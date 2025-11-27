ETV Bharat / state

કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકડીના હેલિકોપ્ટરમાં ખામી સર્જાઈ, નિરીક્ષણ બાદ મુંબઈ જવા માટે રવાના

મુંબઈની જગ્યાએ હવે નવસારીના ખારેલ અને એંધલ વિસ્તારમાં બની રહેલ એક્ષપ્રેસ હાઇવેના નિરીક્ષણ માટે વલસાડથી રવાના થયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 7:29 PM IST

વલસાડ: દક્ષિણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીના હેલિકોપ્ટરમાં ટેક્નિકલ ખામી આવતા મુંબઈ જવામાં વિલંબ થતા કાર્યક્રમ બદલાયો હતો. મુંબઈની જગ્યાએ હવે નવસારીના ખારેલ અને એંધલ વિસ્તારમાં બની રહેલ એક્ષપ્રેસ હાઇવેના નિરીક્ષણ માટે વલસાડથી રવાના થયા હતા.

દેશના માર્ગ અને પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા. સુરતથી લઈને વલસાડ સુધી ફેલાયેલા નેશનલ હાઈવે અને બની રહેલા એક્સપ્રેસવેના વિકાસકાર્યનું તેમણે વિગતવાર નિરીક્ષણ કર્યું. માર્ગોની સ્થિતિ, ચાલતા પ્રોજેક્ટોની ગતિ અને આગામી વિકાસ કાર્યક્રમો અંગે મંત્રીએ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી.

નિરીક્ષણ બાદ તેઓ હેલિકોપ્ટર મારફતે મુંબઈ જવા માટે રવાના થવાના હતા, પરંતુ ટેકઓફ પહેલા જ હેલિકોપ્ટરમાં ટેક્નિકલ ખામી ઊભી થઈ. સુરક્ષા કારણોસર હેલિકોપ્ટરને રોકી દેવામાં આવ્યું અને લગભગ 15 મિનિટ સુધી મંત્રી નીતિન ગડકરી હેલિકોપ્ટર અંદર જ બેસી રહ્યા. ત્યારબાદ ટેક્નિકલ ટીમે પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રિપેરિંગ કામ શરૂ કર્યું.

મુંબઈ જવાનો કાર્યક્રમ ખોરવાતા મંત્રી ગડકરીએ આયોજનમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો હતો. તેમણે મુંબઈ જવાનો કાર્યક્રમ રદ કરી આગળનું નિરીક્ષણ કાર્ય જારી રાખ્યું. નવસારીના ખારેલ અને એંધલ પાસે બની રહેલા એક્સપ્રેસ હાઈવેના વિકાસ કાર્યનું તેમણે સ્થળ પર જઈ નિરીક્ષણ કર્યું. અધિકારીઓ પાસેથી કામની પ્રગતિ અંગે માહિતી મેળવી અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી.

હેલિકોપ્ટરની રિપેરિંગ હાલ ચાલુ છે અને ટેકનિકલ ટીમ ખામી દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ છે. આ ઘટના છતાં મંત્રી નીતિન ગડકરીનો વિકાસકાર્ય પ્રત્યેનો ફોકસ યથાવત રહ્યો હતો. અંતે તેમણે બદલાયેલા કાર્યક્રમ મુજબ સુરત થઈ દિલ્હી રવાના થવાનું નક્કી કર્યું.

ગુજરાતમાં માર્ગ અને એક્સપ્રેસવેના પ્રોજેક્ટો ઝડપથી પૂર્ણ થાય અને વાહન વ્યવહાર વધુ સરળ બને સાથે દિલ્હીથી મુંબઈ સુધીના માર્ગને ટીપટોપ બનાવવા માટેના સંપૂર્ણ પ્રયાસો કરવામાં આવશે.

