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ગુજરાતના આ ગામમાં આજે નથી ઉજવાતી રક્ષાબંધન, 800 વર્ષથી અતૂટ છે પરંપરા; જાણો માન્યતા

ગોધાણશાપીર દાદાના મંદિર અને 28 દિવસ બાદ થયેલા ચમત્કારની પાછળ રહેલો ઇતિહાસ, આજે પણ જળવાઈ રહેલી 800 વર્ષ જૂની રક્ષાબંધન પરંપરા.

પાટણના ગોધાણા ગામે શ્રાવણી પૂનમ નહીં, પણ ભાદરવા સુદ તેરસે ઉજવાય છે રક્ષાબંધન
પાટણના ગોધાણા ગામે શ્રાવણી પૂનમ નહીં, પણ ભાદરવા સુદ તેરસે ઉજવાય છે રક્ષાબંધન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2026 at 1:49 PM IST

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પાટણ: જિલ્લાના સમી તાલુકાના અંતરિયાળ ગામ ગોધાણામાં આજે પણ એક અનોખી પરંપરા જીવંત છે. સામાન્ય રીતે આખા ગુજરાતમાં અને ભારતભરમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર શ્રાવણ સુદ પૂનમના દિવસે ઉજવાય છે. પરંતુ આ નાનકડા ગામમાં તે દિવસે રાખડી બાંધવામાં આવતી નથી. અહીં રક્ષાબંધન ભાદરવા સુદ તેરસના દિવસે ઉજવાય છે. આ પરંપરા આજથી લગભગ 800 વર્ષ જૂની છે અને આજે પણ અકબંધ રીતે ચાલી રહી છે.

રક્ષાબંધન એટલે ભાઈ અને બહેન વચ્ચેના પવિત્ર બંધનનો તહેવાર. બહેનો સુંદર કપડાં પહેરીને હાથમાં પૂજાની થાળી લઈને આવે છે. થાળીમાં રાખડી, કુંકુ, અક્ષત અને મીઠાઈ હોય છે. તેઓ પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધે છે અને તેના લાંબા આયુષ્યની પ્રાર્થના કરે છે. ભાઈ પણ બહેનને કંઈક ભેટ આપે છે અને તેના રક્ષણનું વચન આપે છે. આ તહેવાર ઘરે ઘરે ખુશી અને પ્રેમથી ભરેલો હોય છે. પરંતુ ગોધાણા ગામમાં આ તહેવારની તારીખ જ અલગ છે. તેની પાછળ એક રોમાંચક અને ચમત્કારિક ઇતિહાસ છે, જે ગામના લોકો પેઢી દર પેઢી કહે છે.

પાટણના ગોધાણા ગામે શ્રાવણી પૂનમ નહીં, પણ ભાદરવા સુદ તેરસે ઉજવાય છે રક્ષાબંધન જાણો શું છે આના પાછળનું કારણ (Etv Bharat Gujarat)

ગોધાણા ગામમાં ગોધાણશાપીર દાદાનું મંદિર આવેલું છે. ગામના લોકોને આ દાદા પર ખૂબ જ શ્રદ્ધા છે. દર વર્ષે શ્રાવણ સુદ પૂનમ પહેલાં ગામમાં એક ખાસ રમત યોજાતી હતી. તેને હડિયાની રમત કહેવામાં આવતી. આ રમતમાં તળાવમાં નાળિયેર ફેંકવામાં આવતું અને જે યુવાન પહેલો નાળિયેર લઈને બહાર આવે તેને બળિયો કહેવામાં આવતો. આ રમતમાં ભાગ લેવા યુવાનો તળાવમાં કૂદી પડતા. આખું ગામ તળાવની પાળે ભેગું થઈને આ સ્પર્ધા જોતું અને ઢોલના નાદ સાથે ઉત્સાહ વ્યક્ત કરતું.

આજથી લગભગ 800 વર્ષ પહેલાં શ્રાવણ સુદ પૂનમના દિવસે આ રમત યોજાઈ હતી. તે દિવસે ગામના ચાર યુવાનોએ રમતમાં ભાગ લીધો હતો. તેમાં નાડોદા સમાજના બે યુવાનો, ઠાકોર સમાજનો એક અને દરબાર સમાજનો એક યુવાન હતા. તેઓ તળાવમાં નાળિયેર લેવા કૂદી પડ્યા. આખું ગામ રાહ જોતું હતું કે કોણ પહેલો બહાર આવશે. પરંતુ સમય પસાર થતો ગયો અને યુવાનો બહાર ન આવ્યા. એક કલાક, બે કલાક, પછી 24 કલાક થઈ ગયા. છતાં કોઈ બહાર નીકળ્યું નહીં. ગામમાં ચિંતા વધી ગઈ. યુવાનોના પરિવારો રડતા હતા. લોકો તળાવની આસપાસ ફરી વળ્યા પણ કોઈ નિશાની મળી નહીં.

