ધરતીપુત્રો બાદ પશુપાલકોના માથે મુસીબતનું આભ ફાટ્યું, પશુઓના ઘાસચારાની અછત સર્જાઈ
દક્ષિણ ગુજરાતમાં પાછોતરો વરસાદ ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રડાવી રહ્યો છે. આજે ફરી ગણદેવી તાલુકામાં વરસાદ થતા વધુ નુકસાન થાય તેવી ભીતિ છે.
Published : November 4, 2025 at 1:38 PM IST
નવસારી : હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી મુજબ નવસારી જિલ્લામાં આજે વહેલી સવારે ગણદેવી તાલુકાના શહેરોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ હતી. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા. વહેલી સવારે વરસાદી ઝાપટા પડવાના કારણે નોકરીયાત વર્ગ અને શાળાએ જતા બાળકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો હતો.
માવઠું બન્યું મુસીબત!
ગણદેવી તાલુકાના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ચીકુનો પાક લેતા આવ્યા છે. આ ચીકુ ભારતભરમાં પ્રખ્યાત છે, પરંતુ માવઠાના મારના કારણે ચીકુનો તૈયાર પાક અને ખરણની સમસ્યા નડે છે. સાથે જ વાડીઓમાં તૈયાર ચીકુ લહેરાઈ રહ્યા છે, ત્યારે ખેડૂતો તેને બેડી શકતા નથી. કારણ કે વરસાદના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાવાના કારણે કીચડના થર જામ્યા છે. જેથી ખેડૂતો ચીકુ બેડવા માટે પણ મજબૂર બન્યા છે.
ચીકુના પાકને ભારે નુકસાન
બીજી તરફ સતત પાણીના ભરાવાના કારણે ચીકુના ઝાડમાં રોગ લાગવાની પણ શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. સતત વરસાદના કારણે ચીકુ પણ અપરિપક્વ આવી રહ્યા છે. જેથી બજારમાં અને મંડળીઓમાં તેનો ભાવ યોગ્ય ન મળતા ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન સહન કરવાની નોબત આવી છે.
"હાલ જે ચીકુ આવી રહ્યા છે તે અપરિપક્વ છે, જેના કારણે ખેડૂતોને ચીકુના યોગ્ય ભાવ મળશે નહીં. ડાંગરની વાત કરવામાં આવે તો નવસારી જિલ્લામાં પૌવા ઉદ્યોગને લઈને ડાંગરનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. ડાંગરને નુકસાન થતા પૌવા ઉદ્યોગ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે." -- પિનાકીન પટેલ (પ્રમુખ, નવસારી જિલ્લા ખેડૂત સમાજ)
શેરડીના ખેતરોમાં પાણી ભરાયા
નવસારી જિલ્લામાં શેરડીનો પાક પણ મુખ્યત્વે લેવામાં આવે છે. પરંતુ માવઠા બાદ શેરડીના ખેતરમાં પાણીનો ભરાવો થવાના કારણે કાપણીની પ્રક્રિયા થઈ શકી નથી. જેથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુગર ફેક્ટરીઓએ પીલાણ પાછું ઠાલવી દીધું છે. સતત પાણીમાં રહેવાથી શેરડીમાં પણ ફૂગજન્ય રોગો તેમજ કોવાટ લાગવાની શક્યતા વધી રહી છે.
ઉભા અને કાપેલા ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન
નવસારી જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી ભારે વરસાદે ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે. ખાસ કરીને જિલ્લામાં મુખ્ય પાક ગણાતો ડાંગર વરસાદની અસરથી સૌથી વધુ બરબાદ થયો છે. કાપણીના સમયે આવેલા અચાનક વરસાદથી ખેતરમાં ઉભો ડાંગર ઢળી પડ્યો છે. જ્યારે ઘણી જગ્યાએ પહેલેથી કાપેલી ડાંગર પાણીમાં પલળી જતા તેમાંથી મળતા પુરેટિયા (ઘાસચારો) પણ વાપરવા અયોગ્ય બની ગયા છે.
