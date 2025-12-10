સંગીતના સુરો રેલાવતી જૂનાગઢની અનોખી મ્યુઝિક એકેડમી, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ થાય છે સંચાલન
Published : December 10, 2025 at 5:30 PM IST
જૂનાગઢ: સંગીત શીખવા માટે મુંબઇમાં અનેક મ્યુઝિક એકેડમી ચાલે છે પણ ગુજરાતમાં આવી એકેડમી ઘણી ઓછી જોવા મળે છે. જૂનાગઢમાં સંગીત શીખવા માટે સિદ્ધ મ્યુઝિક કરાઓકે એકેડમી છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઉત્તમ વાતાવરણ પુરૂં પાડી રહી છે. જુદા જુદા સંગીત ક્લાસ આ એકેડમી દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.જોકે, આ એકેડમીની ખાસ વાત એ છે કે આ કોઇ શિશ્રક દ્વારા નહીં પણ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે.
જૂનાગઢ માં આજથી ત્રણેક વર્ષ પૂર્વે લીનાબેન ભટ્ટ દ્વારા કરાઓકે મ્યુઝિક એકેડમી સ્થાપવામાં આવી હતી. એકેડમી સ્થાપી તેને એકાદ વર્ષ ચલાવી, આ દરમિયાન 15થી 20 સ્ટુડન્ટ આવતા હતા અને કલા અને સંગીત પર ગીત ગાતા હતા. આ એકેડમીમાં જન્મદિવસની ઉજવણી, વાર તહેવારે ઉજવણી થતી હતી. જૂનાગઢના એક જાહેર કાર્યક્રમમાં મ્યુઝિક આપી રહ્યા હતા આવા સમયે અચાનક તેમને બ્રેન સ્ટ્રોક આવતા તે સંગીત ગાતા ગાતા જ પૃથ્વી લોક છોડીને સ્વર્ગ લોક સીધાવ્યા હતા. તે બાદ એકેડમીમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓએ નક્કી કર્યું કે લીનાબેનની યાદમાં આ એકેડમીને ચાલુ રાખવી. હવે બધા વિદ્યાર્થીઓ ભેગા મળીને આ એકેડમીનું સંચાલન કરે છે. લીનાબેન ભટ્ટના માનમાં આજે વિદ્યાર્થીઓ તેમને ચેરમેન માનીને તેમની હાજરીની અનુભૂતિ સાથે મ્યુઝિક એકેડમી ચલાવી રહ્યા છે.
એકેડમી ના વિદ્યાર્થીઓ પણ શિક્ષક પ્રત્યે અભિભૂત
કરાઓકે મ્યુઝિક એકેડમીમાં લીનાબેન ભટ્ટના શિષ્યો આજે પણ તેમની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છે અને આ સંસ્થા ઉભી કરનાર વ્યક્તિને અનોખું માન આપી રહ્યા છે. સંગીત એકેડમીમાં કોઇ પણ વ્યક્તિને ચેરમેન ના બનાવીને ચેરમેનના પદ પર આજે લીનાબેન ભટ્ટનો ફોટો રાખી તેમને આજીવન ચેરમેન માની રહ્યા છે. મ્યુઝિક એકેડમીમાં આવતા સંગીત પ્રેમી વિદ્યાર્થીઓ કે જેમાં યુવાનથી લઇને વયોવૃદ્ધ લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ તમામ સંગીત પ્રેમીઓ આજે પણ લીનાબેન ભટ્ટની હાજરીનો અહેસાસ સંગીત એકેડમીમાં કરી રહ્યા છે.
કોઈપણ સંસ્થાને ચલાવવા માટે કોઈ વ્યક્તિને જવાબદારી આપવી પડે આવી સ્થિતિમાં લીનાબેન ભટ્ટને એકેડમીનું જ્યાં સુધી અસ્તિત્વ રહે ત્યાં સુધી ચેરમેન માનીને એકેડમીના અન્ય સંગીત પ્રેમીઓ માત્ર એડમીન તરીકે કામ કરીને સંગીતના સુરો રેલાવી રહ્યા છે. સંગીત પ્રેમીઓએ આવી એકેડમીની મુલાકાત લેવા જેવી ખરી...
