માવઠાથી મોટું નુકશાન: વિજાપુર પંથકમાં મગફળીનો 80% પાક બગડ્યો, ખેડૂતોને તાત્કાલિક વળતરની માંગ
ખેડૂતોએ રાત-દિવસ મહેનત કરીને તૈયાર કરેલો પાક લેવાનો બાકી હતો, પરંતુ આ માવઠાએ તેમના મોં માં આવેલો કોળિયો છીનવી લીધો છે.
Published : November 3, 2025 at 5:53 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર પંથકના ખેડૂતો પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે. શિયાળાની શરૂઆતમાં જ અચાનક આવેલા કમોસમી વરસાદ (માવઠા)ને કારણે ખેડૂતોના મુખ્ય પાક મગફળીને વ્યાપક નુકશાન થયું છે. વિજાપુર તાલુકો મગફળીના વાવેતર માટે જાણીતો છે, જ્યાં લગભગ 80 ટકા જેટલું વાવેતર મગફળીનું થાય છે. ખેડૂતોએ રાત-દિવસ મહેનત કરીને તૈયાર કરેલો પાક કાં તો સૂકવવા મૂક્યો હતો અથવા લેવાનો બાકી હતો, પરંતુ આ માવઠાએ તેમના મોં માં આવેલો કોળિયો છીનવી લીધો છે.
મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના સંઘપુર, સાંકાપુરા, વજાપુર, ભાણપુર સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં ખેડૂતોની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. ખેડૂતો સારા પાકની આશા રાખી રહ્યા હતા, પરંતુ છેલ્લા દિવસોમાં પડેલા અણધાર્યા માવઠાએ તેમની તમામ આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે.
પાક તૈયાર થઈ ગયો હતો અને ખેડૂતોએ તેને સૂકવવા માટે ખેતરોમાં રાખ્યો હતો. આ સમયે જ માવઠું પડતાં, ભેજના કારણે મગફળીના દાણામાં વ્યાપક નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, મગફળી કાળી પડી ગઈ છે, તેમાં ફૂગ લાગી ગઈ છે અને સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે, જમીનમાં જ ભેજના કારણે દાણામાં અંકુર ફૂટી ગયા છે, જેના કારણે બધો જ પાક વેચવાલાયક રહ્યો નથી. ખેડૂતોની વર્ષભરની મહેનત માથે પડી છે અને હવે તેઓ સરકાર તરફથી તાત્કાલિક સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.
મગફળીના પાકને થયેલા આ મોટા નુકશાનની જાણ થતાં જ સ્થાનિક નેતાઓ પણ ખેડૂતોની વહારે આવ્યા હતા. વિજાપુર APMC ચેરમેન રાજેન્દ્ર પટેલ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય સી જે ચાવડાએ જાતે ખેતરોમાં જઈને નુકસાનની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
વિજાપુર APMC ચેરમેન રાજેન્દ્ર પટેલે અને ધારાસભ્યએ સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક રજૂઆત કરી છે કે, "સરકાર વહેલી તકે સર્વે કરાવીને ખેડૂતોને સારું અને યોગ્ય વળતર આપે." તેમણે સ્થળ પર હાજર અધિકારીઓને પણ સ્પષ્ટ સૂચના આપી હતી કે, "ખેડૂતોને સાથે રાખીને જ સર્વેની કામગીરી કરવામાં આવે" જેથી નુકશાનનો સાચો અને પારદર્શક અંદાજ આવી શકે. ખેડૂતોની એક જ માંગ છે કે, તેમને થયેલા આ મોટા નુકશાનની ભરપાઈ થાય, જેથી તેઓ ફરીથી જીવનનિર્વાહ ચલાવી શકે.
મગફળીનો પાક તૈયાર થયા બાદ માવઠું આવવાથી ખેડૂતોની હાલત દયનીય બની છે. એક ખેડૂતે ભાવુક થઈને જણાવ્યું કે, "પાક તૈયાર થઈ ગયો, એટલે એમ થયું કે હવે થોડા પૈસા આવશે, દેવું ચૂકવાશે પણ માવઠાએ બધું જ બગાડી નાખ્યું. જાણે મોં માં આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે." આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા આ ખેડૂતોની એક જ અપેક્ષા છે કે, સરકાર ઝડપથી સર્વેની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરે અને તેમને યોગ્ય વળતર આપે, જેથી તેઓ નવા વાવેતરની તૈયારી કરી શકે અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે. ખેડૂતો આશા રાખી રહ્યા છે કે રાજ્ય સરકાર વહેલી તકે આ મામલે સકારાત્મક પગલાં લે અને મહેનતકશ ખેડૂતોને રાહત આપે.
