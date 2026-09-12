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ખેરાલુના મિયાસણામાં ખેડૂત પર અજાણ્યા શખ્સોનું ફાયરિંગ, પોલીસે બે શંકાસ્પદને દબોચ્યા

ખેરાલુના મિયાસણામાં ખેડૂત પર એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી હુમલાખોરો અંધારાનો લાભ ઉઠાવી ફરાર થઇ ગયા હતા.

ખેરાલુના મિયાસણામાં ખેડૂત પર અજાણ્યા શખ્સોનું ફાયરિંગ
ખેરાલુના મિયાસણામાં ખેડૂત પર અજાણ્યા શખ્સોનું ફાયરિંગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 7:08 AM IST

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મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના ખેરાલુ પંથકમાં આવેલા મિયાસણા ગામમાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા આધેડ ખેડૂત પર ફાયરિંગની ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગઇ છે. ખેતરમાંથી પસાર થઇ રહેલા ખેડૂત પર એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી હુમલાખોરો અંધારાનો લાભ ઉઠાવી ફરાર થઇ ગયા હતા. ગોળી પેટના ભાગે વાગતા ખેડૂતને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ ખેરાલુ પોલીસ સહિત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે સઘન કોમ્બિંગ હાથ ધરી બે શંકાસ્પદની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

મળતી માહિતી અનુસાર, મૂળ ખેરાલુ તાલુકાના નંદાલી ગામના વતની અને હાલ બનાસકાંઠાના દિયોદર ખાતે રહેતા 52 વર્ષીય કનુજી ઉર્ફે કનકસિંહ ઉદાજી પરમાર ખેતીકામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ગત 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રિના આશરે સાડા આઠેક વાગ્યાના સુમારે તેઓ પોતાના ઘરેથી જમી-પરવારીને નજીકના મિયાસણા ગામે પોતાના મિત્રોને મળવા તેમજ બાકી નીકળતી ઉઘરાણીના નાણાં લેવા માટે પગપાળા નીકળ્યા હતા. રાત્રિના પોણા નવ વાગ્યાની આસપાસ તેઓ મિયાસણા ગામની સીમમાં આવેલા કૌટુંબિક ભાઈ ગોવિંદભાઈના બાજરીના વાવેતરવાળા ખેતરના શેઢા પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા.

ખેરાલુના મિયાસણામાં ખેડૂત પર અજાણ્યા શખ્સોનું ફાયરિંગ (ETV Bharat Gujarat)

તે દરમિયાન સામેના ખેતરો તરફથી બે અજાણ્યા શખ્સો ટોર્ચ (લાઈટબત્તી) મારી રહ્યા હતા. અજાણ્યા શખ્સો વારંવાર કનકસિંહના ચહેરા સામે ટોર્ચનો પ્રકાશ ફેંકતા હોવાથી તેમની આંખો અંજાઈ ગઈ હતી. જેથી તેઓ બાજરીના ખેતરની વચ્ચે થઈને આગળ વધવા લાગ્યા હતા. આ જ વખતે અજાણ્યા શખ્સોએ ટોર્ચ મારી સીધું કનકસિંહ તરફ બંદૂક જેવા હથિયારમાંથી એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી દીધું હતું. આ ફાયરિંગમાં ગોળી સીધી કનકસિંહના પેટની ડાબી બાજુએ વાગતાં તેઓ લોહીલુહાણ હાલતમાં ખેતરમાં ઢળી પડ્યા હતા. કનકસિંહે બૂમાબૂમ કરતાં ફાયરિંગ કરનારા અજાણ્યા શખ્સો અંધારામાં ખેતરો વચ્ચેથી નાસી છૂટ્યા હતા.

ગોળી વાગ્યા બાદ ગંભીર રીતે ઘવાયેલા કનકસિંહે હિંમત હાર્યા વિના પોતાના પેન્ટના ખિસ્સામાંથી મોબાઈલ કાઢી મિયાસણા ગામના મિત્ર કાળુજી તેજાજી ઠાકોરને ફોન કરીને ઘટનાની જાણ કરી રિક્ષા લઈને આવવા જણાવ્યું હતું. સાથે જ તેમણે પોતાના નાના પુત્ર હંસરાજસિંહને પણ ફોન કરી સમગ્ર હકીકતથી વાકેફ કર્યો હતો. ત્યારબાદ કનકસિંહ ખેતરમાંથી માંડ માંડ ચાલીને ગામ તરફ આવ્યા હતા, જ્યાં મિત્ર કાળુજી અને પંકજજી રિક્ષા લઈને પહોંચ્યા હતા. રિક્ષામાં બેસાડી તેમને હોસ્પિટલ લઈ જવાતા હતા તે દરમિયાન નંદાલી-મિયાસણા રોડ પર તેમના ભત્રીજા જયપાલસિંહ સહિતના પરિવારજનો કાર લઈને આવી પહોંચ્યા હતા.

ખેડૂતને વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ ખસેડાયા

ઇજાગ્રસ્ત કનકસિંહને તાત્કાલિક વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પ્રાથમિક સારવાર અપાયા બાદ તેમની ગંભીર હાલતને જોતાં 108 મારફતે વધુ સારવાર અર્થે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટરમાં ફરજ પરના તબીબોએ ઇમર્જન્સીમાં ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. તબીબોના જણાવ્યા મુજબ, ગોળી પેટના ભાગેથી આરપાર નીકળી ગઈ હતી. હાલ તેઓ અમદાવાદ સિવિલના ICU વોર્ડમાં સારવાર હેઠળ છે.

આ બનાવ અંગે ખેરાલુ પોલીસે ઇજાગ્રસ્ત કનકસિંહ પરમારની ફરિયાદના આધારે અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNS)ની કલમ 109 (1) (હત્યાનો પ્રયાસ), 54 તેમજ આર્મ્સ એક્ટની કલમ 27(1) અને જી.પી. એક્ટની કલમ 135 મુજબ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ સમગ્ર મામલે ખેરાલુ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પી.આર. કરેણ દ્વારા તપાસનો દોર સંભાળવામાં આવ્યો છે.

આ ઘટના અંગે ડીવાયએસપી મિલાપ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ખેરાલુના નંદાલી ગામના રહેવાસી કનકસિંહ પરમાર રાત્રિના સુમારે ખેતરમાંથી પગપાળા પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં તેમને ઇજા પહોંચતા હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી રાત્રે જ પોલીસ ટીમો દ્વારા સમગ્ર સીમ વિસ્તારમાં સઘન કોમ્બિંગ હાથ ધરાયું હતું. અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપીઓની ઓળખ કરવા તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. હાલ પોલીસે બે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે. આ ફાયરિંગ કયા કારણોસર અને કઈ અદાવતમાં કરવામાં આવ્યું તે પોલીસ તપાસ અને પૂછપરછ બાદ સ્પષ્ટ થશે.

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