છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન 21 જિલ્લામાં ખાબક્યો કમોસમી વરસાદ, આજે આ વિસ્તારમાં માવઠાની આગાહી
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં માવઠું પડતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
Published : October 31, 2026 at 10:26 AM IST
અમદાવાદઃ નબળા ચોમાસા અને અલ નીનોની અસરને કારણે પહેલેથી જ ભીંસ વેઠી રહેલા ગુજરાતના ખેડૂતોને પડતા પર પાટું સમાન ઘટના બની છે. એક તરફ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 4 જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં માવઠું પડતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 21 જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો છે. જેમાં જૂનાગઢના વિસાવદરમાં સૌથી વધુ એટલે કે 2.28 ઈંચ વરસાદ પડ્યો હતો. ત્યાર બાદ અમરેલીમાં 1.54 ઈંચ, કુંકાવાવ વાડિયામાં 1.50 ઈંચ અને જેતપુરમાં 1.22 ઈંચ જેટલો કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો હતો. બાકીના 17 જેટલા જિલ્લાઓમાં 1 ઈંચથી ઓછો વરસાદ ખાબક્યો હોવાનું 'સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સર્વિસ' દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડામાં સામે આવ્યું છે.
આજે આ વિસ્તારમાં પડી શકે છે વરસાદ
મહત્ત્વનું છે કે, હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ-નવસારી અને વલસાડ તેમજ દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ જેમ કે રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ તથા દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના બાકીના જિલ્લાઓ અને સૌરાષ્ટ્રમાં, તેમજ ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ અને કચ્છમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા પણ વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગઈકાલે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં દિવાળીના તહેવાર પહેલાં જ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. ગીર ગઢડા તાલુકાના વડલી, નિટલી, એભલવડ, હરમડિયા, ગીર ગઢડા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને ભારે પવનના સુસવાટા સાથે વરસાદ વરસતાં ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેતરોમાં ઉભા મગફળી, કપાસ સહિતના વિવિધ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
આ ઉપરાંત બાબરીયા ગામમાં ગાજવીજ અને પવનના સુસવાટા સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. આ દરમિયાન વીજળી પડવાની ઘટનામાં જશુભાઈ ભગવાનભાઈ જેઠવાના ખેતરમાં બાંધેલી પાડીનું મોત નીપજ્યું હતું.
ખેતીની સીઝન દરમિયાન ખેડૂતોને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. એક તરફ બિયારણ, ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ અને મજૂરીના ખર્ચમાં વધારો થયો છે, તો બીજી તરફ પૂરતા પ્રમાણમાં વરસાદ નહીં નોંધાતાં ખેડૂતો પહેલેથી જ ચિંતિત હતા. ત્યારે હવે પાક તૈયાર થવાની સ્થિતિમાં હોય તેવા સમયે જ કમોસમી વરસાદ વરસતાં ખેડૂતોને પડતા પર પાટું જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
ખાસ કરીને મગફળી અને કપાસ સહિતના પાક તૈયાર થવાના સમયે વરસાદ અને પવનના કારણે પાકને માઠી અસર થવાની આશંકા છે. આખી સીઝન દરમિયાન કરેલી મહેનત અને ખેતી પાછળ કરેલા ખર્ચ બાદ હવે પાકમાંથી સારી આવક મેળવવાની ખેડૂતોને આશા હતી. પરંતુ દિવાળી પહેલાં જ વાતાવરણમાં આવેલા પલટાએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.
આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો દ્વારા સરકાર અને ખેતીવાડી વિભાગ સમક્ષ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક પાક નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. વરસાદ અને પવનના કારણે થયેલા નુકસાનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને નિયમો મુજબ સહાય અને વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
અમરેલીના ખાંભા ગીરમાં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ
બીજી તરફ અમરેલીના ખાંભા ગીર પંથકમાં પવન સાથે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. ખાંભા ગીરના હનુમાનપુર, તાલડા, કંટાળા અને ધુંધવાણા સહિતના ગામોમાં ધોધમાર માવઠું થયું હતું. ભારે વરસાદના કારણે હનુમાનપુર ગામની શેરીઓમાં પાણી વહેતા થયા હતા. ખાંભા–ઉના સ્ટેટ હાઇવે પર પવનના કારણે વૃક્ષો ધરાશાયી થતાં વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો. રસ્તા પર વૃક્ષો પડતાં વાહનોની લાંબી કતારો લાગી હતી, સ્થાનિકો દ્વારા વૃક્ષો હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરાઈ હતી. આ માવઠાંને કારણે ખેતરોમાં તૈયાર મગફળી, કપાસ અને ડુંગળીના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તૈયાર પાક પર કમોસમી વરસાદ ત્રાટકતાં ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.
સાબરકાંઠાના વાતાવરણમાં પલટો
આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા જિલ્લાના વાતાવરણમાં પણ પલ્ટો નોંધાયો હતો. ઇડર, વડાલી સહિતના પંથકમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા. ભર શિયાળાની ઋતુમાં વરસાદ થતાં ખેડૂતો ચિંતિત થયા છે. અચાનક વાતાવરણમાં પલટો નોંધતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, જિલ્લામાં હાલ ખેડૂતોએ મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિતના પાકોની વાવણી કરી છે જે હાલ ખેતરમાં ઊભા છે અને તેને નુકસાન થવાની શક્યતા છે. હાલ માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીની વિપુલ પ્રમાણમાં આવક થઈ રહી છે અને દરમિયાન વરસાદના આવવાથી ખેડૂતો અને વેપારીઓમાં ચિંતા પ્રસરી ગઈ છે.
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