માવઠાની આગાહીઃ આજે આ વિસ્તારમાં પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ, જાણો દિવાળી સુધી કેવું રહેશે હવામાન?
આ સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે
Published : November 2, 2026 at 9:45 AM IST
અમદાવાદઃ હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ-નવસારી અને વલસાડ, ડાંગ જિલ્લાઓમાં તેમજ દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના બાકીના જિલ્લાઓમાં, ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓમાં અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં અને દીવમાં હવામાન સૂકું રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ત્યાર બાદ વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 3 નવેમ્બરથી 8 નવેમ્બર સુધી આ પ્રમાણે હવામાન શુષ્ક જ રહેશે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યાં પડ્યો વરસાદ?
છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રના છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ નોંધાયો હતો. જેમાં 'સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર-ગાંધીનગર'ના આંકડા પ્રમાણે ગીર સોમનાથના તાલાલામાં 0.16ઈંચ કમોસમી વરસાદ નોંધાયો હતો. ગુજરાત પ્રદેશ અને કચ્છમાં હવામાન સૂકું રહ્યું હતું. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં લઘુતમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, બાકીના વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો નહોતો. ગુજરાત પ્રદેશ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્યથી લઈને સામાન્ય કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ હતું; જ્યારે બાકીના વિસ્તારોમાં તે સામાન્ય રહ્યું હતું. આ પ્રદેશમાં સૌથી ઓછું લઘુત્તમ તાપમાન 18.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નલિયા ખાતે નોંધાયું હતું.
ખેડૂતો ચિંતામા મુકાયા
ઉલ્લેખનીય છે કે, દિવાળીના તહેવાર પહેલાં જ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતાં કેટલાક વિસ્તારોમાં છેલ્લા 2 દિવસથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. કમોસમી વરસાદ વરસતાં ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેતરોમાં ઉભા મગફળી, કપાસ સહિતના વિવિધ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
ખેતીની સીઝન દરમિયાન ખેડૂતોને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે. એક તરફ બિયારણ, ખાતર, જંતુનાશક દવાઓ અને મજૂરીના ખર્ચમાં વધારો થયો છે, તો બીજી તરફ પૂરતા પ્રમાણમાં વરસાદ નહીં નોંધાતાં ખેડૂતો પહેલેથી જ ચિંતિત હતા. ત્યારે હવે પાક તૈયાર થવાની સ્થિતિમાં હોય તેવા સમયે જ કમોસમી વરસાદ વરસતાં ખેડૂતોને પડતા પર પાટું જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
ખાસ કરીને મગફળી અને કપાસ સહિતના પાક તૈયાર થવાના સમયે વરસાદ અને પવનના કારણે પાકને માઠી અસર થવાની આશંકા છે. આખી સીઝન દરમિયાન કરેલી મહેનત અને ખેતી પાછળ કરેલા ખર્ચ બાદ હવે પાકમાંથી સારી આવક મેળવવાની ખેડૂતોને આશા હતી. પરંતુ દિવાળી પહેલાં જ વાતાવરણમાં આવેલા પલટાએ ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે.
આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતો દ્વારા સરકાર અને ખેતીવાડી વિભાગ સમક્ષ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક પાક નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. વરસાદ અને પવનના કારણે થયેલા નુકસાનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને નિયમો મુજબ સહાય અને વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
નબળા ચોમાસા અને અલ નીનોની અસરને કારણે પહેલેથી જ ભીંસ વેઠી રહેલા ગુજરાતના ખેડૂતોને પડતા પર પાટું સમાન ઘટના બની છે. એક તરફ રાજ્ય સરકાર દ્વારા 4 જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં માવઠું પડતા ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
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