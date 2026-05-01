ગીર સોમનાથ: દીવ બસ સ્ટેન્ડમાં GSRTCની વોલ્વો બસ ખાડામાં ફસાઈ, ક્રેનથી બહાર કાઢાઈ
ફસાયેલ બસને બહાર કાઢવા માટે ક્રેન મશીનને તાત્કાલિક બોલાવવામાં આવી હતી.
Published : May 1, 2026 at 1:27 PM IST
ગીર સોમનાથ : કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દીવના બસ સ્ટેન્ડ ખાતે એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી હતી. રાજકોટ-દીવ રૂટ પર દોડતી ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ GSRTCની ખાનગી AC વોલ્વો બસ નં. GJ 07 TU 8418 બસ સ્ટેશનમાં ખાડામાં ફસાઈ જતા મુસાફરોમાં થોડો સમય ગભરાટનો માહોલ સર્જાયો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, હાલ દીવ બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં કામગીરી ચાલી રહી છે. કામ દરમિયાન થયેલા ખાડાઓને તાત્કાલિક રીતે માટીથી પૂરવામાં આવ્યા હતા. બસ સ્ટેન્ડમાં પ્રવેશ કરતી વખતે આ માટી દબાઈ જતા બસનું આગળનું ટાયર ખાડામાં ફસાઈ ગયું હતું, જેના કારણે બસ આગળ વધી શકી નહોતી.
આ ઘટના બનતાં જ બસમાં બેઠેલા તમામ મુસાફરોને તરત જ નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફસાયેલ બસને બહાર કાઢવા માટે ક્રેન મશીનને તાત્કાલિક બોલાવવામાં આવી હતી. ક્રેનની મદદથી ભારે મહેનત બાદ બસને સફળતા પૂર્વક ખાડામાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા નોંધાઈ નથી, જે રાહતની વાત છે.
આ ઘટનાએ બસ સ્ટેન્ડમાં ચાલી રહેલા કામ દરમિયાન સુરક્ષા અને આયોજન અંગે પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. હાલ પરિસ્થિતિ સામાન્ય બની ગઈ છે અને બસ સેવા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