"દક્ષિણ ગુજરાતમાં પાછોતરો વરસાદ ખેડૂતોનો પીછો નથી છોડી રહ્યો. સતત વરસી રહેલા વરસાદના કારણે ખેતર અને વાડીઓમાં પાણી નથી સુકાયા. સાથે જ પશુઓના ઘાસચારા તરીકે ઉપયોગ થતી ડાંગરના પૂરેટીયા અને શેરડીની ચીમરીની પણ અછત સર્જાવાની શક્યતા છે." -- પિનાકીન પટેલ (પ્રમુખ, નવસારી જિલ્લા ખેડૂત સમાજ)
ધરતીપુત્રો બાદ પશુપાલકોના માથે મુસીબત
આ સ્થિતિએ ખેડૂતો સાથે સાથે પશુપાલકોને પણ ભારે મુશ્કેલીમાં ધકેલી દીધા છે. સામાન્ય રીતે ગામડાના પશુપાલકો ડાંગરના પુરેટિયા અને શેરડીના ઉપરના ભાગ એટલે કે ચીમરીનો ઉપયોગ પશુઓના ખોરાક તરીકે કરતા હોય છે. પરંતુ પુરેટિયા વરસાદમાં ભીંજાઈ જતા નાશ પામ્યા છે, અને શેરડીની કાપણીમાં મોડું થતા તેમાં રોગ લાગવાની શરૂઆત થઈ છે. પરિણામે ચીમરી પણ બગડી રહી છે. આ બંને મુખ્ય સ્ત્રોત બરબાદ થતા હવે પશુપાલકો સામે ઘાસચારાની ગંભીર અછત ઉભી થઇ રહી છે.
પશુઓના ઘાસચારાની ચિંતા
માવઠાને કારણે ખેતરોમાં ઊભું ડાંગર ઢળી પડતા પાકને મોટું નુકસાન થયાનું સામે આવ્યું છે. સાથે જ ડાંગરના પૂરેટીયા પણ ભિનાઈ જવાથી તે ઘાસચારા તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે નહીં, જેથી પશુપાલકો પણ ચિંતામાં મુકાયા છે.
ચારા-દાણાના ભાવમાં ઉછાળો, દૂધના ભાવ યથાવત
નવસારી જિલ્લામાં આશરે 75 હજાર પશુપાલકો છે, અને તેમના પાસે મળીને અંદાજે 3 લાખથી વધુ પશુધન છે. આટલા મોટા પશુધન માટે જો ચારો ઉપલબ્ધ ન રહે તો આવનારા દિવસોમાં પશુઓના આરોગ્ય અને દૂધ ઉત્પાદન પર પણ સીધી અસર પડશે.
પશુપાલકો જણાવી રહ્યા છે એક તરફ વરસાદના કારણે ઘાસચારો નાશ પામ્યો છે, બીજી તરફ બજારમાં ચારા અને દાણાના ભાવમાં ભારે વધારો નોંધાયો છે. લીલો ઘાસચારો, સૂકો ઘાસચારો, કપાસ અને દાણા જેવા પશુઓના ખોરાકમાં રૂ. 1000 થી વધુનો ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
પશુપાલકોની આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડી
આ વધેલા ભાવના કારણે સામાન્ય પશુપાલકો માટે દૈનિક ખોરાક પૂરું પાડવું મુશ્કેલ બન્યું છે. દૂધના ભાવમાં વધારો ન થતાં પશુપાલકોને મળતો નફો ઘટી રહ્યો છે, જે તેમની આર્થિક સ્થિતિને વધુ નબળી બનાવી રહ્યો છે.
પશુપાલકોનું કહેવું છે કે જો આવું જ ચાલું રહેશે તો આગામી મહિનાઓમાં દૂધ ઉત્પાદન ઘટી જશે અને ઘણા પશુપાલકો પશુપાલન છોડવા માટે મજબૂર થશે. તેથી તેઓએ રાજ્ય સરકારને વિનંતી કરી છે કે ઘાસચારા રાહત યોજના તરત શરૂ કરવામાં આવે, જેથી પશુપાલકોને થોડી રાહત મળી શકે.
