વાવેતરમાં વિલંબને કારણે ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની આશંકા.હાલ પડી રહેલો કમોસમી વરસાદ માત્ર ખરીફ પાકો માટે જ પ્રાણઘાતક બની રહ્યો છે, પરંતુ આવનારા શિયાળુ પાકો માટે પણ માવઠાનો આ વરસાદ માર બનીને વરસી શકે છે. વરસાદને કારણે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં 15થી 20 દિવસ જેટલો વિલંબ થઈ શકે છે, જેનાથી પાકની વૃદ્ધિ અવસ્થામાં પણ ફેરફાર થશે. આથી, શિયાળુ પાકોના ઉત્પાદન પર પણ આ કમોસમી વરસાદની વિપરીત અસર જોવા મળી શકે છે.

માવઠાનો માર શિયાળુ પાકો પર પણ જોવા મળી શકે

હાલ સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. પાછલા બે-ત્રણ દિવસથી વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં 8થી 10 ઇંચ સુધીનો ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. આનાથી ખરીફ પાકો જેવા કે મગફળી, કપાસ, સોયાબીન તથા અન્ય કૃષિ પાકોને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. ભાવનગરથી શરૂ કરીને દરિયાકાંઠાના ઉના અને જૂનાગઢ જિલ્લાના કેટલાક તાલુકાઓમાં પડી રહેલો વરસાદ હવે શિયાળુ પાકો માટે મોટો ખતરો બની શકે છે. આવી શક્યતાઓ હવામાન વિભાગે પણ વ્યક્ત કરી છે.

કમોસમી વરસાદનો માર: ખરીફ પાકો સાથે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં વિલંબ, ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની આશંકા (ETV Bharat Gujarat)

શિયાળુ પાકોનું વાવેતર વિલંબમાં

જ્યારે ખેડૂતો શિયાળુ પાકો માટે ખેતરની જમીન તૈયાર કરીને વાવણી માટે તૈયાર રાખે છે, ત્યારે આ ધોધમાર વરસાદને કારણે વાવેતરમાં 15થી 20 દિવસનો વિલંબ થઈ શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તો એક મહિના જેટલો પણ વિલંબ થઈ શકે છે. મોડું વાવેતર થતાં પાકની વૃદ્ધિ અવસ્થા અને ઉત્પાદન પર કમોસમી વરસાદની ગંભીર અસર પડી શકે છે. વરસાદ બંધ થયા પછી ખેતરનું પાણી સુકાય તેમાં અને જમીન તૈયાર કરવામાં 8થી 10 દિવસ લાગી શકે છે, જે મોડા વાવેતરનું કારણ બનશે.

શિયાળુ પાકો માટે ઠંડીના દિવસો મહત્વના

શિયાળુ પાકો માટે ઠંડીના દિવસો ખૂબ મહત્વના હોય છે. શિયાળામાં ઘઉં, રાયડો, ચણા, ધાણા, જીરું, તુવેર જેવા પાકોનું પુષ્કળ વાવેતર થાય છે. આ તમામ પાકોમાં ફૂલ અને ફળ લાગવાની અવસ્થામાં ઠંડીના દિવસો મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. વાવેતર મોડું થતાં ઠંડીના જરૂરી દિવસો દરમિયાન તાપમાનમાં વધઘટ થઈ શકે છે, જેનાથી ઘઉં, જીરું, ચણા, ધાણા, રાયડો સહિતના શિયાળુ પાકોના ઉત્પાદન પર આ કમોસમી વરસાદની ખરાબ અસર પડી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DELAY IN SOWING OF KHARIF
WINTER CROPS
DECREASE IN PRODUCTION
JUNAGADH UNSEASONAL RAINS
UNSEASONAL RAINS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.