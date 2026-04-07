ગુજરાતમાં હવામાન પલટો: મહેસાણા, ખેડા અને ભાવનગરમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતિત
મહેસાણામાં કરા પડ્યા, તો ખેડામાં ધૂળની ડમરીઓ ઊડી; ભાવનગરમાં ધોધમાર વરસાદથી રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા.
Published : April 7, 2026 at 6:48 PM IST
હૈદરાબાદ: ગુજરાતના હવામાનમાં અચાનક મોટો પલટો જોવા મળ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યના મહેસાણા, ખેડા અને ભાવનગર સહિતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ભારે પવન અને કરા સાથે કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા સામાન્ય લોકોને ગરમીથી આંશિક રાહત મળી છે, પરંતુ ખેતરોમાં ઊભા પાકને નુકસાન થવાની શક્યતાને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં ભારે વધારો થયો છે.
મહેસાણામાં કરા અને ભારે પવન
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મહેસાણા જિલ્લાના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો હતો. મહેસાણા શહેર ઉપરાંત વિસનગર, બહુચરાજી અને સાંપાવાડા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કરા અને ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો.
આ માવઠાને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. જોકે, ખેતરોમાં રહેલા પાકને આ કરા અને વરસાદથી ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ છે. અચાનક આવેલી આ કુદરતી આફતથી ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે.
ખેડામાં ધૂળની ડમરીઓ અને મીની વાવાઝોડું
બીજી તરફ, ખેડા જિલ્લામાં નડિયાદ સહિતના વિસ્તારોમાં બપોરના સમયે વાતાવરણ બદલાયું હતું. નડિયાદમાં ભારે પવન ફૂંકાતા રસ્તા પર ધૂળની ડમરીઓ ઊડવા લાગી હતી અને મીની વાવાઝોડા જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. ભારે પવન અને ધૂળને કારણે અમદાવાદ-વડોદરા હાઈવે પર વિઝિબિલિટી ઘટી ગઈ હતી, જેનાથી વાહનચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદી છાંટા પડ્યા હતા. આ વરસાદી માહોલના કારણે તમાકુના તૈયાર પાકને નુકસાન થવાની દહેશતથી ખેડૂતો દોડધામ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
ભાવનગરમાં ધોધમાર વરસાદથી જળબંબાકાર
ભાવનગર શહેરમાં પણ બપોરના સમયે આકરી ગરમી વચ્ચે અચાનક કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાઈ આવ્યા હતા. થોડી જ વારમાં અનરાધાર ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતા જાણે ચોમાસું બેસી ગયું હોય તેવી સ્થિતિ નિર્માણ પામી હતી. રાહદારીઓને છત્રી અને રેનકોટનો સહારો લેવો પડ્યો હતો.
પાકને નુકસાનની આશંકા
ભાવનગર પંથકમાં ખેડૂતોના ખેતરમાં હજુ પણ જીરું અને ઘઉં જેવા પાકો ઊભા છે. જે ખેડૂતોને પાક લણવાનો બાકી છે, તેમના માટે આ વરસાદ મોટું નુકસાન સાબિત થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, હાલમાં ગૃહિણીઓ દ્વારા ભરવામાં આવતા લાલ મરચામાં પણ ભેજ લાગવાને કારણે વેપારીઓને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.
એકંદરે, રાજ્યમાં આવેલા આ અચાનક કમોસમી વરસાદે ઉનાળાની ગરમીમાંથી લોકોને રાહત ચોક્કસ આપી છે, પરંતુ ખેતી અને વેપાર ક્ષેત્રે મોટી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી છે.