દિવસો પસાર થતા ગયા. 28 દિવસ વીતી ગયા. સમાજના રીત-રિવાજ મુજબ યુવાનોનું કારજ પણ થઈ ગયું હતું. આખું ગામ શોકમાં ડૂબી ગયું હતું. રક્ષાબંધનનો દિવસ હોવા છતાં કોઈએ રાખડી ન બાંધી. કારણ કે ચાર યુવાનો ગુમ થઈ ગયા હતા અને ગામમાં દુઃખનો માહોલ હતો.

આવા સમયે ગામના એક પટેલ મુખીને રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં ગોધાણશાપીર દાદા આવ્યા અને કહ્યું, “આવતીકાલે ભાદરવા સુદ તેરસના દિવસે આખું ગામ ઢોલ-નગારા લઈને તળાવ પાસે જજો. ત્યાં તમારા ચાર યુવાનો બહાર આવતા દેખાશે.” પટેલે સવારે આ વાત આખા ગામને કહી. લોકોને થોડી આશા જાગી. તેઓ અબીલ-ગુલાલ લઈને, ઢોલ વગાડતા તળાવ પાસે પહોંચ્યા.

અને ત્યાં ચમત્કાર બન્યો. ચારેય યુવાનો તળાવમાંથી હેમખેમ બહાર આવ્યા. તેઓ સ્વસ્થ હતા. આખું ગામ આનંદથી નાચી ઊઠ્યું. લોકોએ માન્યું કે આ ગોધાણશાપીર દાદાની કૃપા છે. યુવાનો જ્યારે તળાવમાં પડ્યા ત્યારે શ્રાવણી પૂનમ હતી. જ્યારે તેઓ પાછા આવ્યા ત્યારે ભાદરવા સુદ તેરસ હતી. તે દિવસે ગામની બહેનોએ પોતાના ભાઈઓને રાખડી બાંધી. આ રીતે તે દિવસથી રક્ષાબંધન ભાદરવા સુદ તેરસે ઉજવવાની શરૂઆત થઈ.

આજે પણ જીવંત 800 વર્ષ જૂની પરંપરા

આ ઘટના પછી 800 વર્ષ વીતી ગયા છે. પરંતુ પરંપરા આજે પણ જીવંત છે. ગોધાણા ગામની દીકરીઓ શ્રાવણ સુદ પૂનમે રાખડી બાંધતી નથી. તેઓ ભાદરવા સુદ તેરસે ગામમાં આવે છે અને પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધે છે. ગામમાં પરણીને આવેલી સ્ત્રીઓ પણ આ પરંપરા જાળવે છે. તેઓ પણ પિયરે જઈને ભાઈને રાખડી બાંધે છે.

આ દિવસે ગામમાં ગોધાણશાપીર દાદાના મંદિરે સુખડી અને શ્રીફળ ચઢાવવામાં આવે છે. લોકો દાદાનું સ્મરણ કરે છે અને ચાર યુવાનોની વાત યાદ કરે છે. ગામના વડીલો કહે છે કે આ પરંપરા અમારી આસ્થા સાથે જોડાયેલી છે. અમે તેને ક્યારેય છોડીશું નહીં.

આ વાત ગામની દીકરી ખુશી જાદવ, ગાયત્રીબા રાઠોડ અને નિલેશભાઈ નાડોદા જેવા લોકો પણ કહે છે. તેઓ કહે છે કે અમારા ગામમાં રક્ષાબંધનનો અર્થ થોડો અલગ છે. અહીં તે માત્ર ભાઈ-બહેનનો તહેવાર નથી, પણ ગામની એકતા, આસ્થા અને ઇતિહાસનું પ્રતીક પણ છે.

ગુજરાતમાં અનેક ગામોમાં અલગ-અલગ પરંપરાઓ છે. પરંતુ ગોધાણા જેવી વાત ઓછી જોવા મળે છે. અહીં 28 દિવસ સુધી તળાવમાં રહેલા યુવાનોનું પાછા આવવું અને તે પછી તારીખ બદલાઈ જવી, આ વાત લોકોને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. ગામના લોકો માને છે કે ગોધાણશાપીર દાદાની કૃપાથી જ આ બધું શક્ય બન્યું.

આજે જ્યારે આધુનિક સમયમાં લોકો શહેરોમાં રહે છે, ત્યારે પણ ગોધાણાની દીકરીઓ આ દિવસે ગામમાં પરત આવે છે. તેઓ રાખડી બાંધે છે, પરિવાર સાથે સમય વિતાવે છે અને પરંપરાને જીવંત રાખે છે. આ પરંપરા માત્ર તહેવાર નથી, પણ ગામની ઓળખ છે.

આમ, પાટણ જિલ્લાના આ અંતરિયાળ ગામમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણી અલગ રીતે થાય છે. શ્રાવણી પૂનમે અહીં શોકનું વાતાવરણ હતું, પણ ભાદરવા સુદ તેરસે આનંદનું. તે દિવસથી આજ સુધી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. ગામના લોકો આ વાતને પોતાના ઇતિહાસનો ભાગ માને છે અને તેને સાચવી રાખે છે. આ અનોખી પરંપરા જોવા લાયક છે અને તે ગુજરાતની સાંસ્કૃતિક વિવિધતાનું સુંદર ઉદાહરણ છે.

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