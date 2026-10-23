ઉંઝાઃ જીરાના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, પ્રતિ 20 કિલોએ આટલા રૂપિયાનો નોંધપાત્ર ભાવ વધારો
ગત વર્ષે સારા હવામાન અને વરસાદથી જીરાનો બમ્પર પાક થયો હતો. જોકે ભૌગોલિક અને રાજકીય સ્થિતિને કારણે ભાવ 3500 રૂપિયા સુધી ઘટ્યા હતા.
Published : October 23, 2026 at 5:30 PM IST
ઊંઝા: જીરાના ખેડૂતો માટે એક સારા સમાચાર છે. ઊંઝા એપીએમસી (APMC) ના ચેરમેન દિનેશ પટેલે એક નિવેદન આપીને જણાવ્યું છે કે, જીરાના ભાવમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી જે મંદી ચાલી રહી હતી, તેમાંથી હવે ખેડૂતો અને વેપારીઓને મોટી રાહત મળવાની સંભાવના છે.
દિનેશ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા વર્ષે સારા હવામાન અને સંતોષકારક વરસાદના કારણે જીરાનું સારું ઉત્પાદન થયું હતું. શરૂઆતમાં સીઝનના ભાવ આશરે 5000 રૂપિયા હતા. પરંતુ, ત્યારપછીની ભૌગોલિક અને રાજકીય સ્થિતિઓ, સ્થાનિક સ્તરે વરસાદ, અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સમસ્યાઓના કારણે માંગમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ બધા પરિબળોને કારણે જીરાના ભાવ 3500 રૂપિયા સુધી નીચે ગગડી ગયા હતા.
જોકે, હવે પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. આગામી તહેવારોની સિઝન અને અલ નીનો (El Nino) ની સંભવિત અસરોને કારણે આગામી સમયમાં પાણીની અછત વર્તાઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, વાવણી સમયે તાપમાન ઊંચું રહેવાની શક્યતા હોવાથી નવા પાકના ઉગાવામાં પણ મુશ્કેલીઓ પડી શકે છે તેવો લોકોનો અંદાજ છે.
આ કારણોસર, હાલમાં જીરાના બજારમાં ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. દિનેશ પટેલે માહિતી આપી કે હાલ જીરાના ભાવ 2700 રૂપિયા (27000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ) થી ઉપર પહોંચી ગયા છે. એટલે કે, પ્રતિ 20 કિલો (મણ) જીરાના ભાવમાં આશરે 1000થી 1200 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે.
આ ભાવ વધારાથી છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નુકસાન સહન કરી રહેલા વેપારીઓ અને ખેડૂતોને મોટી રાહત મળશે. દિનેશ પટેલે જણાવ્યું કે, જે ખેડૂતોને જીરાના ઉત્પાદન ખર્ચ કરતા પણ ઓછા ભાવ મળી રહ્યા હતા, તેમને હવે સારા પૈસા મળશે.
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