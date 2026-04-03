ગીર સોમનાથ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદ, વેરાવળમાં જળબંબાકાર
ભરઉનાળે અચાનક બદલાયું હવામાન, સૌરાષ્ટ્રમાં ચોમાસા જેવો માહોલ, કેરીના બગીચા અને ઉનાળુ પાકને નુકસાનની ખેડૂતોમાં આશંકા.
Published : April 3, 2026 at 2:52 PM IST
વેરાવળ (ગીર સોમનાથ): 3 એપ્રિલની વહેલી સવારે સૌરાષ્ટ્રના હવામાનમાં અચાનક મોટો પલટો આવ્યો. ગીર સોમનાથ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ભરઉનાળે ચોમાસા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વેરાવળ શહેર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ તોફાની એન્ટ્રી કરી હતી.
વહેલી સવારે અંધારું છવાઈ જતાં અને તીવ્ર પવન સાથે વરસાદ શરૂ થતાં વાતાવરણ એકદમ બદલાઈ ગયું હતું. વીજળીના કડાકા-ભડાકા, જોરદાર પવન અને ધોધમાર વરસાદને કારણે જાણે ચોમાસું આવી ગયું હોય તેવો અહેસાસ થયો હતો.
વેરાવળમાં માત્ર 15 મિનિટમાં જળબંબાકાર
વેરાવળ શહેરમાં માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં જ જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ હતી. ભારે વરસાદને કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જતાં નદી જેવો દ્રશ્ય સર્જાયો હતો. શહેરની વ્યવસ્થા લગભગ ખોરવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે વહેલી સવારે કામે નીકળેલા લોકોને અવરજવરમાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ગરમીથી રાહત, ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી
આ કમોસમી વરસાદને કારણે એક તરફ ગરમીથી ત્રસ્ત લોકોને રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ખાસ કરીને કેરીના બગીચાઓ અને તૈયાર ઉભા ઉનાળુ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તીવ્ર પવન અને કરા પડવાથી ખેતીને ભારે નુકશાન થયું છે. ખાસ કરીને કેરીના પાકને ભારે નુકશાન થયું છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી: આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગ દ્વારા ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ વિસ્તારમાં આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેના કારણે ખેડૂતો અને સ્થાનિકોમાં ચિંતાનું વાતાવરણ વધ્યું છે. હવામાન તજજ્ઞોના મતે, આ પશ્ચિમી વિક્ષોભની અસરને કારણે સર્જાયો છે. નાગરિકોએ સાવચેતી રાખવા અને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...