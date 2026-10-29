ગુજરાતમાં હવે માવઠાની આગાહી, સૌરાષ્ટ્ર-દક્ષિણ ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 3 દિવસ વરસાદની શક્યતા
હવામાન વિભાગના અમદાવાદ ડિવિઝનના વેધર બુલેટિન મુજબ રાજ્યમાં 29થી 31 ઓક્ટોબર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે.
Published : October 29, 2026 at 8:13 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસું નબળું રહ્યું છે. સરેરાશ કરતા ઓછા વરસાદના કારણે સૌરાષ્ટ્રના 4 જિલ્લાઓમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે દિવાળીના સમયે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યના અમુક જિલ્લામાં 3 દિવસ દરમિયાન છૂટા છવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના અમદાવાદ ડિવિઝનના વેધર બુલેટિન મુજબ રાજ્યમાં 29થી 31 ઓક્ટોબર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. આગાહી મુજબ, 29 ઓક્ટોબરે નવસારી, ડાંગ, વલસાડ અને દમણ તથા દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટા છવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે 30 ઓક્ટોબરના રોજ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લામાં તથા દક્ષિણમાં નવસારી, તાપી, ડાંગ, વલસાડ તથા દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની શક્યતા છે. તો 31 ઓક્ટોબરના રોજ અમરેલી, ભાવનગર સાથે નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં છૂટા છવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે.
નોંધનીય છે કે, આ વર્ષે ચોમાસાની સીઝન દરમિયાન રાજ્યના ઘણા જિલ્લાઓમાં વરસાદની 30 ટકા અને તેથી વધુની ઘટ રહી છે. પરિણામે 4 જિલ્લામાં દુષ્કાળ જાહેર કરાયો છે. તો અન્ય સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાના ખેડૂતો પણ વરસાદની અછતના કારણે તેમના જિલ્લાને પણ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા માંગ કરી રહ્યા છે. આ વર્ષે સામાન્યની સરેરાશથી 89 ટકા જેટલો વરસાદ નોંધાય છે.
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