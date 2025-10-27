ETV Bharat / state

ખેડા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકને નુકસાન, ખેડૂતો ચિંતામાં

કેટલાક વિસ્તારોમાં પાકને વધુ નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 7:00 PM IST

ખેડા: ખેડા જિલ્લામાં રવિવારે બપોર બાદથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. સાંજથી જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ શરૂ થયો, જે સોમવારે પણ ચાલુ રહ્યો. આ વરસાદને કારણે ડાંગરના તૈયાર પાકને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાકને વધુ નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.

ડાંગરના પાકને નુકસાન

જિલ્લામાં હાલ ડાંગરની કાપણી ચાલી રહી છે, પરંતુ આ સમયે કમોસમી વરસાદને કારણે ડાંગરના પાકને નુકસાન થયું છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં હજી ડાંગરનો પાક ઉભો છે અને કાપણી બાકી છે. વરસાદને કારણે ડાંગર નમી પડ્યું છે, અને જો વરસાદ ચાલુ રહે તો તૈયાર પાક બગડી જવાની ભીતિ ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે.

ખેડૂતો હવે રડવા જેવી સ્થિતિમાં

ખેડૂત જયંતિભાઈએ જણાવ્યું કે, “રવિવારે બપોર પછી વરસાદ શરૂ થયો, જેના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે. જેમણે ડાંગરની કાપણી કરી લીધી, તેમને પણ નુકસાન થયું છે, અને જેમનો પાક ઉભો છે, તે બગડવાની ભીતિ છે. ડાંગર આડું પડી ગયું છે, જેના કારણે નુકસાનનો ખતરો છે. સરકારે કોઈ સહાય આપવી જોઈએ, કારણ કે ખેડૂતો હવે રડવા જેવી સ્થિતિમાં છે.”

જિલ્લામાં સર્વત્ર વરસાદ

જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. સોમવારે બપોરે 2 વાગ્યા સુધી વિવિધ તાલુકાઓમાં નીચે મુજબ વરસાદ નોંધાયો:

  • કપડવંજ: 27 મિ.મી.
  • કઠલાલ: 25 મિ.મી.
  • મહેમદાવાદ: 33 મિ.મી.
  • ખેડા: 11 મિ.મી.
  • માતર: 17 મિ.મી.
  • નડિયાદ: 25 મિ.મી.
  • મહુધા: 18 મિ.મી.
  • ઠાસરા: 14 મિ.મી.
  • ગળતેશ્વર: 81 મિ.મી.
  • વસો: 17 મિ.મી.

