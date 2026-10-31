દુષ્કાળ બાદ હવે માવઠાનો માર: દેવભૂમિ દ્વારકાના કલ્યાણપુર અને ભાટિયા પંથકમાં કમોસમી વરસાદી ઝાપટાં
ખાસ કરીને કલ્યાણપુર તાલુકા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં આવેલા આ ફેરફારથી સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું.
Published : October 31, 2026 at 4:55 PM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આજે બપોરના સમયે અચાનક વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળ્યો છે. હવામાનમાં આવેલા આ આકસ્મિક ફેરફારને કારણે સમગ્ર પંથકમાં વરસાદી માહોલ છવાઈ ગયો હતો. ખાસ કરીને કલ્યાણપુર તાલુકા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં આવેલા આ ફેરફારથી સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું.
પ્રાપ્ત થતી વિગતો અનુસાર, કલ્યાણપુર તાલુકાના ભાટિયા ગામ અને આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બપોરના સમયે અચાનક આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળો ઘેરાવા લાગ્યા હતા. આકાશમાં એક તરફ સૂર્યનો આકરો તડકો જોવા મળી રહ્યો હતો અને બીજી તરફ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે અચાનક ભારે પવન ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી.
ભારે પવનની સાથે જ વિસ્તારમાં અચાનક વરસાદી ઝાપટા પડવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું. ભારે પવન સાથે પડેલા આ વરસાદી ઝાપટાને પગલે રસ્તાઓ પર ભીનાશ પ્રસરી ગઈ હતી. જોકે, આ કમોસમી વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં એકાએક ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, જેથી લોકોને બપોરના સમયની અસહ્ય ગરમી અને બફારામાંથી આંશિક રાહત ચોક્કસ મળી હતી.
પરંતુ, ગરમીથી મળેલી આ રાહત જગતના તાત માટે મોટી આફત બનીને આવી છે. વરસાદી ઝાપટા પડતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં અચાનક મોટો વધારો થયો છે. અત્રે નોંધનીય છે કે, આ વર્ષે ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન વિસ્તારમાં નહિવત વરસાદ નોંધાયો હતો. વરસાદ ખેંચાઈ જવાને કારણે અગાઉ ચોમાસામાં દુષ્કાળ જેવી ગંભીર સ્થિતિનું નિર્માણ થયું હતું. ખેડૂતો પહેલાથી જ પાણીની અછતના કારણે પાકને લઈને ભારે નુકસાની અને મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા હતા.
ત્યારે હવે, જ્યારે મહામહેનતે બચાવેલો મગફળી અને કપાસ જેવો પાક તૈયાર થઈને ખેતરમાં ઊભો છે અથવા તો લણણી કરીને ખુલ્લામાં રાખવામાં આવ્યો છે, ત્યારે અચાનક ખાબકેલા આ કમોસમી વરસાદે (માવઠાએ) ખેડૂતોની ચિંતામાં બમણો વધારો કર્યો છે. ખેતરોમાં ઉભેલા પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂતોમાં હાલ ભારે હતાશા જોવા મળી રહી છે.
ચોમાસામાં જ્યારે ખરા અર્થમાં વરસાદની જરૂર હતી, ત્યારે મેઘરાજા રૂઠ્યા હતા, અને હવે જ્યારે પાક લેવાના સમયે વરસાદની બિલકુલ આવશ્યકતા નથી, ત્યારે આ કમોસમી ઝાપટા પડી રહ્યા છે. કુદરતના આ બેવડા મારના કારણે ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું જેવી દયનીય સ્થિતિ બની ગઈ છે અને તેમના મુખે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ જવાનો ડર સતાવી રહ્યો છે. સમગ્ર પંથકમાં હાલ આ કમોસમી વરસાદ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
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