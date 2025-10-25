ETV Bharat / state

રાજ્યના દરેક જિલ્લાના સંસદીય મત વિસ્તારમાં અનાજ ATM ઉભા કરવાના પ્રયત્ન હાથ ધરશે: નિમુબેન બાંભણીયા

વિક્રમ સંવત 2082ના નવા વર્ષના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન તેમના કાર્યાલય ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું.

કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ
કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 5:34 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 6:51 PM IST

ભાવનગર: કેન્દ્રીય રાજયમંત્રી નિમુબેન બાંભણીયાનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં શહેર ભાજપ પ્રમુખ, ધારાસભ્ય સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વિક્રમ સંવત 2082ના નવા વર્ષના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમનું આયોજન તેમના કાર્યાલય ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. પૂર્વના ધારાસભ્ય શહેર પ્રમુખ સહિત ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકરો નવા વર્ષના રામરામ કરવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આવનાર નવા વર્ષમાં કરવાના કામોના સંકલ્પને મુદ્દે સ્પષ્ટ વાત કરી હતી.

સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં ઉમટ્યા નેતા કાર્યકરો

ભાવનગર શહેરના વાઘાવાડી રોડ ઉપર આવેલા શામળદાસ કોલેજ સામેના બિલ્ડીંગમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાના કાર્યાલય ખાતે સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે મંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, સૌપ્રથમ નવા વર્ષ નિમિત્તે મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીના ચરણમાં વંદન કરું છું. નવા વર્ષના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ મારા કાર્યાલય ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે, તેમાં શહેર પ્રમુખ તેમજ ધારાસભ્ય સેજલબેન સહિત કાર્યકરો આગેવાનો વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણિયાનો સ્નેહમિલન કાર્યક્રમ (Etv Bharat Gujarat)

અનાજ ATM, રેલવે વગેરે પર સંકલ્પ

સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં નિમુબેન બાંભણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું આહવાન છે કે, લોકલ ફોર વોકલની સ્થિતિને વધુ વેગ આપવામાં આવે જેમાં અમે કાર્યરત છીએ. ભાવનગર-બોટાદનો વિકાસ થાય તે દિશામાં કામગીરી કરી રહ્યા છીએ.ભાવનગરમાં સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ સગવડતા ભરી ઊભી કરાય છે. ગુજરાતનું રોલ મોડલ કહી શકાય તેવું અનાજ એટીએમ કાર્યરત છે. ત્યાંથી અડધી રાત્રે પણ અનાજ મળી રહે છે. ભાવનગર થી ધોલેરા સર રેલવે લાઈનનો સર્વે શરૂ કરી દીધો છે. ભાવનગરથી અયોધ્યા પણ રેલ્વે ટ્રેન મળી છે. ભાવનગર થી સુરત વંદે ભારત ટ્રેનની માંગ છે તે ઝડપથી મળે તેવા અમારા પ્રયાસો રહેશે.

ભાવનગરમાં નિમુબેન બાંભણીયાનો સ્નેહ મિલન સમારોહ
ભાવનગરમાં નિમુબેન બાંભણીયાનો સ્નેહ મિલન સમારોહ (Etv Bharat Gujarat)

દરેક સંસદીય મત વિસ્તારમાં અનાજ ATMની વિચારણા

મંત્રી નિમાબેન બાંભણિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, એર કનેક્ટિવિટી માટે મારે અનેક વખત સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર સાથે વાતચીત થઈ છે. આવનાર દિવસોમાં INDIGO એર કનેકટીવીટી મળે તેવી મારી આશા છે. મારા વિભાગની વાત કરું તો ટેકનોલોજી સાથે ગ્રીન પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતની અંદર દરેક જિલ્લાના સંસદીય મત વિસ્તારમાં ગ્રે એટીએમ (અનાજ ATM) મળે તેવો મારો પ્રયત્ન હશે.

Last Updated : October 25, 2025 at 6:51 PM IST

TAGGED:

BJP OFFICE OF BHAVNAGAR
BJP WORKER GET TO GATHER
MINISTER NIMUBEN BAMBHANIYA
BHAVNAGAR NEWS
BJP PROGRAMME

