ગીરના ગામોમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, કોડીનાર–સુત્રાપાડા પંથકમાં પાકોને નુકશાનની ભીતિ
કોડીનાર અને સુત્રાપાડા તાલુકાના અનેક ગામોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો છે.
Published : February 3, 2026 at 8:24 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અચાનક વાતાવરણમાં પલટા બાદ સોમવારે કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો હતો. બપોર બાદ વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાતા જ કોડીનાર અને સુત્રાપાડા તાલુકાના અનેક ગામોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો છે.
કોડીનારના આ ગામોમાં વરસાદ
કોડીનાર તાલુકાના અરણેજ, સિંધાજ, વડનગર, કંટાળા સહિતના ગામોમાં વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે સુત્રાપાડા તાલુકાના ભુવાવાડા, ભુવાટીંબી, ગીર વિઠ્ઠલપુર સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. કેટલાક વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદ પડતાં ખેતરોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
અચાનક વરસાદથી કેસરના પાકને નુકસાનની ભીતિ
આ અચાનક આવેલા વરસાદથી હાલ પાકોની સ્થિતિ પર અસર પડી છે. ગીર પંથકની ઓળખ ગણાતી કેસર કેરીના પાકને નુકશાન થવાની ભીતિ ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આ સમયે કેરીના મોર અને ફળની શરૂઆતની અવસ્થામાં વરસાદ પડવાથી મોર ખેરવાઈ જવાની શક્યતા વધી છે. સાથે જ ઘઉં, બાજરી અને ચણા જેવા રવિ પાકોમાં પણ ભેજ વધવાથી પાક બગડવાનો ભય ઊભો થયો છે.
ખેડૂતોની ચિંતા વધી
ખેડૂતો જણાવે છે કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાતાવરણ અનુકૂળ હોવાથી પાકો સારી સ્થિતિમાં હતા, પરંતુ અચાનક આવેલા આ કમોસમી વરસાદે મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. જો આગામી દિવસોમાં ફરી વરસાદ પડશે તો નુકશાનનું પ્રમાણ વધે તેવી શક્યતા છે. હાલ તો કમોસમી વરસાદે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ખેડૂતોની ચિંતા વધારી દીધી છે.
