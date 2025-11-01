ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં ગત મોડી રાત્રે ધોધમાર વરસાદથી શહેર પાણી પાણી, જનજીવનને અસર

શુક્રવાર રાત્રે ધોધમાર વરસાદથી ભાવનગર શહેર આખું પાણી પાણી થઈ ગયું છે, જેના પગલે શહેરના ઘણા વિસ્તારોમાં કાદવ કીચડ વચ્ચે જનજીવનને માઠી અસર પહોંચી છે.

ભાવનગરમાં ધોધમાર વરસાદ
ભાવનગરમાં ધોધમાર વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ગુજરાતના 26 તારીખથી વરસાદની આગાહી બાદ જે રીતે વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ છે, ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં બે દિવસ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યા બાદ પણ વરસાદ સતત યથાવત રહ્યો છે. 27 તારીખ બાદ ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદ રોજ સતત વરસતો રહ્યો છે, ત્યારે 31 ઓક્ટોબરની રાત્રે પણ ધોધમાર વરસાદ મોડી રાત્રે વરસ્યો હતો, તેની સીધી અસર જનજીવન અને ખેતી ઉપર પડી છે.

જિલ્લામાં 31 તારીખની રાત્રે ધોધમાર

ભાવનગર જિલ્લામાં 26 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલો વરસાદ હજી પણ યથાવત છે, ત્યારે 31 ઓક્ટોબરના રોજ પણ મોડી રાત્રે વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. દિવસ દરમિયાન છૂટાછવાયા વાદળો વચ્ચે વરસાદ વરસ્યા બાદ મોડી રાત્રે 12 કલાક બાદ ધોધમાર વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. તંત્રના ચોપડે રાત્રીના બાર થી બે કલાકની વચ્ચે 10મીમી જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે સમયાંતરે વરસતા વરસાદને પગલે લોકોને છત્રી અને રેઈનકોટનો સહારો લેવો પડ્યો છે.

કાદવ કિચડ વચ્ચે શાકભાજીની હરાજી
કાદવ કિચડ વચ્ચે શાકભાજીની હરાજી (Etv Bharat Gujarat)

શહેરમાં જનજીવન પર અસર થઈ

ભાવનગર શહેરમાં વ્યવસાયકારો અને ધંધાર્થીઓને સમયાંતરે વરસાદને પગલે રેઈનકોટ છત્રી અને પોતાના માલ સામાનને સાચવવા તાડપત્રીઓનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે. ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં રાત્રીના ધોધમાર વરસાદ બાદ પણ વહેલી સવારમાં શાકભાજીની માર્કેટ ખુલેલી જોવા મળી હતી. ભાવનગર માર્કેટીંગ યાર્ડમાં વહેલી સવારે કમોસમી વરસાદ વચ્ચે શાકભાજીની હરાજી થઈ હતી. જો કે સમગ્ર યાર્ડમાં વરસાદના પગલે પાણી અને કિચડનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું હતું.

સીઝનનો કુલ વરસાદ કેટલો ?

ભાવનગર જિલ્લામાં ચોમાસાના પ્રારંભથી સતત વરસી રહેલા વરસાદ હવે ચાર આંકડામાં પહોંચી ગયો છે, તંત્રના જણાવ્યા પ્રમાણે જોઈએ તો સિઝનનો કુલ વરસાદ વલભીપુરમાં 1093 MM, ઉમરાળા 1088 એમએમ,ભાવનગર 893 એમએમ, ઘોઘા 739 એમએમ, સિહોર 1400 એમએમ, ગારીયાધાર 773 એમએમ,પાલીતાણા 921 એમએમ,તળાજા 898 એમએમ, મહુવા 1734 એમએમ અને જેસરમાં 827 MM મળીને સિઝનનો કુલ 1036.6 MM વરસાદ નોંધાયો છે.

  1. ભાવનગર જિલ્લાનો સિઝનનો વરસાદ 4 ડિજિટ મીમીમાં પહોંચ્યો, શેત્રુંજી ડેમ કાલથી ઓવરફ્લો યથાવત
  2. કમોસમી વરસાદથી ભાવનગરના ખેડૂતોની હાલત બની કફોડી, ખેડૂત કલ્યાણ સંગઠને કરી પાંચ માંગ

TAGGED:

BHAVNAGAR NEWS
WATERLOGGING IN BHAVNAGAR
UNSEASONAL RAIN IN GUJARAT
UNSEASONAL RAIN IN BHAVNAGAR
BHAVNAGAR RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.