રાજકોટ મનપામાં જનરલ બોર્ડની પહેલા કોંગ્રેસનો અનોખો વિરોધ, લોલીપોપ લઈને પહોંચ્યા કોર્પોરેટરો
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં આજે શહેરના વિવિધ વિકાસના કામો અને અલગ-અલગ પ્રશ્નોને લઈને જનરલ બોર્ડ યોજાવાની છે.
Published : October 17, 2026 at 5:39 PM IST
રાજકોટ: મહાનગરપાલિકાની આજે મળનારી જનરલ બોર્ડની બેઠક પહેલા કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખા અંદાજમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો હાથમાં લોલીપોપ લઈને જનરલ બોર્ડની બહાર પહોંચ્યા હતા અને ભાજપ શાસકો સામે જોરદાર સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં આજે શહેરના વિવિધ વિકાસના કામો અને અલગ-અલગ પ્રશ્નોને લઈને જનરલ બોર્ડ યોજાવાની છે. ત્યારે બોર્ડ શરૂ થાય તે પહેલા જ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ શાસક પક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
શું છે કોંગ્રેસનો આક્ષેપ?
કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોનું કહેવું છે કે, રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં જનતાના કોઈ જ કામો થતા નથી. શહેરમાં રસ્તા, પાણી, સફાઈ, લાઈટ જેવા પ્રાથમિક પ્રશ્નો હલ થતા નથી, માત્ર જનતાને લોલીપોપ આપવામાં આવે છે. શાસકો દ્વારા મોટી-મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવે છે, પરંતુ નક્કર કામગીરી શૂન્ય છે.
કોંગ્રેસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, લોકોના પરસેવાના રૂપિયા ભાજપના શાસકો જલસા અને ધુમાડા કરવામાં વાપરી રહ્યા છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ઈવેન્ટો કરવામાં આવે છે, જ્યારે સામાન્ય જનતાના પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. આથી પ્રતીકાત્મક રીતે લોલીપોપ આપીને કોંગ્રેસે જણાવ્યું કે, આ શાસકો જનતાને માત્ર લોલીપોપ જ આપે છે.
આજના જનરલ બોર્ડમાં કોંગ્રેસ દ્વારા શહેરના પાયાના પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવશે અને શાસકોને જવાબ આપવા માટે મજબૂર કરવામાં આવશે તેવું કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ જણાવ્યું હતું. કોંગ્રેસના આ અનોખા વિરોધને કારણે મનપા પરિસરમાં ભારે ચર્ચા જાગી હતી અને લોકોના ટોળા એકઠા થયા હતા.
લોકોના પરસેવાના રૂપિયા ભાજપના શાસકો જલસા અને ધુમાડા કરવામાં વાપરી રહ્યા છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ઈવેન્ટો કરવામાં આવે છે, જ્યારે સામાન્ય જનતાના પ્રશ્નો તરફ ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. આથી પ્રતીકાત્મક રીતે લોલીપોપ આપીને કોંગ્રેસે જણાવ્યું કે, 90 દિવસ થયા મહાનગરપાલિકા દ્વારા SIRની રચના કરવામાં આવી છે કે જે વોર્ડ નં.16માં ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ડિમોલિશન બાદ SITની રચના થયાના 90 દિવસ બાદ પણ 3 અધિકારીઓની બદલી થઈ હોવા છતાં આજની તારીખ સુધી રિપોર્ટ આપ્યો નથી. અમે પ્રજાને કહેવા માગીએ છે કે આ રીતે પદાધિકારીઓ શાસક પક્ષના નેતાઓ છે તે પ્રજાના પૈસાનો ગેરઉપયોગ કર્યો છે, આ લોલીપોપ આપીને અમે પ્રજાને કહેવા માગીએ છીએ કે આ લોકો લોલીઆપ આપે છે અમને.
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