ETV Bharat / state

જામનગરમાં સતત બીજા દિવસે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ, ધ્રોળ-કાલાવડ-લાલપુરમાં પાણી ફરી વળ્યું, હોર્ડિંગ્સ ધરાશાયી

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં સૌરાષ્ટ્રમાં હવામાન પલટાયું, જામનગર શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતાં વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધી છે અને હવામાન વિભાગની હજુ 24 કલાક વરસાદની આગાહી.

ધ્રોળ-કાલાવડ-લાલપુરમાં પાણી ફરી વળ્યું
ધ્રોળ-કાલાવડ-લાલપુરમાં પાણી ફરી વળ્યું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 3, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: રાજ્યમાં ભારે ગરમી પડી રહી હોય ત્યારે જામનગર શહેર અને જિલ્લામાં અચાનક હવામાનમાં આવેલા પલટાએ સૌને ચોંકાવી દીધા છે. સતત બીજા દિવસે કમોસમી વરસાદ (માવઠું) વરસતા માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યા છે. ભરઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાતાં એક તરફ લોકોને ગરમીથી રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા છે.

વીજળીના કડાકા અને તોફાની પવન

ગઈકાલે સાંજથી જ વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ રાત્રિના સમયે આકાશમાં વીજળીના ભયાનક કડાકા-ભડાકા શરૂ થયા હતા. જોતજોતામાં જામનગર શહેર સહિત ધ્રોળ, જોડિયા, કાલાવડ અને લાલપુર પંથકમાં ધોધમાર વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હતું. પવનની ગતિ તેજ હોવાને કારણે અનેક સ્થળોએ હોર્ડિંગ્સ અને ઝાડની ડાળીઓ ધરાશાયી થવાના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે.

જામનગરમાં સતત બીજા દિવસે ધોધમાર કમોસમી વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી વાહનચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અનેક રસ્તાઓ પર વાહનોની અવરજવર ઠપ્પ થઈ ગઈ હતી.

ખેતીના પાકને મોટા પાયે નુકસાનની ભીતિ

આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતોની ખરાબ સ્થિતિ છે. લાલપુર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કરા સાથે પડેલા વરસાદને કારણે ખેતરોમાં તૈયાર થયેલા પાક જેવા કે જીરું, ધાણા, ઘઉં અને ચણાને વ્યાપક નુકસાન થવાની ભીતિ છે. ખેતરોમાં પાક સંપૂર્ણપણે પલળી ગયા છે જેનાથી ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો થવાની આશંકા છે.

માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખુલ્લામાં પડેલી જણસીઓ પણ પલળી જતાં વેપારીઓ અને ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ઘણા ખેડૂતોએ પોતાનો માલ ખુલ્લામાં સૂકવવા મૂક્યો હતો જે વરસાદમાં બગડ્યો છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વાતાવરણમાં આ ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. હજુ પણ આગામી 24 કલાક દરમિયાન જામનગર અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

તંત્રની અપીલ અને સાવચેતીના પગલાં

તંત્ર દ્વારા ખેડૂતોને તેમની જણસી સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા અને લોકોને વીજળીના સમયે ઝાડ કે થાંભલા નીચે ઊભા ન રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. હોર્ડિંગ્સ તૂટી પડવાના બનાવો બન્યા હોવાથી સાવચેતી રાખવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

આ અણધાર્યા વરસાદે જામનગરવાસીઓને મિશ્ર લાગણીમાં મૂકી દીધા છે – ક્યાંક ઠંડકનો આનંદ છે તો ક્યાંક નુકસાનીનો ફાળ.

TAGGED:

UNSEASONAL RAIN DAMAGE
FARMERS CROP LOSS
THUNDERSTORM GUJARAT WARNING
JAMNAGAR WEATHER UPDATE
JAMNAGAR UNSEASONAL RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.