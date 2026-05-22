જામનગરમાં ભરઉનાળે કમોસમી વરસાદ, લોકોને ગરમીથી રાહત, ખેડૂતોને પાકની ચિંતા
કાલાવડ શહેર ઉપરાંત તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકોમાં પવન સાથે ધીમીધારે વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા.
Published : May 22, 2026 at 7:40 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં આકરા ઉનાળાની વચ્ચે હવામાનમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે કમોસમી વરસાદ શરૂ થતાં સ્થાનિકો આશ્ચર્યમાં મૂકાયા હતા. ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતા એકતરફ લોકોને અસહ્ય ગરમી અને અકળાવનારા બાફારાથી મુક્તિ મળી છે, તો બીજી તરફ જગતના તાત પર ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે.
ગ્રામ્ય પંથકમાં ધીમીધારે વરસાદ
મળતી માહિતી મુજબ, કાલાવડ શહેર ઉપરાંત તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકોમાં પવન સાથે ધીમીધારે વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. બપોરના સમયે અચાનક આકાશ કાળાડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાઈ ગયું હતું અને ત્યારબાદ વરસાદનું આગમન થયું હતું. માર્ગો પરથી પાણી વહેતા થતાં વાતાવરણમાં એકાએક ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી.
હવામાન વિભાગની ત્રણ દિવસની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં માવઠાની (કમોસમી વરસાદ) આગાહી કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને લોકલ કન્વેક્ટિવ એક્ટિવિટીના કારણે વાતાવરણમાં આ બદલાવ આવ્યો હોવાનું નિષ્ણાતો જણાવી રહ્યા છે.
ઉનાળુ પાકને નુકસાનની ભીતિ
આ કમોસમી વરસાદે સામાન્ય નાગરિકોને ગરમીથી રાહત ચોક્કસ આપી છે, પરંતુ ખેડૂતો માટે તે મુશ્કેલી લઈને આવ્યો છે. હાલ ખેતરોમાં ઉનાળુ પાક તૈયાર થઈ રહ્યો છે અથવા લણણીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, ત્યારે આ માવઠાને કારણે પાકને મોટું નુકસાન જવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને તલ, બાજરી, મગ જેવા ઉનાળુ પાકો અને બાગાયતી પાકોને નુકસાન થવાની શક્યતાથી ખેડૂતો ભારે ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા છે.
આ પણ વાંચો: