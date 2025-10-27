ETV Bharat / state

ભૂમિપુત્રો પર કુદરત રૂઠી ! જુનાગઢ પંથકમાં મગફળી બાદ હવે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી સ્થિતિ

માવઠાના કારણે જે રીતે મગફળીના પાકને નુકસાન થયું છે. બિલકુલ તેવી જ રીતે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી ચિંતા ખેડૂતોને કોરી ખાય છે.

મગફળી બાદ હવે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી સ્થિતિ
મગફળી બાદ હવે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી સ્થિતિ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 8:11 PM IST

જુનાગઢ: માવઠું આ શબ્દ સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે બિહામણા સપના તરીકે ઉપસી રહ્યો છે. પાછલા બે દિવસથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે મગફળીને ખૂબ મોટું નુકસાન થયું છે. ત્યારે હવે કપાસ પણ માવઠાના માર નીચે આવી રહ્યું છે.

જે રીતે મગફળીને નુકસાન થયું છે. બિલકુલ તેવી જ રીતે કમોસમી વરસાદને કારણે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી ચિંતા ખેડૂતોને કોરી ખાય છે. ઉત્પાદનની સાથે બજાર ભાવોમાં પણ 50% નો ઘટાડો થતાં તૈયાર થયેલો કપાસ આજે ધૂળના ભાવે પણ કોઈ ખરીદી નહીં કરે તેની ચિંતા ખેડૂતોને થઈ રહી છે.

માવઠાએ વધારી જુનાગઢ પંથકના ખેડૂતોની મુશ્કેલી (Etv Bharat Gujarat)

મગફળી બાદ કપાસનો કચ્ચરઘાણ

માવઠું ખેડૂતોને સૌથી વધારે પરેશાન કરી રહ્યું છે. દિવાળી બાદ જે રીતે ચોમાસાની માફક વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળ્યો છે, તેને કારણે મગફળીના તૈયાર પાકને સૌથી મોટું નુકસાન સોરઠ પંથકમાં થયું છે. ત્યારબાદ હવે માવઠું કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ વાળી દેશે તેની ચિંતા ખેડૂતોને કોરી ખાય છે. પાછલા બે દિવસથી સતત બદલાઈ રહેલા વાતાવરણ અને ધીમીધારે પડી રહેલા વરસાદને કારણે ખેડૂતો મગફળીને નુકસાનથી બચાવી શક્યા નથી.

મગફળી બાદ હવે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી સ્થિતિ
મગફળી બાદ હવે કપાસનો પણ કચ્ચરઘાણ નીકળે તેવી સ્થિતિ (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ કપાસનો પાક સારો થશે તેવી આશા સાથે ખેડૂતો આગળ વધી રહ્યા હતા. પરંતુ જે રીતે છેલ્લાં બે દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે, તેને લઈને ખેતરમાં સફેદ સોના જેમ દેખાતો કપાસનો પાક વરસાદી પાણીમાં પલળી જતા તેને કોઈ વેપારી ધૂળના ભાવે પણ નહીં ખરીદે તેની ચિંતા જગતના તાતને સૌથી વધુ સતાવી રહી છે.

કપાસના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ
કપાસના પાકને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્પાદન અને બજાર ભાવોમાં સો ટકા નુકસાની

દિવાળી બાદ કપાસમાં સૌથી સારું ચિત્ર જોવા મળતું હતું, પરંતુ પાછલા બે દિવસથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે કપાસના ઉત્પાદનમાં 50% તેવી જ રીતે બજાર ભાવોમાં 50%ના ઘટાડા સાથે ખેડૂતોને સો ટકા નુકસાન થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે. એક વીઘામાં દિવાળી પૂર્વે 30 મણ કપાસની અપેક્ષા ખેડૂતો રાખી રહ્યા હતા, જે રીતે 15 થી 20 વીઘામાં 450 થી 500 મણ કપાસ થવાની શક્યતા હતી.

માવઠાએ વધારી જુનાગઢના ખેડૂતોની ચિંતા
માવઠાએ વધારી જુનાગઢના ખેડૂતોની ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)

જોકે, આજે વરસાદને કારણે તૈયાર થયેલો કપાસ પાણીમાં પલળી જતા તે સદંતર ખરાબ થયો છે. જેને કા રણે એક વીઘામાં 30 મણની સરખામણીએ 8 થી 10 મણ કપાસ ઉતરે તેવી શક્યતા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે વધુમાં જે કપાસનો ઉતારો આવશે તેના બજાર ભાવો પણ મળશે કે કેમ તેની ચિંતા પણ ખેડૂતોને સતાવી રહી છે. પાછલા વર્ષોની સરખામણી એ કપાસના વાવેતરમાં આ વર્ષે 30 ટકા કરતાં પણ વધારેનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ જ રીતે જો કપાસ લેવાના સમયે કમોસમી વરસાદ અને બજાર ભાવ કપાસના પાકને અસર કરે તો આવતા વર્ષોમાં સૌરાષ્ટ્રમાં કપાસના પાકોનું વાવેતર 10% કરતાં પણ નીચું થઈ શકે છે, તેવો અંદાજ પણ ખેડૂતો લગાવી રહ્યા છે.

FARMERS OF GUJARAT
UNSEASONAL RAIN IN JUNAGADH
UNSEASONAL RAIN IN SAURASHTRA
JUNAGADH NEWS
FARMERS OF JUNAGADH

