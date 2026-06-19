અમદુપુરામાં ક્રિકેટરને અનોખી વિદાય: બેટ-બોલ સાથે નીકળી રોહિતની અંતિમ યાત્રા, મિત્રોએ આપી ભાવુક શ્રદ્ધાંજલિ
રોહિતના ક્રિકેટ પ્રત્યેના પ્રેમને યાદગાર બનાવવા માટે અમદુપુરામાં તેની અંતિમ યાત્રા બેટ અને બોલ સાથે કાઢવામાં આવી હતી.
Published : June 19, 2026 at 2:23 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના અમદુપુરા વિસ્તારમાં એક યુવા ક્રિકેટરને અનોખી અને ભાવુક વિદાય આપવામાં આવી હતી. ક્રિકેટ પ્રત્યે અદમ્ય પ્રેમ ધરાવતા રોહિત નામના યુવકનું બીમારીના કારણે નિધન થતાં પરિવારજનો, મિત્રો અને સ્થાનિક રહિશોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી.
રોહિત સ્થાનિક ક્રિકેટ વર્તુળમાં એક સારા બોલર તરીકે ઓળખાતો હતો. તેણે અનેક સ્થાનિક મેચો અને ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની બોલિંગથી આગવી ઓળખ ઉભી કરી હતી. ક્રિકેટ માત્ર તેની રમત નહોતી, પરંતુ તેના જીવનનો મહત્વનો ભાગ હતો.
રોહિતના ક્રિકેટ પ્રત્યેના પ્રેમને યાદગાર બનાવવા માટે અમદુપુરામાં તેની અંતિમ યાત્રા બેટ અને બોલ સાથે કાઢવામાં આવી હતી. સામાન્ય રીતે જોવા મળતી અંતિમ યાત્રાથી અલગ આ દ્રશ્યએ સૌને ભાવુક કરી દીધા હતા. મિત્રો અને સ્વજનોએ ક્રિકેટ સાથે જોડાયેલી તેની યાદોને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
અંતિમ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં મિત્રો અને ક્રિકેટપ્રેમીઓ જોડાયા હતા. રોહિતની યાદમાં બેટ અને બોલ સાથે તેને અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી હતી. સમગ્ર અમદુપુરા વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
રોહિતના મિત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તે ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી અને મહેનતુ બોલર હતો. મેદાનમાં તે હંમેશા ઉત્સાહથી રમતો અને ટીમના અન્ય ખેલાડીઓને પણ પ્રોત્સાહિત કરતો હતો. તેના નિધનથી સ્થાનિક ક્રિકેટ જગતમાં એક ખાલીપો સર્જાયો છે.
અમદુપુરામાં નીકળેલી આ અનોખી અંતિમ યાત્રા ઘણા લોકો માટે ભાવુક ક્ષણ બની હતી. ક્રિકેટને જીવન સમાન માનનારા રોહિતને તેના પ્રિય બેટ અને બોલ સાથે આપવામાં આવેલી વિદાયે સૌની આંખો ભીની કરી દીધી હતી.
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