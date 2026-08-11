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'એક રંગ, એક ઓળખ...', નસવાડીના કુકરડામાં દિવાસા પર્વની અનોખી ઉજવણી

છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકામાં નર્મદા કાંઠાની પર્વતમાળાઓ વચ્ચે વસતા 65 જેટલા ગામોમાં દિવાસા પર્વનું આગવું મહત્ત્વ જોવા મળે છે.

નસવાડીના કુકરડામાં દિવાસા પર્વની અનોખી ઉજવણી
નસવાડીના કુકરડામાં દિવાસા પર્વની અનોખી ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 12:47 PM IST

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છોટા ઉદેપુર: છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી તાલુકામાં નર્મદા કાંઠાની પર્વતમાળાઓ વચ્ચે વસતા 65 જેટલા ગામોમાં દિવાસા પર્વનું આગવું મહત્ત્વ જોવા મળે છે. આદિવાસી સમાજ માટે દિવાલા માત્ર એક તહેવાર નહીં, પરંતુ વર્ષો જૂની સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને લોકજીવનને જાળવી રાખવાનો અવસર છે.

કુકરડામાં દિવાસા પર્વની ઉજવણીની અનોખી પરંપરા

નસવાડી તાલુકાના કુકરડા ગામમાં દિવાસા પર્વની ઉજવણીની પરંપરા પણ અનોખી છે. અહીં ગામની મહિલાઓ અને યુવતીઓ તહેવારના દિવસ માટે ખાસ વસ્ત્રોની થીમ નક્કી કરે છે. દિવાસાના દિવસે મહિલાઓ અને યુવતીઓ એકસરખા પરંપરાગત વસ્ત્રોમાં સજ્જ થઈ ગામના પાદરે એકત્ર થાય છે અને પરંપરાગત રીતે તહેવારની ઉજવણી કરે છે.

દિવાસા પર્વની તૈયારીઓ ગામમાં આશરે એક મહિના અગાઉથી શરૂ થઈ જાય છે. તહેવારના દિવસે કયા પ્રકારના અને કઈ થીમના વસ્ત્રો પહેરવાના તે અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ મહિલાઓ અને યુવતીઓ એકસરખા વસ્ત્રોમાં સજ્જ થઈ ગામના પાદરે એકત્ર થાય છે.

નસવાડીના કુકરડામાં દિવાસા પર્વની અનોખી ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ગામના પાદરે સૌ એકઠાં થયા બાદ પીહવાના સૂર સાથે ભીલી લોકગીતો અને પરંપરાગત નૃત્યની રમઝટ જામે છે. ભીલી લોકગીતોના સૂર સાથે મહિલાઓ અને યુવતીઓ પરંપરાગત નૃત્ય કરી દિવાસા પર્વની ઉજવણી કરે છે.

કુકરડા ગામની આ ઉજવણીમાં આનંદ અને ઉત્સાહની સાથે આદિવાસી સમાજની વર્ષો જૂની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાની જીવંત ઝલક જોવા મળે છે. એકસરખા પરંપરાગત વસ્ત્રો, ભીલી લોકગીતો અને નૃત્ય સમગ્ર વાતાવરણને આગવી સાંસ્કૃતિક ઓળખ આપે છે.

દિવાસા પર્વની આ પરંપરા નવી પેઢીને પોતાની સંસ્કૃતિ અને મૂળ સાથે જોડવાનું પણ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય કરી રહી છે. આધુનિકતાના સમયમાં પણ ગામની મહિલાઓ અને યુવતીઓ પરંપરાને જાળવી રાખીને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડી રહી છે.

વસ્ત્રોની અનોખી થીમ સાથે ઉજવાતો દિવાસા પર્વ અહીં માત્ર તહેવાર પૂરતો સીમિત રહેતો નથી. પરંપરાગત વસ્ત્રો, લોકગીતો અને નૃત્યના માધ્યમથી આદિવાસી સમાજ પોતાની આગવી ઓળખ અને સાંસ્કૃતિક વારસાને જીવંત રાખી રહ્યો છે.

કુકરડા ગામની આ અનોખી પરંપરા એ સંદેશ આપે છે કે સમય અને જીવનશૈલી બદલાય, પરંતુ પોતાની સંસ્કૃતિ અને પરંપરા સાથેનું જોડાણ આજે પણ એટલું જ મજબૂત રહી શકે છે.

કુકરડા ગામની યુવતી અંજુ ભીલ જણાવે છે કે " અમારા ગામમાં ગયાં વર્ષે કાળા કલરના વસ્ત્રોની થીમ હતી. આ વર્ષે અમે ગામના બાર ફળિયાની મહિલાઓ ફળિયા દીઠ અલગ અલગ કલરની થીમ એક મહિના પહેલા નક્કી કરી હતી જેમાં ગુલાબી રંગ, કથ્થઈ કલર, એવા ફળિયા દીઠ અલગ અલગ કલરના વસ્ત્રોની થીમ નક્કી થયા બાદ બધી જ મહિલાઓ કપડાંના વેપારીને ઓર્ડર આપીએ છીએ. અમારા વસ્ત્રો દિવાસાના તહેવાર પહેલાં તૈયાર થઈ જાય એટલે જે કલર ના વસ્ત્રો નક્કી થયાં હોય એ જ કલરમાં અમે પીહવાના સુર સાથે અમારી ભીલી બોલીમાં લોક ગીતો ગાઈને આખી રાત નાચગાન કરી ત્રણ દિવસ સુધી દિવાસાનો તહેવાર ઊજવીએ છીએ અને અમારી આ પરંપરા અને સંસ્કૃતિને ગુજરાત રાજ્ય સુધી પહોંચાડવા માંગીએ છીએ અને અમારી સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા માંગીએ છીએ.

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