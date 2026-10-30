પડતા પર પાટું: ગીર સોમનાથ, અમરેલી, સાબરકાંઠામાં કમોસમી વરસાદ, ખેડૂતોના પાકને નુકસાનની ભીતિ
નબળા ચોમાસાને કારણે આર્થિક ભીંસમાં ફસાયેલા ખેડૂતો પર નવી આફત
Published : October 30, 2026 at 7:19 PM IST
ગીર સોમનાથ/અમરેલી/સાબરકાંઠા: નબળા ચોમાસા અને અલ નીનોની અસરને કારણે પહેલેથી જ ભીંસ વેઠી રહેલા ગુજરાતના ખેડૂતો માટે વધુ એક અપ્રીય ઘટના બની છે. રાજ્યના ગીર સોમનાથ, સાબરકાંઠા અને અમરેલી સહિતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદે ચિંતાઓ વધારી દીધી છે. શુક્રવારે રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં દિવાળીના તહેવાર પહેલાં જ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. ગીર ગઢડા તાલુકાના વડલી, નિટલી, એભલવડ, હરમડિયા, ગીર ગઢડા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને ભારે પવનના સુસવાટા સાથે વરસાદ વરસતાં ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેતરોમાં ઉભા મગફળી, કપાસ સહિતના વિવિધ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
આ ઉપરાંત બાબરીયા ગામમાં ગાજવીજ અને પવનના સુસવાટા સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. આ દરમિયાન વીજળી પડવાની ઘટનામાં જશુભાઈ ભગવાનભાઈ જેઠવાના ખેતરમાં બાંધેલી પાડીનું મોત નીપજ્યું હતું.
ખેતીની સીઝન દરમિયાન ખેડૂતોને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. એક તરફ બિયારણ, ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ અને મજૂરીના ખર્ચમાં વધારો થયો છે, તો બીજી તરફ પૂરતા પ્રમાણમાં વરસાદ નહીં નોંધાતાં ખેડૂતો પહેલેથી જ ચિંતિત હતા. ત્યારે હવે પાક તૈયાર થવાની સ્થિતિમાં હોય તેવા સમયે જ કમોસમી વરસાદ વરસતાં ખેડૂતો પર પડ્યા પર પાટુ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
ખાસ કરીને મગફળી અને કપાસ સહિતના પાક તૈયાર થવાના સમયે વરસાદ અને પવનના કારણે પાકને માઠી અસર થવાની આશંકા છે. આખી સીઝન દરમિયાન કરેલી મહેનત અને ખેતી પાછળ કરેલા ખર્ચ બાદ હવે પાકમાંથી સારી આવક મેળવવાની ખેડૂતોને આશા હતી. પરંતુ દિવાળી પહેલાં જ વાતાવરણમાં આવેલા પલટાએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.
આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો દ્વારા સરકાર અને ખેતીવાડી વિભાગ સમક્ષ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક પાક નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. વરસાદ અને પવનના કારણે થયેલા નુકસાનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને નિયમો મુજબ સહાય અને વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
અમરેલીના ખાંભા ગીરમાં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ
બીજી તરફ અમરેલીના ખાંભા ગીર પંથકમાં પવન સાથે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. ખાંભા ગીરના હનુમાનપુર, તાલડા, કંટાળા અને ધુંધવાણા સહિતના ગામોમાં ધોધમાર માવઠું થયું છે. ભારે વરસાદના કારણે હનુમાનપુર ગામની શેરીઓમાં પાણી વહેતા થયા છે. ખાંભા–ઉના સ્ટેટ હાઇવે પર પવનના કારણે વૃક્ષો ધરાશાયી થતાં વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો છે. રસ્તા પર વૃક્ષો પડતાં વાહનોની લાંબી કતારો લાગી, સ્થાનિકો દ્વારા વૃક્ષો હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ હતી. આ માવઠાંને કારણે ખેતરોમાં તૈયાર મગફળી, કપાસ અને ડુંગળીના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તૈયાર પાક પર કમોસમી વરસાદ ત્રાટકતાં ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.
સાબરકાંઠાના વાતાવરણમાં પલટો
આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા જિલ્લાના વાતાવરણમાં પણ પલ્ટો નોંધાયો છે. ઇડર, વડાલી સહિતના પંથકમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે. ભર શિયાળાની ઋતુમાં વરસાદ થતાં ખેડૂતો ચિંતિત થયા છે. અચાનક વાતાવરણમાં પલટો નોંધતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, જિલ્લામાં હાલ ખેડૂતોએ મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિતના પાકોની વાવણી કરી છે જે હાલ ખેતરમાં ઊભા છે અને તેને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. હાલ માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીની વિપુલ પ્રમાણમાં આવક થઈ રહી છે અને આની વચ્ચે વરસાદના આવવાથી ખેડૂતો અને વેપારીઓમાં ચિંતા પ્રસરી ગઈ છે.
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