ETV Bharat / state

રાજુલાના ભેરાઇમાં સિંહનું અનોખું મંદિર, વિશ્વ સિંહ દિવસે થાય છે વિશેષ પૂજા-અર્ચના

અમરેલી જિલ્લાની ધરતી સિંહોના વસવાટ માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. રાજુલાના ભેરાઇમાં સિંહપ્રેમીઓ દ્વારા એક અનોખું 'સિંહ મંદિર' બનાવવામાં આવ્યું છે.

રાજુલાના ભેરાઇમાં સિંહનું અનોખું મંદિર
રાજુલાના ભેરાઇમાં સિંહનું અનોખું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 4:35 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાની ધરતી સિંહોના વસવાટ માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. રાજુલાના ભેરાઇમાં સિંહપ્રેમીઓ દ્વારા એક અનોખું 'સિંહ મંદિર' બનાવવામાં આવ્યું છે. ટ્રેનની અડફેટે બે સિંહના કરૂણ મોત બાદ તેમના સ્મરણ અને સિંહ પ્રત્યેના પ્રેમસ્વરૂપે નિર્માણ પામેલું આ મંદિર વન્યજીવ સંરક્ષણ અને આસ્થાનું અનોખું પ્રતીક બન્યું છે. દર વર્ષે 10 ઓગસ્ટ (વિશ્વ સિંહ દિવસ)ના રોજ આ મંદિરે સિંહ ચાલીસાના પાઠ, પૂજા-અર્ચના અને વિશેષ ધાર્મિક-સામાજિક કાર્યક્રમો યોજીને સિંહોના જતન અને સંરક્ષણનો દૃઢ સંકલ્પ લેવામાં આવે છે.

ટ્રેનની અડફેટે બે સિંહના મોદ બાદ સિંહ મંદિરનું નિર્માણ

રાજુલાના ભેરાઈ ખાતે આ સિંહ મંદિર પાછળ સિંહો પ્રત્યેની લાગણી અને દુઃખની એક કરુણ ઘટના જોડાયેલી છે. અહીં ટ્રેનની અડફેટે બે સિંહોના મોત થયા બાદ સિંહપ્રેમીઓમાં ભારે લાગણી જન્મી હતી. સિંહોના સ્મરણને કાયમી રાખવા તથા સિંહ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સન્માન વ્યક્ત કરવા સિંહપ્રેમીઓ દ્વારા અહીં સિંહ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું સ્થાનિકો જણાવે છે.

રાજુલાના ભેરાઇમાં સિંહનું અનોખું મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

આ મંદિર આજે માત્ર એક ધાર્મિક સ્થળ નહીં પરંતુ સિંહ સંરક્ષણ અને સિંહપ્રેમનું પ્રતીક બની ગયું છે. સિંહપ્રેમીઓ માટે આ સ્થળ ભાવનાત્મક રીતે પણ ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. દર વર્ષે 10 ઓગસ્ટે વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે ભેરાઈના સિંહ મંદિરે વિશેષ કાર્યક્રમો યોજાય છે. સિંહપ્રેમીઓ તેમજ વન વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ એકત્ર થઈ સિંહની પૂજા-અર્ચના કરે છે. આ પ્રસંગે સિંહ ચાલીસાના પાઠ, કથા સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે.

સિંહપ્રેમીઓ માટે આ દિવસ માત્ર ઉજવણીનો દિવસ નથી, પરંતુ સિંહોના જતન અને સંરક્ષણ માટે સંકલ્પ લેવાનો દિવસ પણ બની રહે છે. પ્રકૃતિપ્રેમીઓ, સિંહપ્રેમીઓ તેમજ વિવિધ ક્ષેત્રના લોકો અહીં એકત્ર થઈ સિંહોના સંરક્ષણ અંગે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરે છે.

