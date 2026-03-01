યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ સાથે કરી મુલાકાત, દ્વિપક્ષીય સહયોગ વધારવા અંગે ચર્ચા

ETV Bharat / state

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાજદૂત સર્જિયો ગોરે CM સાથે કરી મુલાકાત, દ્વિપક્ષીય સહયોગ વધારવા અંગે ચર્ચા કરી

March 1, 2026

નવી દિલ્હી: ભારતમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાજદૂત, સર્જિયો ગોરે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરી અને વેપાર, ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદનના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગ વધારવા અંગે ચર્ચા કરી.

શનિવારે થયેલી બેઠક પછી, X પરની એક પોસ્ટમાં, સર્જિયો ગોરે લખ્યું, "આજે ઉત્પાદક ચર્ચા અને ખૂબ જ ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે @CMOGuj ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આભાર. અમે વેપાર, ટેકનોલોજી અને ઉત્પાદનમાં યુએસ-ગુજરાત સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે નવી તકો શોધી કાઢી. ગુજરાત માટે આગળ યુએસ સાથે નજીકથી કામ કરવાની અવિશ્વસનીય સંભાવનાઓ!"

ગોરે વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઇનમાં ભારતના પ્રવેશની પ્રશંસા કરી, અને ભાર મૂક્યો કે ભારત સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદનમાં એક મુખ્ય ખેલાડી બની રહ્યું છે. તેમણે અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેના વધતા સંબંધો વિશે પણ વાત કરી.

ગોરે ઉલ્લેખ કર્યો કે હાલમાં ભારતમાં 19 અબજ ડોલરના 10 સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સ વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વ અને વિઝનને દર્શાવે છે.

ગુજરાતમાં માઇક્રોનની નવી સેમિકન્ડક્ટર ફેસિલિટીના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે બોલતા, ગોરે કહ્યું, "આજે ભારત એક ઉત્પાદક રાષ્ટ્ર તરીકે વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઇનમાં પ્રવેશ કરે છે. આ તો માત્ર શરૂઆત છે. સમગ્ર ભારતમાં $19 બિલિયનના મૂલ્યના 10 સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સ ચાલી રહ્યા છે, જે તમારા વડાપ્રધાનના નેતૃત્વ, તેમના વિઝન અને ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત અમારા વૈશ્વિક ભાગીદારો માટે ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવાની તેમની ક્ષમતાનો સીધો પુરાવો છે."

ગોરે કહ્યું, "ગુજરાતનું નેતૃત્વ સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે. સાણંદથી ધોલેરા સુધી, તે તમારા સમગ્ર દેશ માટે એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરે છે. માઇક્રોન અહીં હોવાનો અમને ખૂબ ગર્વ છે, અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેઓએ અવિશ્વસનીય પરિણામો પ્રાપ્ત કર્યા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આ વિકાસમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. અમેરિકન કંપનીઓ નજીકથી જોઈ રહી છે, અને ઘણી કંપનીઓ ગુજરાતમાં વ્યવસાય કરવાની તકો શોધવા માટે આતુર છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આપણા સંબંધોની ખૂબ કાળજી રાખે છે. અમારા વહીવટના આગામી ત્રણ વર્ષ આપણા બંને રાષ્ટ્રોને અસ્તિત્વમાં રહેલી અમર્યાદિત સંભાવનાઓનો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ બનાવશે."

તેમણે ઉમેર્યું, "આ સુવિધા ભવિષ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે ભારતીય ઉત્પાદન શ્રેષ્ઠતા સાથે હાથ મિલાવીને કામ કરતી અમેરિકન ટેકનોલોજી નેતૃત્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે આપણા બે મહાન લોકશાહી દેશો વચ્ચેના વિશ્વાસ પર બનેલ સપ્લાય ચેઇન સ્થિતિસ્થાપકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ સુવિધામાં પેક કરાયેલી ચિપ્સ વિશ્વભરના ઉપકરણોને શક્તિ આપશે. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે, આ સુવિધા જે ભાગીદારીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે આવનારી પેઢીઓ માટે આપણી સહિયારી સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષાને શક્તિ આપશે."