ખેતી સાથે જોડાયેલા ધંધા પર પણ અસર
નવસારીમાં વરસાદની અસર માત્ર ખેતી સુધી મર્યાદિત નથી રહી. ખેતી સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યવસાય જેમ કે દાણાના વેપારીઓ, ચીમરીના સપ્લાયરો, દૂધ એકત્ર કરતી સહકારી મંડળીઓ અને પશુ દવા વેચાણકારો પર પણ સીધી અસર થઈ રહી છે. ખેડૂતો અને પશુપાલકોની આવક ઘટતાં બજારમાં ખરીદી શક્તિ ઓછી થઈ છે, જેના કારણે ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર પર પણ છાયો પડ્યો છે.
સ્થાનિક વેપારીઓનો મત છે કે જો સરકારે તાત્કાલિક રાહત પેકેજ જાહેર નહીં કરે તો આવનારા દિવસોમાં નાની નાની ગ્રામ્ય ઉદ્યોગિક એકમો પણ મુશ્કેલીમાં આવી જશે. સ્થાનિક પશુપાલકોનું કહેવું છે કે, સામાન્ય રીતે મોડા ચડે છે અને તરત અસરકારક ન થાય. તેથી સરકારને હમણાંથી જ ઘાસચારાની ઉપલબ્ધતા માટે પગલાં લેવાની જરૂર છે.
"જો ઘાસચારાની અછત વધુ ઊભી થશે તો જિલ્લા કલેકટરને રિપોર્ટ મોકલીને રાહત કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં બહારથી ઘાસચારો મંગાવવો, પશુપાલકોને સહાયરૂપ રકમ આપવી કે સહકારી મંડળીઓ મારફતે ચારો વિતરણ જેવી યોજના અમલમાં આવી શકે છે." -- પશુપાલન વિભાગ
જિલ્લાના અર્થતંત્ર માટે પણ પડકારરૂપ સ્થિતિ
નવસારી જિલ્લામાં હાલની સ્થિતિ એવી છે કે ડાંગરની નુકશાની સાથે સાથે પુરેટિયા અને ચીમરી બન્નેના અભાવને કારણે પશુપાલન ક્ષેત્રમાં ખોરાકની અછત ગંભીર બની શકે છે. આ માત્ર ખેડૂતો અને પશુપાલકોની સમસ્યા નથી, પરંતુ આખા જિલ્લાના અર્થતંત્ર માટે પણ પડકારરૂપ છે. તે કારણે હવે સરકારને માત્ર ખેતી માટે નહીં પરંતુ ખેતી સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયો અને પશુપાલન ક્ષેત્ર માટે પણ ખાસ રાહત યોજના ઘડવાની જરૂર છે.
ખેડૂતો અને પશુપાલકોએ કરી સહાયની માંગ
ખેડૂતો, વેપારીઓ અને પશુપાલકોની માંગ છે કે નવસારી જિલ્લાના વિશેષ સર્વે કરીને વાસ્તવિક નુકશાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ યોગ્ય આર્થિક સહાય અને ચારા વિતરણની વ્યવસ્થા હાથ ધરવામાં આવે. કારણ કે જો હાલની સ્થિતિ પર સમયસર કાબૂ ન લેવાય તો આગામી મહિનાઓમાં પશુઓના આરોગ્ય, દૂધ ઉત્પાદન અને ગ્રામ્ય જીવનધારા બન્ને પર ગંભીર અસર થઈ શકે છે.
નવસારી જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી વરસાદે માત્ર ડાંગરની ખેતીને જ નહીં, પરંતુ આખા ગ્રામીણ અર્થતંત્રને હચમચાવી નાખ્યું છે. હવે આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોને રાહત મળે, એ માટે સરકાર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરે એ જ સમયની માંગ છે.
