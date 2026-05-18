દીવ ફરવા આવેલા મધ્યપ્રદેશના પરિવારને નડ્યો અકસ્માત, માતાની સામે જ પિતા-પુત્રના મોત
દીવ ફરવા આવેલા મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરના સિંધી પરિવારને અકસ્માત નડ્યો હતો.
Published : May 18, 2026 at 2:50 PM IST
ગીર સોમનાથ : કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવના નાગવા રોડ પર 17 મેની મોડી રાત્રે સર્જાયેલા ભયાનક માર્ગ અકસ્માતે સમગ્ર પંથકને હચમચાવી દીધું છે. પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી સુરત પાસિંગની કારે સામેથી આવતી કારને જોરદાર ટક્કર મારતાં મધ્યપ્રદેશના એક જ પરિવારના પિતા અને પુત્રનું ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે માતા અને ભત્રીજાને ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેમને સારવાર માટે ઉનાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ ગ્વાલિયરના રહેવાસી પૃથ્વી હુનદરાજ વાધવાની તેમના પરિવાર સાથે જૂનાગઢ નજીક યોજાયેલા એક શુભ પ્રસંગમાં હાજરી આપવા આવ્યા હતા. તેમના મોટાભાઈએ તલની નવી ફેક્ટરી શરૂ કરી હોવાથી પરિવાર અહીં આવ્યો હતો. પ્રસંગ પૂર્ણ થયા બાદ બંને ભાઈઓ પરિવાર સાથે દીવ ફરવા ગયા હતા અને ત્યારબાદ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના દર્શન કરવા જવાનું આયોજન હતું.
દીવમાં ફર્યા બાદ પરિવાર રાત્રે નાગવા નજીક હોટેલ તરફ ડિનર માટે જઈ રહ્યો હતો. કારમાં પૃથ્વીભાઈ, તેમનો 16 વર્ષીય પુત્ર અનિકેત, પત્ની નીતુબેન અને ભત્રીજો ઓમેશ સવાર હતા. ત્યારે સામેથી પૂરઝડપે આવેલી સુરત પાસિંગની કારે તેમની કારને ધડાકાભેર ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે પિતા પૃથ્વી વાધવાની અને પુત્ર અનિકેતનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે અકસ્માત સર્જનાર કારનો નંબર GJ-16-CH-3528 છે. અકસ્માત બાદ કારચાલક સહિત ત્રણ લોકોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ શખસ અંધારાનો લાભ લઈ ફરાર થઈ ગયા હતા. દીવ પોલીસ દ્વારા ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ગમખ્વાર ઘટનાથી ગ્વાલિયરના સિંધી સમાજમાં પણ ભારે શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. સૌથી કરૂણ બાબત એ છે કે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલી માતાને હજુ સુધી પતિ અને પુત્રના મોતની સંપૂર્ણ જાણ કરવામાં આવી નથી.
આ પણ વાંચો...