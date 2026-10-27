ખેડૂતોને બેવડો મારઃ પહેલા ઓછા વરસાદે રડાવ્યા, હવે માવઠાનો માર, જાણો ક્યારે પડશે કમોસમી વરસાદ?
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક એ.કે. દાસે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
Published : October 27, 2026 at 7:38 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં ચક્રવાતી સિસ્ટમની સામાન્ય અસરને પગલે આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને 29 અને 30 ઓક્ટોબરના રોજ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક એ.કે. દાસના જણાવ્યા મુજબ, વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધવા અને હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે. જોકે, રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદની કોઈ આગાહી કરવામાં આવી નથી. કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે.
દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં માવઠાની શક્યતા
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક એ.કે. દાસે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, 29 અને 30 ઓક્ટોબરના રોજ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદની શક્યતા છે. ખાસ કરીને 30 ઓક્ટોબરના રોજ નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં પણ છૂટાછવાયા સ્થળોએ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ જેવી વરસાદની સિસ્ટમની અસરના કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ચક્રવાતની સામાન્ય અસરના કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધવાની સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાઈ શકે છે.
મહત્વનું છે કે, રાજ્ય સરકારે હાલમાં જ ગુજરાતના ચાર જેટલા જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. આ ચાર જિલ્લા સિવાય પણ અનેક જિલ્લાના ખેડૂતો પોતાના જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે તેવી માગ કરી રહ્યા છે. શિયાળુ પાકની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. કપાસના ઉતારાનો સમય પણ આવી રહ્યો છે. આવા સમયમાં કમોસમી વરસાદ ગુજરાતના ખેડૂતો માટે બેવડો માર લઈને આવી શકે છે.
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