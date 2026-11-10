બોટાદ જિલ્લામાં છેલ્લા 250 વર્ષથી અનોખી પરંપરા: ગાયોના ધણને આખા ગામમાં દોડાવીને શુકન લેવામાં આવે છે
લોકવાયકા મુજબ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે આશરે 250 વર્ષ પહેલાં કારીયાણી ગામમાં બેસતા વર્ષના દિવસે ગાયો દોડાવવાની પરંપરા શરૂ કરી હતી.
Published : November 10, 2026 at 10:11 PM IST
બોટાદ: નવું વર્ષ એટલે નવી આશા, નવા સંકલ્પ અને નવી શરૂઆત. દિવાળીના પર્વ બાદ બેસતા વર્ષના દિવસે લોકો એકબીજાને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવીને નવા વર્ષની ઉજવણી કરતા હોય છે. ત્યારે બોટાદ જિલ્લાના કારીયાણી ગામમાં બેસતા વર્ષના દિવસે ઉજવાય છે એક અનોખી અને વર્ષો જૂની પરંપરા. આશરે 250 વર્ષ જૂની આ પરંપરા આજે પણ ગામલોકોએ જાળવી રાખી છે. લોકવાયકા મુજબ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે શરૂ કરેલી આ પરંપરામાં ગાયોના ધણને આખા ગામમાં દોડાવીને શુકન લેવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, ગાયોના ધણની આ પરંપરા બાદ અશ્વ હરીફાઈનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે.
બોટાદ જિલ્લાના કારીયાણી ગામે બેસતા વર્ષના દિવસે પરંપરાગત રીતે અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આશરે 250 વર્ષથી ચાલી આવતી આ પરંપરાને નિહાળવા ગામના નાના-મોટા સૌ લોકો એકત્રિત થયા હતા. બપોરના સમયે ગામના તમામ માલધારીઓની ગાયોને ગામના ચોરા પાસે એકઠી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ઢોલ-નગારાના ગડગડાટ અને આતશબાજીના ગુંજારવ વચ્ચે ગાયોના ધણને આખા ગામમાં દોડાવવામાં આવ્યા હતા. ગાયોના ધણ દોડતા હોય તેવા દ્રશ્યો નિહાળીને ગ્રામજનોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
કારીયાણીના ગ્રામિણ ઉમેદભાઈ પટગીરે કહ્યું કે, આ પરંપરા અમારા ગામની 200 વર્ષથી જૂની છે. ગામમાં પહેલા ગાયોનું ધણ દોડાવવામાં આવે છે. એ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા પછી અશ્વ શો શરૂ કરાય છે. ગાય માતાને હિન્દુ ધર્મમાં સર્વોપરી ગણતા હોવાથી અમારા માલધારી સમાજ દ્વારા ગામના ઊભા રસ્તે તમામ ગાયોને દોડાવવામાં આવે છે. તેની ચરણ રજ ઉડતા ગામનો વાસ્તુ દોષ અને નકારાત્મક ઉર્જા દૂર થાય છે.
કારીયાણી ગામમાં ગાયોના ધણ દોડાવવાની આ પરંપરા પાછળ ધાર્મિક આસ્થા અને લોકમાન્યતા જોડાયેલી છે. સ્થાનિક માન્યતા મુજબ ગાયો દોડવાથી ઊડતી રજ ગામનાં ઘરો અને લોકો પર પડે તો આખા વર્ષ દરમિયાન ગામમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ જળવાઈ રહે છે. સાથે જ ગામના લોકો નિરોગી રહે અને સમગ્ર વર્ષ સારું પસાર થાય તેવા શુકન લેવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મમાં ગાયને માતાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગામલોકો માટે આ પરંપરા માત્ર ઉજવણી નહીં, પરંતુ શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો પ્રસંગ છે.
અન્ય ગ્રામિણ ભદ્રેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું કે, અમારા આ પ્રથા 200થી વધુ જૂની છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન અમારા ગામમાં આવ્યા ત્યારે અમારા ગાયોનું ધણ દોડતું હતું. તેનું કારણ એ હતું કે તેની રજ ઉડે ગામમાં એના હિસાબે નકારાત્મક આત્મા કે વસ્તુની સિદ્ધિ થતી હતી એટલા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે કર્યું હતું. ત્યાર પછી ઘોડાની રેસ કરવામાં આવતી હતી. ત્યારથી આ પરંપરા ચાલતી આવે છે.
લોકવાયકા મુજબ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે આશરે 250 વર્ષ પહેલાં કારીયાણી ગામમાં બેસતા વર્ષના દિવસે ગાયો દોડાવવાની પરંપરા શરૂ કરી હતી. ત્યારથી લઈને આજ સુધી અનેક પેઢીઓ બદલાઈ ગઈ, પરંતુ ગામલોકોએ આ પરંપરાને જાળવી રાખી છે. ખાસ વાત એ છે કે આજની નવી પેઢી પણ આ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને આગળ વધારવામાં જોડાઈ રહી છે. ગાયોના ધણ દોડાવ્યા બાદ ગામમાં અશ્વ હરીફાઈનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વિવિધ ઘોડાઓએ પોતાની ઝડપ અને દોડવાની ક્ષમતાનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ હરીફાઈ નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉમટી પડ્યા હતા.
આધુનિકતાના યુગમાં અનેક પરંપરાઓ ધીમે ધીમે વિસરાઈ રહી છે, ત્યારે કારીયાણી ગામના લોકો 250 વર્ષ જૂની પરંપરાને આજે પણ ઉત્સાહ અને શ્રદ્ધા સાથે ઉજવી રહ્યા છે. બેસતા વર્ષના દિવસે ગાયોના ધણ દોડાવીને શુકન લેવાની આ અનોખી પરંપરા કારીયાણી ગામની આગવી ઓળખ બની રહી છે. આમ, નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ ગામલોકો પોતાની સંસ્કૃતિ, આસ્થા અને પરંપરાનો અનોખો પરિચય કરાવે છે.
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