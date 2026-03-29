અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં ભરઉનાળે પલટો, સાવરકુંડલા પંથકમાં કમોસમી વરસાદથી આંબા પરની કેરીને નુકસાનની ભીતિ

Published : March 29, 2026 at 8:47 PM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા સાવરકુંડલા તાલુકાના ગ્રામિણ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. કાળઝાળ ઉનાળાની વચ્ચે અચાનક આકાશમાં વાદળો છવાતા ખેડૂતો સહિત ગ્રામજનો આશ્ચર્યચકિત બન્યા હતા.

સાવરકુંડલા પંથકના જાબાળ, બાઢડા અને મોટા ઝીંઝુડા ગામોમાં સારો એવો વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે ધજડી, સાકરપરા અને અભરામપરા ગામોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી છાંટા પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. ઉકળતા તાપમાન વચ્ચે અચાનક વરસેલા વરસાદને કારણે લોકોમાં રાહતનો અહેસાસ થયો હતો.

પરંતુ આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે ચિંતા ઊભી કરતો બન્યો છે. ખાસ કરીને આંબાના પાક માટે આ સમય ખૂબ જ સંવેદનશીલ ગણાય છે. વરસાદને કારણે કાચી કેરીઓ પડી જવાની અને પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

અંભરામ પરા ગામના સ્થાનિક ખેડૂત કમલ નસીતના જણાવ્યા મુજબ, જો આ પ્રકારનું વાતાવરણ વધુ સમય ચાલુ રહેશે તો કેરી સહિતના ઉનાળુ પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચી શકે છે. અગાઉ પણ કમોસમી વરસાદ અને પવનના કારણે પાકને નુકસાન થયાના બનાવો સામે આવ્યા છે.

હાલ વાતાવરણમાં આવેલ આ બદલાવને કારણે એક તરફ લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને આવનારા દિવસોમાં હવામાન કેવી દિશામાં વળે છે તે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

છેલ્લા બે દિવસથી અમરેલી જિલ્લામાં કાળજાળ ગરમી પડી રહી છે. ત્યારે અચાનક કાચ બપોર બાદ અમરેલી જિલ્લાના અમુક ગામોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને કમોસમી છાંટા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો. જે વરસાદ હાલ ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. ખાસ કરી નિતિયાળા અભરામપુરા ધજડી ખાંભા સુધીના પટ્ટામાં આ વરસાદી છાંટા પડતા ખેડૂતો ચિંતાતુર બન્યા હતા.

