વલસાડ: દમણમાં પોલીસનું ફુટ અને મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ શરૂ, ગુનાખોરી સામે ઝીરો ટોલરન્સનો સંદેશ
પોલીસની આ કામગીરીને સ્થાનિક નાગરિકો અને વેપારીઓએ પણ આવકારી હતી.
Published : June 10, 2026 at 12:37 PM IST
વલસાડ : કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા તેમજ નાગરિકો અને પર્યટકોમાં સુરક્ષાની ભાવના વધારવાના ઉદ્દેશ સાથે દમણ પોલીસે વિશેષ ફુટ અને મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. પોલીસ વિભાગની આ પહેલ દ્વારા જાહેર સ્થળો પર પોલીસની સક્રિય હાજરી વધારવામાં આવી રહી છે, જેથી અસામાજિક અને ગુનાહિત તત્વો પર અસરકારક નિયંત્રણ રાખી શકાય.
આ વિશેષ પેટ્રોલિંગ અભિયાનનો પ્રારંભ દમણ બસ સ્ટેન્ડ ખાતે કરવામાં આવ્યો હતો. દમણ અને દીવ પોલીસના DIG સુરેશ મીણા, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) કેતન બંસલ સહિત પોલીસ વિભાગના અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. જિલ્લાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનના SHO તેમજ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કર્મચારીઓએ પણ આ ઝુંબેશમાં ભાગ લીધો હતો. પેટ્રોલિંગ માટે ખાસ ટીમો તૈયાર કરવામાં આવી હતી, જેઓએ દમણના વિવિધ મહત્વપૂર્ણ અને જાહેર વિસ્તારોમાં પગપાળા તેમજ મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ કર્યું હતું. પોલીસની આ કામગીરીને સ્થાનિક નાગરિકો અને વેપારીઓએ પણ આવકારી હતી.
નાઈટ માર્કેટ અને નમો પથ સહિતના વિસ્તારોમાં ચાંપતી નજર
પોલીસ દ્વારા શરૂ કરાયેલા આ અભિયાન દરમિયાન દમણના લોકપ્રિય નાઈટ માર્કેટ, નમો પથ સહિતના વિવિધ જાહેર વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિસ્તારોમાં દરરોજ મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો તેમજ પર્યટકોની અવરજવર રહેતી હોવાથી પોલીસ દ્વારા વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું.પોલીસ અધિકારીઓએ સ્થળ પર હાજર રહી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું તેમજ નાગરિકો સાથે સીધો સંવાદ પણ કર્યો હતો. પોલીસની વધતી હાજરીથી લોકોમાં સુરક્ષાની લાગણી વધુ મજબૂત બની હોવાનું જોવા મળ્યું હતું.
વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કેતન બંસલે જણાવ્યું હતું કે, "ફુટ અને મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ અભિયાનનો મુખ્ય હેતુ ગુનાખોરીને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરવાનો છે. સાથે સાથે અસામાજિક અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા તત્વોમાં પોલીસનો ભય ઊભો કરવાનો અને સામાન્ય નાગરિકોને સુરક્ષિત વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો પણ ઉદ્દેશ્ય છે.તેમણે જણાવ્યું હતું કે જાહેર સ્થળો પર પોલીસની સતત હાજરીથી ગુનાખોરીની ઘટનાઓમાં ઘટાડો થશે અને લોકો વધુ નિર્ભયતાથી પોતાના દૈનિક કાર્યો કરી શકશે. પોલીસ વિભાગ લોકોની સુરક્ષા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે."
કોઈપણ મુશ્કેલીમાં 112 પર સંપર્ક કરવાની અપીલ
SP કેતન બંસલે નાગરિકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસ હંમેશા લોકોની મદદ માટે તૈયાર છે. કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ, કાયદો અને વ્યવસ્થાને અસર કરતી ઘટના અથવા અન્ય કોઈપણ મુશ્કેલીના સમયે નાગરિકોએ તાત્કાલિક 112 નંબર પર સંપર્ક કરવો જોઈએ.તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમયસર મળતી માહિતીના આધારે પોલીસ વધુ ઝડપી અને અસરકારક કાર્યવાહી કરી શકે છે. લોકોનો સહકાર પોલીસ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે."
ગુનાહિત તત્વો સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ
દમણ પોલીસે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ગુનાહિત તત્વો સામે વિભાગ ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી રહ્યો છે. જાહેર સ્થળોએ દારૂ પીને હંગામો મચાવવો, મારામારી કરવી, શાંતિ ભંગ કરવી અથવા અન્ય કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ સામે તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય લાગતી રૂટીન ઘટનાઓને પણ ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે અને કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોઈપણ વ્યક્તિને કાયદાથી ઉપર માનવામાં આવશે નહીં.
પોલીસ વિભાગના જણાવ્યા મુજબ ફુટ અને મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ માત્ર એક દિવસની કામગીરી નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ આ પ્રકારની ઝુંબેશ નિયમિતપણે હાથ ધરવામાં આવશે. વિવિધ વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ દ્વારા ગુનાખોરી પર નિયંત્રણ રાખવામાં આવશે અને કાયદો તથા વ્યવસ્થા વધુ સુદઢ બનાવવામાં આવશે.
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