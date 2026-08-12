ધરમપુરમાં દિવાસા પર્વની અનોખી ઉજવણીઃ ‘ટપ્પા દાવ’ની રમતે જમાવ્યું આકર્ષણ
વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા વર્ષો જૂની પરંપરા અને લોકસંસ્કૃતિ સાથે દિવાસા પર્વની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
Published : August 12, 2026 at 3:15 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરમાં આદિવાસી સમાજ દ્વારા વર્ષો જૂની પરંપરા અને લોકસંસ્કૃતિ સાથે દિવાસા પર્વની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. શ્રાવણ માસના પ્રારંભના એક દિવસ પૂર્વે આવતી અમાસને આદિવાસી સમાજમાં 'દિવાસા' અથવા ‘ગટર અમાસ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળે છે, જ્યારે ધરમપુરના બજારમાં ખાસ કરીને ‘ટપ્પા દાવ’ની રમત આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી જે માત્ર શ્રીફળ વડે રમવામાં આવે છે
ડાંગરની રોપણી પૂર્ણ થયા બાદ ઉજવાય છે ઉત્સવ
આદિવાસી સમાજમાં દિવાસા પર્વનું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ છે. ચોમાસા દરમિયાન ડાંગરની રોપણીનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ મળતા વિરામ અને આનંદના પ્રસંગે આ પર્વ ઉજવાતું હોવાનું સ્થાનિકો જણાવે છે. વર્ષોથી ચાલતી આવેલી આ પરંપરા આજે પણ નવી પેઢી સુધી જીવંત રહે તે માટે લોકો ઉત્સાહપૂર્વક તેમાં ભાગ લે છે.
ધરમપુરમાં ‘ટપ્પા દાવ’ બન્યું મુખ્ય આકર્ષણ
દિવાસા પર્વના દિવસે ધરમપુર બજારમાં રમાતી ‘ટપ્પા દાવ’ની રમત લોકો માટે ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. આ રમત માટે લોકો બજારમાંથી શ્રીફળ એટલે કે નારિયળ ખરીદે છે અને ત્યારબાદ એકબીજા સામે શ્રીફળ ટકરાવીને રમત રમે છે. દિવસભર બજારમાં શ્રીફળ ખરીદવા અને રમત રમવા માટે લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે.
કેવી રીતે રમાય છે ‘ટપ્પા દાવ’?
‘ટપ્પા દાવ’માં બે વ્યક્તિ સામસામે ઊભા રહે છે. એક વ્યક્તિ હાથમાં શ્રીફળ પકડી રાખે છે અને સામેનો વ્યક્તિ પોતાના શ્રીફળ વડે તેના શ્રીફળ પર ઘા કરે છે. જે શ્રીફળ તૂટી જાય તે શ્રીફળ ઘા કરનાર વ્યક્તિને મળી જાય છે. જો પહેલો ઘા કર્યા બાદ શ્રીફળ ન તૂટે તો બીજો વ્યક્તિ પોતાના શ્રીફળ વડે તેને તોડવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ રીતે સામસામે શ્રીફળ ટકરાવીને રમત રમવામાં આવે છે.
રમત માટે શ્રીફળ તોડવાની ખાસ ટેકનિક જરૂરી
સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે ‘ટપ્પા દાવ’ માત્ર તાકાતની રમત નથી, પરંતુ શ્રીફળ કઈ જગ્યાએ અને કઈ રીતે ટકરાવવું તેની ખાસ ટેકનિક પણ જરૂરી હોય છે. યોગ્ય રીતે ઘા કરવામાં આવે તો સામેનું શ્રીફળ તૂટી જાય છે. રમત દરમિયાન ઉત્સાહમાં કેટલાક લોકોને હાથમાં નાની-મોટી ઈજાઓ થતી હોવા છતાં લોકો પરંપરાગત રમતનો આનંદ માણતા જોવા મળે છે.
દમણથી વાંસદા સુધીના લોકો ધરમપુર પહોંચ્યા
ધરમપુરમાં યોજાતી આ પરંપરાગત રમતનું આકર્ષણ માત્ર સ્થાનિકો પૂરતું સીમિત નથી. નવસારી જિલ્લાના વાંસદા સહિત આસપાસના વિસ્તારો તેમજ દમણ સુધીના લોકો દિવાસા પર્વના દિવસે ખાસ ધરમપુર પહોંચે છે. વર્ષોથી આ રમત સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ દિવસ જાણે વાર્ષિક મેળાવડા જેવો બની જાય છે.
‘બાપદાદાના સમયથી ટપ્પા દાવ રમીએ છીએ’
દમણથી છેલ્લા સાત વર્ષથી સતત દિવાસા પર્વ નિમિત્તે ધરમપુર આવતા શાંતિલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તેમના બાપદાદાના સમયથી ‘ટપ્પા દાવ’ની રમત પ્રચલિત છે. તેઓ દર વર્ષે દિવાસા પર્વે આ રમત રમવા માટે ધરમપુર આવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ શ્રીફળ તોડવા માટે યોગ્ય ટેકનિક આવડવી ખૂબ જરૂરી છે અને યોગ્ય જગ્યાએ ઘા કરવામાં આવે તો સામેનું શ્રીફળ સરળતાથી તૂટી જાય છે.
એક જ દિવસમાં 10 હજારથી વધુ શ્રીફળનું વેચાણ ટપ્પા દાવ’ની રમતને કારણે દિવાસા પર્વના દિવસે ધરમપુરમાં શ્રીફળની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળે છે. સ્થાનિક વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ એક જ દિવસમાં 10 હજારથી વધુ શ્રીફળનું વેચાણ થઈ જાય છે. બજારમાં શ્રીફળ ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી જોવા મળી હતી.
શ્રીફળનું ધૂમ વેચાણ
શ્રીફળના વેપારી વિપુલ ટેલરના જણાવ્યા મુજબ, દિવસા પર્વના દિવસે શ્રીફળનું વેચાણ સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ ઘણું વધી જાય છે. આ વર્ષે શ્રીફળ આશરે 40 રૂપિયા પ્રતિ નંગના ભાવે વેચાયું હતું. તેઓ દર વર્ષે દિવસા પર્વ દરમિયાન ચારથી પાંચ બોરી શ્રીફળ સરળતાથી વેચી દેતા હોવાનું જણાવે છે. આ વર્ષે પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં શ્રીફળ ખરીદવા ઉમટી પડ્યા હતા.
પરંપરા સાથે જોડાયેલી લોકરમત આજે પણ જીવંત
આમ, આધુનિક સમયની બદલાતી જીવનશૈલી વચ્ચે પણ ધરમપુરમાં આદિવાસી સમાજે પોતાની વર્ષો જૂની પરંપરા અને લોકરમતને જીવંત રાખી છે. દિવાસા પર્વના અવસરે ‘ટપ્પા દાવ’ માત્ર રમત નથી, પરંતુ સમાજની લોકસંસ્કૃતિ, પરંપરા અને સામૂહિક ઉત્સાહ સાથે જોડાયેલો પ્રસંગ બની ગયો છે. ધરમપુરના બજારમાં દિવસભર શ્રીફળની ખરીદી, રમત અને લોકોના ઉત્સાહથી દિવસા પર્વની અનોખી ઉજવણી જોવા મળી હતી.
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