અમદાવાદમાં હિંદુ-મુસ્લિમ પરિવારો વચ્ચે અનોખું ‘કિડની સ્વેપ’ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, ધર્મની બંધનો તૂટ્યા માનવતા ખીલી ઉઠી
અમદાવાદના ઘનશ્યામ નિષાદને છેલ્લા 14થી 15 મહિનાથી કિડનીની સમસ્યા હતી, અને ડાયાલીસિસ કરાવ્યું ઘણી તકલીફો થતી હતી.
Published : August 20, 2026 at 2:20 PM IST
અમદાવાદ: કહેવાય છે ને કે ઈશ્વરે લોહીનો રંગ બધા માટે એક જ બનાવ્યો છે, અને જ્યારે વાત કોઈનો જીવ બચાવવાની હોય, ત્યારે ધર્મ કે જાતિના સીમાડા આપોઆપ ઓગળી જાય છે. કોમી એકતા અને માનવતાનું આવું જ એક હૃદયસ્પર્શી ઉદાહરણ તાજેતરમાં અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પિટલ ખાતે જોવા મળ્યું. બે અલગ-અલગ પરિવારો, બે જુદા જુદા ધર્મ, પણ બંનેનું લક્ષ્ય એક જ હતું—પોતાના સ્વજનને નવજીવન આપવું. કુદરતની રમત જુઓ, બંને પરિવારોમાં કિડની મેચ ન થતા પોતાના જ સ્વજનને કિડની આપી શકાય તેમ નહોતી. અને ત્યાં જ પ્રેમ અને વિશ્વાસ માટે કુદરતે રસ્તો બનાવી આપ્યો.
અમદાવાદના ઘનશ્યામ નિષાદને છેલ્લા 14થી 15 મહિનાથી કિડનીની સમસ્યા હતી, અને ડાયાલીસિસ કરાવ્યું ઘણી તકલીફો થતી હતી, પત્ની કિડની આપવા તૈયાર હતા. પરંતુ તે મેચના થઇ અને આખરે રાજસ્થાનની એક મુસ્લિમ મહિલાની કિડની મેચ થઈ.
મુસ્લીમ મહિલા પાસેથી કિડની મેળવી છે, તમારી પત્નીએ મુસ્લિમ વ્યક્તિને કિડની આપી છે, શું તેમાં કોઈ સંકોચ ખરો? પૂછવા પર દર્દી ઘનશ્યામ નિષાદે કહ્યું ના કોઇ જ સંકોચ નહોતો થયો, લોહી બધાનું સરખુ હોય છે તેમાં કોઇ ભેદભાવ હોતો નથી, પહેલા જેવી જ નોર્મલ લાઇફ છે.
રાજસ્થાનના મુસ્લિમ પરિવારની પણ આ જ સ્થિતિ હતી, કિડની ડોનર કમરુનિશા શેખનું કહેવું છે કે, તેમના પતિને પણ કિડનીની સમસ્યા હતી અને તેમની કિડની મેચ નહોતી થતી માટે ડૉક્ટરની સલાહથી આ સ્વેપ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું, આને ઇશ્વર અને અલ્લાહની મંજૂરી જ ગણી શકાય.
હિન્દુ પરિવારને કિડની ડોનેટ કરવાની છે એવી વાતથી પરિવારમાં શું માહોલ હતો? પૂછવા પર કિડની ડોનર કમરુનિશા શેખે કહ્યું કે, ના એવું કંઇ નથી થયું, હિન્દુ કે મુસ્લિમ ધર્મ નહીં પરંતુ મારા પતિનો જીવ મહત્વનો છે. ભગવાન અને અલ્લાહની મહેરબાનીથી બંન્નેના જીવ બચી ગયા
યોગ્ય મેચિંગ મળતા જ એક હિંદુ મહિલાએ મુસ્લિમ દર્દી માટે અને એક મુસ્લિમ મહિલાએ હિંદુ દર્દી માટે પોતાની કિડની દાન કરવાનો નિર્ણય લીધો. કાનૂની પ્રક્રિયાઓ અને ડૉક્ટર્સના કાઉન્સેલિંગ બાદ, બંને પરિવારોએ ધર્મની પરવા કર્યા વગર એકબીજાનો હાથ પકડ્યો.
યુરોલોજીસ્ટ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન ડૉ. કેતન શુક્લએ કહ્યું કે, સ્વેપ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ખૂબ ઓછા થતાં હોય છે, આમાં તો બે પરિવારની સાથે બે ધર્મ અને બે રાજ્ય સંકળાયેલા હતા, તેમ છતાં એ વાત સિદ્ધ થઇ કે જીવન કે સ્વાસ્થયની વાત હોય ત્યારે કોઇ ધર્મ કે રાજ્યની સરહદો નડતી નથી.
નિષ્ણાત તબીબોની ટીમે આ જટિલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી સફળતાપૂર્વક પાર પાડી. સર્જરી બાદ બંને દર્દીઓની તબિયતમાં સુધારો થયો અને નવી કિડની સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ. તબીબોનું કહેવું છે કે ડાયાબિટીસે દર્દીઓને કિડનીનું દર્દ આપ્યું પરંતુ ભાઇચારાએ બે દર્દીઓને નવજીવન આપ્યું.
ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બાદ બંન્ને કિડની સામ સામે મેચ થઇ ગઇ, કિડનીએ એવું નથી કહ્યું કે હું હિન્દુ છું અને મુસ્લિમ છું અને લડાઇ કરીશ.આપણે જ બધુ ક્રિએટ કરીએ છીએ. ઉપરવાળાએ એવું કંઇ કર્યુ નથી. ડૉક્ટર અને દર્દીઓ ખુશ છીએ. બંન્ને દર્દીઓમાં ડાયાબિટીસની તકલીફ હતી અને તેના કારણે તેમની તકલીફો વધવા લાગી હતી. ડાયાલીસીસ લાઇફ લોંગ છે પરંતુ તેનાથી ક્વોલિટી ઓફ લાઇફ નથી મળતી જેટલું ટ્રાન્સપ્લાન્ટથી મળે છે.
આજે બંને દર્દીઓ અને દાન આપનાર મહિલાઓ પૂરી રીતે સ્વસ્થ છે અને પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે. પરંતુ આ સર્જરી માત્ર બે કિડનીનું વિનિમય નહોતું, આ બે પરિવારો વચ્ચે જન્મેલા અખંડ વિશ્વાસ અને સહઅસ્તિત્વનો વિજય હતો.
જ્યારે સમાજમાં ભેદભાવની વાતો થતી હોય છે, ત્યારે અમદાવાદની આ ઘટના આપણને યાદ અપાવે છે કે માનવતાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી. હોસ્પિટલના રૂમમાંથી શરૂ થયેલી આ કહાની આજે આખા સમાજ માટે આશા અને કોમી એકતાનું પ્રેરણાદાયી પ્રતીક બની ગઈ છે.
આ પણ વાંચો: