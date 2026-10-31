ખાંભા-ગીર પંથકમાં કમોસમી વરસાદથી મગફળીના પાકને વ્યાપક નુકસાન, ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાના નુકસાનની ભીતિ
ખેતર-વાડીમાં તૈયાર મગફળીના ઢગલાઓ પાણીમાં તરબોળ થતાં ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું, લાખો રૂપિયાના નુકસાનની ભીતિ
Published : October 31, 2026 at 3:06 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદને કારણે મગફળીના પાકને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. ચાલુ વર્ષે જિલ્લામાં સૌથી વધુ મગફળીનું વાવેતર થયું હતું, ત્યારે ઓછા વરસાદને કારણે પહેલેથી જ ઉત્પાદન ઘટવાની ચિંતા વચ્ચે હવે કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો કર્યો છે. ખેતર અને વાડીઓમાં કાઢીને રાખવામાં આવેલી મગફળીના ઢગલાઓ પાણીમાં તરબોળ થઈ જતાં ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે.
મગફળીનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર
અમરેલી જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે ખેડૂતો દ્વારા મગફળીનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને ખાંભા ગીર પંથકમાં ચકરાવા, કંટાળા, પચપચીયા સહિત આસપાસનાં ગામોમાં ખેડૂતોએ સારા ઉત્પાદન અને બજારમાં મગફળીના સારા ભાવ મળવાની આશા સાથે મગફળીનું વાવેતર કર્યું હતું. જોકે, ચાલુ વર્ષે વરસાદની અનિયમિતતા અને ઓછા વરસાદના કારણે મગફળી સહિતના ખરીફ પાકના ઉત્પાદન પર માઠી અસર પડી છે. વરસાદ ઓછો પડતાં અનેક ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાકનો પૂરતો વિકાસ થયો નહોતો, જેના કારણે ખેડૂતો પહેલેથી જ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, અર્નબ વાવાઝોડાની અસર વચ્ચે ગઈકાલે ખાંભા ગીર પંથકમાં પવન સાથે મીની વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. અચાનક આવેલા વરસાદના કારણે ખેડૂતોના તૈયાર પાકને નુકસાન થયું હતું. ખેતરો અને વાડીઓમાં પડેલા મગફળીના ઢગલાઓ પાણીમાં તરબોળ થઈ ગયા હતા, જ્યારે મગફળીના પાથરા પણ પલળી જતાં ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, મગફળીનો પાક તૈયાર થયા બાદ તેને કાઢવા પાછળ મજૂરી, બિયારણ, ખાતર, દવા અને અન્ય ખેતી ખર્ચમાં મોટી રકમ ખર્ચવામાં આવી હતી. ઓછા વરસાદના કારણે ઉત્પાદન પહેલેથી જ ઓછું મળ્યું હતું. હવે તૈયાર થયેલી મગફળી વરસાદમાં પલળી જતાં તેની ગુણવત્તા અને બજારભાવ પર પણ અસર થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. મગફળી પલળી જવાથી દાણા બગડવાની તેમજ સારો ભાવ નહીં મળવાની ચિંતા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે.
માત્ર મગફળીના વેચાણમાં જ નહીં, પરંતુ પશુઓ માટે મળતા ચારા અંગે પણ ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. મગફળીના પાથરા અને વેલામાંથી પશુઓ માટે ચારો તૈયાર થતો હોય છે, પરંતુ વરસાદના કારણે પાથરા પલળી જતાં પશુચારા ઉપર પણ સંકટ ઊભું થયું છે. આમ, એક જ વરસાદે ખેડૂતોની આવકની સાથે પશુઓના ચારા અંગેની આશાઓને પણ મોટો ફટકો પહોંચાડ્યો છે.
અમરેલી જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે ઓછા વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતોના તળાવો અને કૂવામાં અપેક્ષા મુજબ પાણીની આવક થઈ નથી. ખેતીમાં પાણીની અછત અને ઉત્પાદનના ઘટાડા વચ્ચે ખેડૂતોને જે કંઈ પાક હાથમાં આવવાની આશા હતી તે પણ કમોસમી વરસાદના કારણે જોખમમાં મુકાયો છે. ખાંભા તાલુકાના ખેડૂતો માટે આ વરસાદ પડતા આર્થિક નુકસાનની ચિંતા વધુ ઘેરી બની છે.
હાલ ખેડૂતોની એક જ માંગ છે કે ખેતીમાં થયેલા નુકસાનનું તાત્કાલિક સર્વેક્ષણ કરવામાં આવે અને મગફળીના પલળી ગયેલા પાકનું વાસ્તવિક નુકસાન આંકવામાં આવે. સરકાર દ્વારા અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને યોગ્ય સહાય અને વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી ખેડૂતો આશા રાખી રહ્યા છે.
ETV ભારતે અમરેલી જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી જીગ્નેશ કાનાણી સાથે વાત કરતા તેમણે કમોસમી વરસાદ અંગે સતાવાર માહિતી અત્યારે ના હોવાનું જણાવ્યું હતું.
ઓછા વરસાદે ઉત્પાદન ઘટાડ્યું અને હવે કમોસમી વરસાદે તૈયાર પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આમ, કુદરતી આફતો વચ્ચે જગતનો તાત બેવડી મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. આખું વર્ષ મહેનત કરીને તૈયાર કરેલો પાક આંખ સામે પાણીમાં તરબોળ થતો જોઈ ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ જતાં ખાંભા ગીર પંથકના ખેડૂતોમાં ભારે નિરાશા અને વસવસો જોવા મળી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: