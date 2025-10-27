ગુજરાતભરમાં વરસાદી માવઠા શરુ: સાત જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ, પાંચ દિવસ સાચવવું પડશે
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર હજુ પણ પાંચ દિવસ ગુજરાતભરમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય રહેશે, વાંચો વિગતવાર માહિતી...
Published : October 27, 2025 at 8:39 AM IST
અમદાવાદ : હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર રવિવારે અને આજે સોમવારે વહેલી સવારે ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ મધ્યમ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો. જોકે, હજુ પણ પાંચ દિવસ વરસાદની શક્યતાના પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતભરમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત આજે કુલ સાત જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાતભરમાં વરસાદી માહોલ : રવિવારથી જ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં અને છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ માવઠા થઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર કમોસમી વરસાદનો માર યથાવત રહ્યો છે. આજે સોમવારના રોજ મોડી રાત્રે અને વહેલી સવારથી કેટલાક સ્થળોએ વરસાદી માવઠા થયા છે. અને હજુ પણ પાંચ દિવસ વરસાદ માહોલ રહે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.
26 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ : આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ ગુજરાતના 26 જિલ્લામાં વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ જિલ્લામાં અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ અને તાપીનો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લામાં સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, પોરબંદર અને જૂનાગઢમાં પણ યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
સાત જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદની સંભાવના
આ ઉપરાંત આજે ગુજરાતના સાત જિલ્લામાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ તથા દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લા અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને દીવમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે.
કમોસમી વરસાદને લઈને મોટી આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવ જિલ્લામાં 15 mm પ્રતિ કલાકથી વધુ ભારે વરસાદ સાથે મધ્યમ વાવાઝોડા અને 41 થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની મહત્તમ સપાટી પર પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. આ વિસ્તારમાં જમીન પર વીજળી પડવાની મધ્યમ સંભાવના (30 થી 60 ટકા) પણ છે.
હવામાન વિભાગે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જૂનાગઢ, ભાવનગર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ 5 થી 15 mm પ્રતિ કલાકનો મધ્યમ વરસાદ સાથે હળવા વાવાઝોડા અને 40 કિમી પ્રતિ કલાકથી ઓછા ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે.
