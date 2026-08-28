રક્ષાબંધન પર ખેડબ્રહ્મામાં અનોખી પરંપરા, બહેન ન હોય તેવા ભાઈઓ માટે મા અંબિકા જ બને છે બહેન
જેમને બહેન નથી તેઓ ખેડબ્રહ્મામાં મા અંબિકાને માને છે બહેન, પૂજારી બાંધે છે રાખડી, માતાજીને બહેન માની ભક્તો કરે છે પ્રાર્થના.
Published : August 28, 2026 at 3:13 PM IST
સાબરકાંઠા: રક્ષાબંધન પર ખેડબ્રહ્મામાં અનોખી પરંપરા જોવા મળે છે. બહેન ન હોય તેવા ભાઈઓ માટે મા અંબિકા જ બહેન બને છે. મા અંબિકાના ચરણોમાં રાખડી અર્પણ કરી ભક્તો મંદિરે પહોંચ્યા હતા. પૂજારીના હસ્તે ભાઈઓના કાંડે રક્ષાપોટલી બંધાય છે. માતાજીને બહેન માની ભક્તો રક્ષા અને સફળતાની પ્રાર્થના કરે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરામાં રક્ષાબંધને ભક્તોનું મહેરામણ ઉમટ્યું હતું.
સામાન્ય રીતે રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વે ભાઈના રક્ષણ અને આયુષ્ય માટે બહેન દ્વારા કાંડા પર રાખડી શોભતી હોય છે. પરંતુ સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા ખાતે આવેલ જગત જનની મા અંબિકાના મંદિરે એક ખૂબ જ અનોખી અને ભાવુક પરંપરા જોવા મળે છે. જે પુરુષોને બહેન નથી, તેઓ નિરાશ થયા વિના મા અંબિકાને જ પોતાની બહેન માનીને મંદિરે પહોંચે છે અને પૂજારીના હસ્તે પોતાના કાંડે રાખડી બંધાવે છે.
આજે શ્રાવણ સુદ પૂનમ એટલે કે રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર છે. ભાઈ-બહેનના પ્રેમ અને રક્ષણના આ પર્વે સાબરકાંઠાના પ્રાચીન બ્રહ્મક્ષેત્ર ખેડબ્રહ્મામાં અનોખો ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો. જે પુરુષોને બહેન નથી અથવા તો જેમની બહેન દૂર છે, તેઓ મા અંબાના શરણે પહોંચ્યા હતા. અહીં ભાઈઓ માતાજીના ચરણોમાં રાખડી મૂકીને પૂજારીના હસ્તે પોતાના કાંડે રક્ષાપોટલી બંધાવે છે. જગતજનની મા અંબિકાને જ પોતાની બહેન ગણીને ભક્તો પોતાના જીવનમાં સફળતા, પ્રગતિ અને રક્ષણની મનોકામના કરે છે.
ભાઈ-બહેનના આ પવિત્ર સંબંધમાં રક્તના સંબંધ કરતાં પણ લાગણીને વધુ મહત્વ આપવામાં આવે છે. મા અંબિકાના શરણે આવતા બહેન વિહોણા ભાઈઓ માતાજી પાસે પોતાના જીવનમાં દરેક ક્ષેત્રે પ્રગતિ, રક્ષા, સફળતા અને રક્ષણની મનોકામના કરે છે. અહીં વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. જેમને બહેન નથી તેઓ મા અંબિકા માતાજીને બહેન સ્વરૂપે માનીને રાખડી બંધાવે છે અને આદ્યશક્તિ માતાજીના આશીર્વાદ મેળવે છે.
રક્ષાબંધનના દિવસે જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં બહેનો પોતાના ભાઈઓના કાંડે રાખડી બાંધે છે, ત્યારે ખેડબ્રહ્મામાં બહેન વિનાના ભાઈઓ માટે મા અંબિકા જ તેમની બહેન બનતા હોય છે. બહેનના હાથે બંધાતી રાખડી તો ભાઈ માટે હંમેશા ખાસ હોય છે, પરંતુ ખેડબ્રહ્મામાં બહેનથી વંચિત ભાઈઓ માટે મા અંબિકાના હાથે બંધાતી આ રાખડી માત્ર એક દોરો નથી, પરંતુ માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, લાગણી અને રક્ષણના ભાવ માટેનું વિશ્વાસનું પ્રતિક બની જાય છે.
વર્ષોથી ચાલતી આ પરંપરામાં દર વર્ષે રક્ષાબંધનના દિવસે ભક્તોનું મોટું મહેરામણ મા અંબિકાના ધામે ઉમટી પડે છે. બહેન વિહોણા ભાઈઓ મા જગદંબાને જ સર્વસ્વ માની તેમના આશીર્વાદ મેળવી ધન્યતા અનુભવે છે. દરેક સંબંધમાં ભક્તિ અને શ્રદ્ધા વણાયેલી હોય છે, પરંતુ ખેડબ્રહ્મામાં મા અંબિકા સાથેનો ભાઈઓનો આ નાતો શ્રદ્ધા અને અસીમ ભક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
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