મગફળી,સોયાબીન બાદ હવે ટામેટાનો પાક નિષ્ફળ, સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું
કમોસમી વરસાદ બાદ મગફળી, સોયાબીન, અડદ સહિતના પાકોમાં ભારે નુકસાન સર્જાયું છે. ત્યારે ટામેટાના પાકને પણ વ્યાપક નુકસાન થયું છે. સાંભળો ખેડૂતોની આપવીતી...
Published : November 4, 2025 at 5:53 PM IST
સાબરકાંઠા: તાજેતરમાં પડેલા ભારે મોસમી વરસાદે સાબરકાંઠા સહિત સમગ્ર ગુજરાતના ભૂમિપુત્રોને તા પાણીએ રડાવ્યા છે. ત્યારે મગફળી, સોયાબીન, અડદ સહિતના પાકોમાં પણ ભારે નુકસાન સર્જાયું છે.
ટામેટાનો પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો
હવે ટામેટાના પાકને પણ વ્યાપક નુકસાન થયાના અહેવાલો મળી રહ્યાં છે. સાબરકાંઠાના ઈડરના ઉમેદપુરા વિસ્તારમાં 500 એકર થી વધારે જમીન ઉપર વાવેતર કરાયેલો ટામેટાનો પાક સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો છે. એક એકર માટે એક લાખથી વધારે ખર્ચ થકી ઉત્પાદિત થનારો ટામેટાનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોને મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે.
ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટુ જેવી સ્થિતિ
સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર તાલુકાના ઉમેદપુરા વિસ્તારની 500 એકર જમીનમાં વર્ષો થી ટામેટાના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. આર્થિક રીતે પ્રતિ એકરે 1 લાખથી વધુનો ખર્ચ થવા છતાં ટામેટાના પાક થકી ખેડૂતો આર્થિક રીતે ફાયદો થતો હતો. પરંતુ આ વર્ષે વ્યાપક ખર્ચ કરી આર્થીક ફાયદો મેળવવાનો પ્રયાસ કરતા ખેડૂતોને તાજેતરમાં થયેલા વરસાદે ફટકો પહોંચાડ્યો છે.
પ્રતિ એકરે એક લાખથી વધુ ખર્ચ કર્યો હોવાનો ખેડૂતોનો દાવો
હાલના તબક્કે ટામેટાનો પાક વાવનારા ખેડૂતોએ પ્રત્યેક એકરે એક લાખથી વધુ ખર્ચ કર્યો હોવા છતાં વરસાદથી ઉભો પાક સુકાઈ ગયો છે. જેથી લાખ રૂપિયા ખર્ચવા છતાં કોઈપણ પ્રકારનું વળતર મળ્યું નથી. તો બીજી તરફ ઉભો પાક સુકાતા ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાય અને સહયોગની માંગ કરી છે. પાકની વાવણી, બિયારણ, માંડવો, માવજત, દવાઓ અને અન્ય ખર્ચ થકી તેઓ બે પાંદડે થતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે લાંબો સમય વરસાદ ત્યારબાદ માવજત કર્યા બાદ પાકેલા ટામેટા જે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં જતા હોય છે તેવા ટામેટાના પાકને કામોસમી વરસાદે કરમાવી નાખ્યો છે.
સરકાર વહેલી તકે સહાય આપે તેવી ખેડૂતોની માંગ
દિવાળી બાદ પાક લણવાના સમયે કામોસમી વરસાદ પડતા નવું વર્ષ ખેડૂતો માટે દુઃખદ સાબિત થયું છે. જોકે મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતો વાવણી માટે લોન અને દેવાના ઓથાર તળે દબાયા છે. સદંતર નુકસાન થતા હવે ખેડૂતોના મોઢમાં આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. મજુરી અને ઘર ખર્ચ, બાળકોના ભવિષ્ય માટે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે અને સરકાર સામે હવે આશ રાખી રહ્યા છે કે, પાક નુકસાની મામલે તટસ્થ તપાસ બાદ રાહત પેકેજ આપવામાં આવે અને ખેડૂતોએ માવજત બાદ આખો સામે મહામૂલો પાક સુકાઈ અને બગડી જતા જોઈ ખેડૂતો હવે કુદરતી કમોસમી વરસાદ અને આફતો સામે ખેતી કેવી રીતે કરવી અને કેવી રીતે ટકી રહેવું તે પણ મુખ્ય પ્રશ્ન ઊભો થયો છે.