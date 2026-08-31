ભરૂચમાં મેઘરાજાનું મંદિર, નર્મદાની માટીમાંથી મેઘરાજાની મૂર્તિ બનાવી આખો શ્રાવણ માસ કરાઈ છે પૂજા-અર્ચના
ભરૂચમાં નર્મદા નદીની પવિત્ર માટીમાંથી ઈન્દ્રદેવ સ્વરૂપે મેઘરાજાની પ્રતિમા તૈયાર કરી તેની વિધિવત સ્થાપના કરવામાં આવે છે.
Published : August 31, 2026 at 12:08 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચમાં નર્મદા નદીની પવિત્ર માટી અને મેઘરાજાની આરાધના સાથે જોડાયેલી અનોખી પરંપરા આજે પણ જીવંત છે. નર્મદાની માટીમાંથી ઈન્દ્રદેવ સ્વરૂપે મેઘરાજાની પ્રતિમા તૈયાર કરી તેની વિધિવત સ્થાપના કરવામાં આવે છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન મહિનાભર મેઘરાજાના દર્શન માટે ભક્તો ઉમટી પડે છે. ભક્તો સારા વરસાદ, ખેતીમાં સમૃદ્ધિ, પરિવારના સુખ-શાંતિ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે મેઘરાજાને પ્રાર્થના કરે છે.
ભરૂચમાં વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરામાં નર્મદા નદીની માટીનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. ભોઈ પંચ દ્વારા નર્મદાની માટીમાંથી ઈન્દ્રદેવ સ્વરૂપે મેઘરાજાની પ્રતિમા તૈયાર કરવામાં આવે છે. પ્રતિમા તૈયાર થયા બાદ તેને વિવિધ આભૂષણો અને રંગોથી નયનરમ્ય રીતે શણગારવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ધાર્મિક વિધિ સાથે મેઘરાજાની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને ભક્તો માટે દર્શન ખુલ્લા મૂકવામાં આવે છે.
શ્રાવણ માસ દરમિયાન અહીં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળે છે. ભક્તો મેઘરાજાની પૂજા-અર્ચના કરી સારા વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરે છે. ખાસ કરીને ખેતી સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે વરસાદનું વિશેષ મહત્ત્વ હોવાથી મેઘરાજાની આરાધના સાથે તેમની આશા અને આસ્થા પણ જોડાયેલી છે.
મેઘરાજાની સ્થાપના પાછળ વર્ષો જૂની લોકમાન્યતા પણ જોડાયેલી છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષો અગાઉ ભરૂચમાં વરસાદની અછત સર્જાઈ હતી અને છપ્પનિયા કાળ સાથે જોડાયેલી આ પરંપરા દરમિયાન સારા વરસાદ માટે ઈન્દ્રદેવ સ્વરૂપે મેઘરાજાની સ્થાપના કરવામાં આવી હોવાની માન્યતા છે. સમય જતાં આ પરંપરા ધાર્મિક આસ્થા અને લોકસંસ્કૃતિનો અભિન્ન ભાગ બની ગઈ.
મેઘરાજાની આરાધના સાથે બાળકો અંગેની પણ એક વિશેષ લોકમાન્યતા જોવા મળે છે. સ્થાનિક માન્યતા મુજબ 12 વર્ષ સુધીના બાળકોને મેઘરાજાની પ્રતિમા સાથે ભેટાડવામાં આવે તો તેઓ તંદુરસ્ત અને રોગમુક્ત રહે છે. આ માન્યતાને પગલે માતા-પિતા પોતાના બાળકોને મેઘરાજાના દર્શન કરાવવા અને તેમની પ્રતિમા સાથે ભેટાડવા માટે અહીં લઈ આવે છે.
મેઘરાજાની પ્રતિમાની વિશિષ્ટ સજાવટ પણ અહીંનું મુખ્ય આકર્ષણ બની રહે છે. વિવિધ આભૂષણો અને રંગોથી શણગારાયેલા મેઘરાજાના દર્શન માટે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં પહોંચે છે. નર્મદાની માટીમાંથી તૈયાર થતી પ્રતિમા અને તેની સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક વિધિઓ ભરૂચની આગવી સાંસ્કૃતિક ઓળખને ઉજાગર કરે છે.
આ પરંપરા માત્ર ધાર્મિક વિધિ પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ ભરૂચના લોકજીવન, પરંપરા અને સામાજિક આસ્થાનું પ્રતિબિંબ પણ છે. નવી પેઢીને પણ આ પરંપરા સાથે જોડવામાં આવી રહી છે, જેથી વર્ષોથી ચાલી આવતી આ આગવી લોકસંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે.
મેઘરાજાના દર્શને આવતા ભક્તો વરસાદ સારો થાય, ખેડૂતોના પાકને પૂરતું પાણી મળે અને સૌના જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવે તેવી પ્રાર્થના કરે છે. નર્મદાની પવિત્ર માટી, ઈન્દ્રદેવ સ્વરૂપે મેઘરાજા અને વર્ષો જૂની લોકઆસ્થા, આ ત્રણેયનું અનોખું સંગમ ભરૂચમાં જોવા મળે છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન મહિનાભર ચાલતી મેઘરાજાની આરાધના ભક્તો માટે શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બની રહે છે.
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