સિંહ પ્રેમી વિપુલ લહેરીએ જણાવ્યું કે, રાજુલા-જાફરાબાદની અંદર 2013માં અમારે રેલવે ટ્રેક પીપાવાવથી રાજુલા સુધીમાં 2013માં પહેલો રેલવે અકસ્માત થયો. એમાં બે સિંહણનું મોત થયું હતું. એકનું નામ સુંદરી અને રૂપસુંદરી હતું. વનવિભાગની સાથે રહીને પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું ત્યારે સુંદરીને 3 બચ્ચા હતા. પાંચેય અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે અમે અહીં પ્રાથના સભા રાખી અને અહીં દુનિયાનું એકમાત્ર સિંહનું સ્મૃતિ મંદિર બનાવ્યું છે. 2026માં સિંહ દિવસ ઉજવાય છે ત્યારે રાજુલા-જાફરાબાદના માલધારીઓ, સ્કૂલના બાળકો, યુવાનો સિંહપ્રેમીઓએ મળીને મહા આપતી અને સત્યનારાયણ બાપાની કથાનું આયોજન કર્યું છે. સિંહ ચાલિસાનું પણ પઠન કરીએ છીએ. અમે લોકોને સારો સંદેશ પહોંચાડીએ છીએ. સિંહ અને માલાધારીને સંબંધ દર્શાવતું આ મંદિર છે.

સિંહણ સ્મૃતિ મંદિર માટે જમીન દાન આપનાર હરસુર આતા રામે કહ્યું કે, અહીં રેલવે ટ્રેકમાં બે સિંહણનું અકસ્માતમાં મોત થયું હતું. ત્યાર પછી ગામ લોકો અને જંગલખાતાના સહકારથી અમે સિંહમાં ભગવાનનું રૂપ જોઈને જગ્યા આપીને સ્મારક બનાવ્યું. ઘણા લોકો અહીં આવે છે. અમે કથા કરીએ છીએ.

સિંહ મંદિર આકર્ષણનું કેન્દ્ર

ભેરાઈનું સિંહ મંદિર વિશ્વ સિંહ દિવસના દિવસે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી સિંહપ્રેમીઓ અહીં પહોંચે છે. સિંહને માત્ર વન્યપ્રાણી તરીકે નહીં પરંતુ સૌરાષ્ટ્રની ઓળખ અને ગૌરવના પ્રતીક તરીકે જોતા લોકો આ દિવસે વિશેષ રીતે અહીં ઉપસ્થિત રહે છે.

વિશ્વ સિંહ દિવસ નિમિત્તે અનેક સ્થળોએ રેલીઓ, જનજાગૃતિ કાર્યક્રમો, સિંહ સંરક્ષણ અંગેના સેમિનારો અને વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાય છે. જોકે રાજુલા તાલુકાના ભેરાઈ ખાતે સિંહપ્રેમીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ઉજવણી તેની આગવી પરંપરા અને ભાવનાત્મક જોડાણને કારણે વિશેષ બની રહે છે. અમરેલી જિલ્લો એશિયાટિક સિંહોની વસાહત માટે દેશ-વિશ્વમાં જાણીતો છે. ગીર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સિંહોની હાજરીને કારણે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રને સિંહોની ધરતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવા વિસ્તારમાં સિંહના નામે મંદિરનું નિર્માણ થવું સિંહપ્રેમીઓની લાગણી અને સિંહ પ્રત્યેના આદરનું અનોખું ઉદાહરણ છે.

ભેરાઈનું આ મંદિર સિંહોના સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકો માટે પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને સંરક્ષણના સંદેશનું પ્રતીક બની રહ્યું છે. વિશ્વ સિંહ દિવસે અહીં યોજાતી પૂજા-અર્ચના અને અન્ય કાર્યક્રમો દ્વારા સિંહને બચાવવા તથા તેની કુદરતી વસાહતનું જતન કરવા અંગેનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.

આ દિવસે વિવિધ ક્ષેત્રના આગેવાનો, રાજકીય અગ્રણીઓ, વન વિભાગના અધિકારીઓ, પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને સિંહપ્રેમીઓ પણ ભેરાઈ ખાતે ઉપસ્થિત રહી સિંહ પ્રત્યેની પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. આમ, 10 ઓગસ્ટે વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી રાજુલા પંથકના ભેરાઈમાં માત્ર કાર્યક્રમ પૂરતી સીમિત ન રહેતા સિંહ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને સંરક્ષણના સંકલ્પ સાથે અનોખી રીતે ઉજવવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : August 10, 2026 at 7:04 PM IST

TAGGED:

UNIQUE LION TEMPLE
WORLD LION DAY
LION TEMPAL
RAJULA LION TEMPAL
UNIQUE LION TEMPLE AMRELI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.