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ખેડામાં યુવા શિવભક્તની અનોખી ડીજીટલ ભક્તિ, ડીજીટલ મંદિર બનાવી દેવાધિદેવને અર્પણ કર્યું

ભોલેનાથમાં અપાર શ્રદ્ધા ધરાવતા ખેડા જીલ્લાના ચુણેલના શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના એક યુવા શિવભક્તે મહાદેવ પ્રત્યેનું પોતાનું સમર્પણ એક અતિ અનોખા સ્વરૂપે પ્રગટ કર્યું છે.

ખેડામાં યુવા શિવભક્તની અનોખી ડીજીટલ ભક્તિ
ખેડામાં યુવા શિવભક્તની અનોખી ડીજીટલ ભક્તિ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 11:22 AM IST

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ખેડા: ભગવાન શિવની આરાધનાનો પવિત્ર શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થયો છે પણ શિવભક્તો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ ઓછો થયો નથી. ભોલેનાથમાં અપાર શ્રદ્ધા ધરાવતા ખેડા જીલ્લાના ચુણેલના શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના એક યુવા શિવભક્તે મહાદેવ પ્રત્યેનું પોતાનું સમર્પણ એક અતિ અનોખા સ્વરૂપે પ્રગટ કર્યું છે. આ ભક્તોએ કોઈ પથ્થર કે ઈંટોથી નહીં,પણ પોતાની ટેકનોલોજીની કલાથી મહાદેવનું એક ભવ્ય ડિજિટલ મંદિર (વેબસાઇટ) કંડારીને શિવજીના ચરણોમાં અર્પણ કર્યું છે.

ખેડાનો અનોખો શિવભક્ત

શિવભક્તે જાતે દિવસોની મહેનત અને ટેક્નોલોજીનો સેવાયજ્ઞ કરી નિલકંઠ મહાદેવની ડીજીટલ મંદિર સમાન વેબસાઈટ બનાવી છે. સાત વિભાગમાં સરસ માહિતીપ્રદ ભક્તિમય ડિઝાઈન ધરાવતું આ ડીજીટલ મંદિર શ્રાવણ માસમાં મહાદેવને અર્પણ કર્યુ છે જેને શિવભક્તો આવકારી રહ્યા છે.

ખેડામાં યુવા શિવભક્તની અનોખી ડીજીટલ ભક્તિ (ETV Bharat Gujarat)

શિવભક્તિનું અનોખું બિલિપત્ર

યુવા ભક્તની આ અનોખી સેવા ભક્તિમાં શ્રદ્ધા અને વિજ્ઞાનનો અનોખો સમન્વય જોવા મળી રહ્યો છે. આ શિવભક્તે કોઈપણ તૈયાર ફોર્મેટ કે ટેમ્પલેટ વગર દિવસો સુધી જાતે મહેનત કરીને સંપૂર્ણ સ્ક્રૅચમાંથી નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર માટે માહિતીપ્રદ 7-સેક્શન વેબસાઇટની રચના કરી છે. સાઈટથી ભાવિકોને આરતી,વર્ચ્યુઅલ દર્શન,પૂજા,વિવિધ માહિતી અને દાન સહિતની ઓનલાઈન સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બની છે.

કેવી રીતે આવ્યો વિચાર?

મંદિરને મિસ કરી રહેલા ભાવિકોનો ભક્તિભાવ જોઈને શિવભક્તને કંઈક કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો. BBA પૂર્ણ કરી હાલ CS કરી રહેલ ક્રિષ્ના મહાદેવમાં અપાર શ્રદ્ધા ધરાવે છે. ગામના નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરે શિવરાત્રી તેમજ શ્રાવણ માસની ભારે ધામધૂમથી ઉલ્લાસભેર અને ભક્તિમય ઉજવણી કરવામાં આવે છે જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો જોડાતા હોય છે જે ઉજવણીને તેમજ મંદિરના આરતી,દર્શન અને પૂજાને બહાર ગામ રહેતા અને વિદેશ વસતા ભાવિકો મિસ કરે છે. ભાવિકોની લાગણી અને ભક્તિભાવને ધ્યાનમાં રાખી દિવસોની મહેનત બાદ જાતે દેવાધિદેવનું આ ડીજીટલ મંદિર સમાન વેબસાઈટ બનાવી શ્રાવણ માસમાં મહાદેવને અર્પણ કરવામાં આવ્યુ.

ડીજીટલ મંદિર બનાવી દેવાધિદેવને અર્પણ કર્યું
ડીજીટલ મંદિર બનાવી દેવાધિદેવને અર્પણ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

NRI સહિતના ભક્તો માટે આશીર્વાદરૂપ

અનોખું ડિજિટલ મંદિર માત્ર ગામના લોકો માટે જ નહીં,પણ દેશ-વિદેશના ખૂણે-ખૂણે વસતા હજારો શિવભક્તો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યું છે. બહાર ગામ રહેતા અને ખાસ કરીને અમેરિકા,કેનેડા,ચીલી સહિતના દેશોમાં વસતા NRI ભક્તો, જેઓ શ્રાવણ માસ દરમિયાન મંદિરના ભક્તિમય માહોલ અને મહાદેવના આરતી-શૃંગારને મિસ કરતા હતા. તેઓ માટે આ સાઇટ એક જીવંત આધ્યાત્મિક સેતુ બની છે. વિદેશ વસતા ભક્તો પણ હવે આંગળીના એક ટેરવે સીધા નીલકંઠ મહાદેવના ગર્ભગૃહ સાથે કનેક્ટ થઈ રહ્યા છે. દર્શન તેમજ પૂજા કરી રહ્યા છે અને આ પાવન શિવકાર્યને હરખભેર આવકારી રહ્યા છે.

વિદેશમાં રહેતા ભક્તો પણ હવે ઓનલાઇન દર્શન કરી શકે છે
વિદેશમાં રહેતા ભક્તો પણ હવે ઓનલાઇન દર્શન કરી શકે છે (ETV Bharat Gujarat)

વેબસાઈટ બનાવનાર ભાવિક ક્રિષ્નાએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા ફ્રેન્ડ્સ અને રિલેટીવ બધા અહીંયા હતા તો એ લોકો બહુ સારી રીતે ઉજવણી કરતા હતા. અત્યારે એ લોકો વિદેશમાં વસવાટ કરે છે તો એ લોકો મંદિર સાથે કનેક્ટ રહી શકતા નથી. મને આઈડીયા આવ્યો કે કંઈક કરીએ તો એ લોકો કનેક્ટ રહી શકે અને દર્શન કરી શકે. તે બાદ વેબસાઇટ બનાવીને મહાદેવને અર્પણ કરી છે.

ચીલી ખાતે રહેતા ભાવિક મનિષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર

NRI ભાવિક ચીલી ખાતે રહેતા ભાવિક મનિષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, નીલકંઠ મહાદેવ મંદિર આવેલું છે જ્યાં અમે દર શ્રાવણ માસમાં ત્યાં પહેલા હાજર રહેતા હતા અને આરતી અને પૂજાનો અમને લાભ મળતો હતો. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી અમે સાઉથ અમેરિકા ચીલીમાં રહેવાથી અમને તેનો લ્હાવો મળતો નહતો પરંતુ હવે વેબસાઈટનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે જેથી કરીને અમે મંદિરના લાઈવ દર્શન,પુષ્પાર્પણ કરી શકીએ છીએ અને બહાર રહીને પણ અમે તેનો લાભ મેળવી શકીએ છીએ.

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