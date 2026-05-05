ETV Bharat / state

અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં ભર ઉનાળે ખાબક્યો કમોસમી વરસાદ, ગરમીથી રાહત પરંતુ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો

સવારના ઘેરા વાદળો બાદ બપોરે ખડાધાર-પીપળવા સહિતના ગામોમાં વરસાદી ઝાપટાં, ગરમીથી ત્રાહિમામ પ્રજાને રાહત.

અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં ભર ઉનાળે ખાબક્યો કમોસમી વરસાદ
અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં ભર ઉનાળે ખાબક્યો કમોસમી વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં આજે એકાએક વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકા અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના તુલસીશ્યામ જંગલ વિસ્તારમાં ભર ઉનાળે કમોસમી વરસાદી ઝાપટાં પડતાં લોકોમાં આનંદ અને ખેડૂતોમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે. સવારથી જ ઘેરા વાદળો છવાવાથી ઉકળાટભરી ગરમીમાં રાહતની આશા બંધાઈ હતી, જે બપોર સુધીમાં સાચી પડી.

ખાંભા તાલુકાના ખડાધાર, પીપળવા તથા આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અચાનક ઝાપટાં પડતાં રસ્તા ભીના થઈ ગયા અને તપ્ત ધરતીને ઠંડક મળી. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી તાપમાન 40 ડિગ્રીની આસપાસ પહોંચી રહ્યું હતું, તેમાં પવન સાથે આવેલા આ વરસાદે ગરમી અને ઉકરાટમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો હતો. લોકો ઘર બહાર આવી બદલાયેલા માહોલનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા હતા. બીજી તરફ, ગીરના તુલસીશ્યામ જંગલ વિસ્તારમાં પણ અડધા કલાકથી વધુ સમય સતત વરસાદ પડવાથી વાતાવરણમાં તાજગી આવી છે.

અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં ભર ઉનાળે ખાબક્યો કમોસમી વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

જોકે, ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે આવેલા આ કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. કૃષિ નિષ્ણાતોના મતે, આ સમયે ઉનાળુ પાક લણણી અથવા પાકવાની અવસ્થામાં હોય છે, ત્યારે અચાનક ભેજ અને પાણી પાકની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન બંનેને અસર કરી શકે છે. ખાસ કરીને બાજરી, તલ, મગ, મગફળી, મકાઈ અને ચોળી જેવા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ ઉપરાંત આંબાના બાગોમાં કેરીનો પાક પણ જોખમમાં મુકાયો છે. ફળો ખરવા, દાગ લાગવા અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે ગમે ત્યારે કાપણી શરૂ થાય તેવા માહોલમાં આ ઝાપટાં ગંભીર આર્થિક નુકસાન કરી શકે છે.

હાલ જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ યથાવત્ છે.ખેડૂતો આકાશ સામે આશાભરી નજરે જોઈ રહ્યા છે કે વરસાદ વધુ નુકસાન ન કરે અને વાતાવરણ જલ્દી સામાન્ય થાય.

આ વણ વાંચો...

  1. જામનગરમાં સતત બીજા દિવસે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ, ધ્રોળ-કાલાવડ-લાલપુરમાં પાણી ફરી વળ્યું, હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી
  2. ગીર સોમનાથ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદ, વેરાવળમાં જળબંબાકાર

TAGGED:

UNSEASONAL RAIN IN AMRELI
UNSEASONAL RAIN IN GIR SOMNATH
HEATWAVE RELIEF SAURASHTRA
FARMERS WORRIED AMRELI
UNSEASONAL RAINFALL NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.