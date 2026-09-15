PM મોદીના 25 વર્ષના જનસેવા કાર્યની અનોખી ઉજવણી, 17 સપ્ટેમ્બરે દરેક ઘરે પ્રગટાવાશે ‘આશીર્વાદનો દીપ’
17 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની સાથે તેમના જાહેર જીવન અને જનસેવાના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરને ભાજપ દ્વારા વિશેષ રીતે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.
Published : September 15, 2026 at 7:43 PM IST
અમદાવાદ: દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જનસેવાના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે ગુજરાત ભાજપ દ્વારા વિશેષ કાર્યક્રમનું આહ્વાન કરવામાં આવ્યું છે. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે ગુજરાતના દરેક પરિવારે ‘આશીર્વાદનો દીપ’ પ્રગટાવી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દીર્ઘાયુ, સ્વાસ્થ્ય અને સુખમય જીવન માટે શુભકામનાઓ પાઠવવા ભાજપે અપીલ કરી છે.
ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ ગુજરાતની જનતાને આ અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જનસેવાના 25 વર્ષ પૂર્ણ થવા એ સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવની બાબત છે. આ પ્રસંગે ગુજરાતના દરેક પરિવારે 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે પોતાના ઘરે ‘આશીર્વાદનો દીપ’ પ્રગટાવી વડાપ્રધાનને શુભકામનાઓ પાઠવવી જોઈએ.
🇮🇳 આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જીની જનસેવાથી રાષ્ટ્રસેવાની 25 વર્ષની અવિરત યાત્રાને આશીર્વાદ અને કૃતજ્ઞતા સાથે વધાવવા માટે #SevaSankalpAbhiyan અંતર્ગત 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજે 7 વાગ્યે આવો પોતાના ઘર-આંગણે ‘આશીર્વાદનો દીપ’ પ્રગટાવીએ. 🪔#सेवा_संकल्प_अभियान… pic.twitter.com/RDujQacy53— Jagdish Vishwakarma (@iJagdishBJP) September 14, 2026
જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, કરોડો દિવડાની ઝળહળતી જ્યોતથી લોકપ્રિય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દીર્ઘાયુ, સારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખમય જીવન માટે શુભકામનાઓ પાઠવવાનો આ એક અનોખો અવસર છે. ગુજરાતની જનતા વડાપ્રધાન સાથેના પોતાના લાગણીસભર સંબંધને આ માધ્યમથી વ્યક્ત કરે તેવી તેમણે અપીલ કરી હતી.
ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નરેન્દ્ર મોદીની જનસેવાની સફર હવે રાષ્ટ્રસેવાના 25 વર્ષ પૂર્ણ કરવાના તબક્કે પહોંચી છે. આ સફર દરમિયાન તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે અને ત્યારબાદ દેશના વડાપ્રધાન તરીકે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સેવા આપી છે. તેમના જનસેવાના આ કાર્યકાળ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે ‘આશીર્વાદનો દીપ’ અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
25 વર્ષની જનસેવા અને સુશાસનની ગૌરવગાથાને નમન! 🪔— Jagdish Vishwakarma (@iJagdishBJP) September 15, 2026
17 સપ્ટેમ્બરે સાંજે 7 વાગે ગુજરાતના પ્રત્યેક ઘરમાં 'આશીર્વાદનો દીવો' પ્રગટાવી, માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જીના દીર્ઘાયુ અને યશસ્વી જીવન માટે મંગલકામના કરીએ.#सेवा_संकल्प_अभियान#SevaSankalpAbhiyan#AshirwadKaDiya pic.twitter.com/2FHNy30PTl
જગદીશ વિશ્વકર્માએ લોકોને આ પ્રસંગને માત્ર ઉજવણી પૂરતો મર્યાદિત ન રાખીને દેશના વિકાસના સંકલ્પ સાથે જોડાવા પણ અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સૌ સાથે મળીને ‘વિકસિત ભારત–2047’ના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવીએ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જનસેવાથી રાષ્ટ્રસેવા સુધીની 25 વર્ષની યાત્રા પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ.
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