નવસારીમાં અનોખી ચોરી: 'ઠંડા કલેજા'ના તસ્કરે પહેલા ચોરી કરી, પછી 6 કલાક ACમાં મીઠી નિંદર માણી!

ચોરી કરીને ચોર ઑફિસમાં લાગેલ AC ચાલુ કરી 6 કલાક સૂઈ ગયો હતો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 9:43 PM IST

નવસારી: શહેરના જુનાથાણા વિસ્તારમાં આવેલી પુષ્પાંજલિ એપાર્ટમેન્ટ ઑફિસ નંબર Lમાં એક અનોખી અને ચોંકાવનારી ચોરીની ઘટના સામે આવી છે, જેને લઈને સ્થાનિકોમાં ચર્ચાનો માહોલ ગરમાયો છે. અહીં એક એડ એજન્સીની ઓફિસમાં તસ્કરે માત્ર ચોરી જ નહીં કરી, પરંતુ ચોરી કર્યા બાદ પણ અનેક કલાકો સુધી ઓફિસમાં જ રોકાઈ ગયો હતો.

માહિતી મુજબ, નકાબપોશ તસ્કર રાત્રે આશરે 10:26 વાગ્યે ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો હતો. તેણે ખૂબ જ શાંતિથી ઓફિસમાંથી આશરે 60 હજાર રૂપિયા રોકડા તેમજ 10 ગ્રામ ચાંદીની વસ્તુઓ ચોરી કરી લીધી. જોકે, આ ઘટનાનો સૌથી ચોંકાવનારું પાસું એ રહ્યું કે ચોરી કર્યા બાદ પણ તસ્કર ત્યાંથી ફરાર થયો નહોતો!

CCTV ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે કે, તસ્કર વહેલી સવારે 5 વાગ્યા સુધી, એટલે કે લગભગ 6 કલાક સુધી ઓફિસમાં જ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન તેણે ઓફિસમાં ચાલુ ACનો લાભ લઈ જાણે પોતાનું જ સ્થાન હોય તેમ આરામથી ઊંઘ લીધી. કાળઝાળ ગરમીથી બચવા માટે તસ્કરે આ રીતે ઠંડકનો આનંદ માણ્યો હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે.

આ ઘટનાએ સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર પણ સવાલો ઉભા કર્યા છે. ચોરીની જાણ થતાં જ પોલીસ તંત્ર સક્રિય બન્યું છે અને CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીની ઓળખ કરવાની અને તેને ઝડપવા માટે તપાસ તેજ કરી છે. સ્થાનિકોમાં આ અનોખી ચોરીને લઈને આશ્ચર્ય અને ભયનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે પોલીસ ક્યારે આ ‘ઠંડા કલેજાના’ તસ્કરને પકડવામાં સફળ થાય છે.

સમગ્ર મામલે ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે ડી નકુમે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, જુનાથાણા વિસ્તારમાં આવેલા પુષ્પાંજલિ એપાર્ટમેન્ટમાં આવેલી ઓફિસ નંબર Lમાં રાત્રિના આશરે 10.26 કલાકે એક નકાબપોશ તાળું તોડી ઓફિસમાં પ્રવેશ્યો હતો. તેણે ઓફિસના ડ્રોમાંથી 60000 રૂપિયા રોકડા અને 10 ગ્રામ ચાંદીની ચોરી કરી હતી. પોલીસે હાલ સીસીટીવીની મદદ લઈ શખ્સની ઓળખ કરવા અને તેને પકડવા માટે અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

