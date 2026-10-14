જામનગર હાપા રેલવે સ્ટેશન ખાતે અનોખી ગરબી: 7000 ટ્યુબલાઈટથી ઝળહળતી 55 વર્ષ જૂની 'આશાપુરા ગરબી'
નવરાત્રી મહોત્સવ દરમિયાન જામનગરના હાપા રેલવે સ્ટેશન ખાતે આશાપુરા ગરબી મંડળ દ્વારા એક અત્યંત અનોખી અને આકર્ષક ગરબીનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
Published : October 14, 2026 at 1:42 PM IST
જામનગર: નવરાત્રી મહોત્સવ દરમિયાન જામનગરના હાપા રેલવે સ્ટેશન ખાતે આશાપુરા ગરબી મંડળ દ્વારા એક અત્યંત અનોખી અને આકર્ષક ગરબીનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ગરબી મંડળ સાથે જોડાયેલા ગોહિલ કીર્તિબેને એક મુલાકાતમાં ગરબી વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આશાપુરા ગરબી મંડળ દ્વારા છેલ્લા 54 વર્ષથી આ ગરબીનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને આ વર્ષે આ ગરબીનું 55મું વર્ષ છે.
7000 ટ્યુબલાઇટનો ઉપયોગ કરીને બનાવાય છે ભવ્ય માંડવો
આ ગરબીની સૌથી મોટી અને ખાસ વિશેષતા એ છે કે તેનો ભવ્ય માંડવો 7000 ટ્યુબલાઈટનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં ટ્યુબલાઈટનો ઉપયોગ કરીને માંડવો તૈયાર કરવો એ ખૂબ જ જહેમતભર્યું કામ છે. ગોહિલ કીર્તિના જણાવ્યા અનુસાર, ગરબીના સ્વયંસેવકો, રેલવેનો સ્ટાફ તેમજ તેમના પરિવારના સભ્યો, જેમાં તેમના દાદા અને પિતાનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેઓ સૌ સાથે મળીને છેલ્લા દોઢ મહિનાથી સતત મહેનત કરી રહ્યા છે. ટ્યુબલાઈટ કાચની હોવાથી તેને સાચવવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે અને તૂટવાથી વાગી જવાનો ડર પણ રહે છે, આમ છતાં સૌ રાત્રે મોડે સુધી જાગીને આ સુંદર માંડવો તૈયાર કરે છે.
હાપા વિસ્તારમાં આશાપુરા ગરબી મંડળ એકમાત્ર એવી ગરબી છે જે ખેલૈયાઓ પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની ફી વસૂલતી નથી. આ ગરબીમાં કુલ 100 જેટલી દીકરીઓ ભાગ લે છે, જે દર વર્ષે નિશ્ચિત સંખ્યા હોય છે. જે દીકરીઓ સારું રમે છે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે મંડળ તરફથી વિનામૂલ્યે બે થી ત્રણ જોડી ચણિયાચોળી અને જ્વેલરી (આભૂષણો) આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, ગરબીમાં ભાગ લેનાર દીકરીઓને સરસ મજાની લાણી પણ આપવામાં આવે છે.
ગરબીની તૈયારીઓ વિશે માહિતી આપતા તેમણે કહ્યું કે, દીકરીઓ છેલ્લા દોઢ મહિનાથી ગરબાની પ્રેક્ટિસ કરે છે. રજાના દિવસોમાં એટલે કે શનિવાર અને રવિવારે બપોરે 3 વાગ્યાથી અને બાકીના દિવસોમાં (સોમવારથી) સાંજે 6 થી 9 વાગ્યા સુધી વિવિધ રાસની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે છે.
આ ગરબી સંપૂર્ણપણે પ્રાચીન છે અને અહીં આપણી સંસ્કૃતિનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવે છે. ગરબીમાં કોઈપણ પ્રકારના હિન્દી કે અંગ્રેજી ગીતો વગાડવામાં આવતા નથી, પરંતુ માત્ર પ્રાચીન ગરબા જ વગાડવામાં આવે છે. સંસ્કૃતિની જાળવણી માટે તમામ 100 દીકરીઓ માથે ઓઢીને જ ગરબે ઘૂમે છે, જેથી પ્રાચીન પરંપરા અકબંધ રહે છે.
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