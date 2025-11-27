ETV Bharat / state

કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી ગુજરાતમાં, હિંમતનગરના રસુલપુર ગામે હાઈવેના કામનું કર્યુ નિરીક્ષણ

છેલ્લા સાત વર્ષથી રહેલી ઓવરબ્રિજની માંગ 17 કરોડના ખર્ચે પૂર્ણ થતા રસુલપુર ગામના લોકોઓ નીતિન ગડકરી અને ભાજપ સરકારનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

Published : November 27, 2025 at 1:31 PM IST

સાબરકાંઠા: કેન્દ્રીય માર્ગ અને પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી ગુજરાતની મલાકાતે આવ્યા હતાં, આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ સાબરકાંઠાના રસુલપુરા ગામે પહોંચ્યા હતાં.

નીતિન ગડકરી સાથે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, સાબરકાંઠાના સાંસદ શોભાનાબેન બારૈયા સહિત રાજકીય આગેવાનો અને અન્ય અધિકારીઓએ હિંમતનગર મોતીપુરા સર્કલ અને પ્રાંતિજના રસુલપુર ગામે ચાલી રહેલા હાઇવે કામના સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ગામલોકો ઉમટી પડ્યાં હતા અને તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

સાંજના સમયે આવેલા મુખ્યપ્રધાન સહિત નીતિન ગડકરીએ હિંમતનગર મોતીપુરા તેમજ પ્રાંતિજના રસુલપુર ગામે મુલાકાત લઇ ગાંધીનગર પહોંચા હતા. જેમાં રસુલપુર ગામે 17 કરોડના ખર્ચે છેલ્લા સાત વર્ષમાં ઓવરબ્રિજની માંગ પૂરી થતાં સ્થાનિકોએ નીતિન ગડકરી સહિત મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યક્ત કરી છે, બીજી તરફ પ્રાંતિજના મજરા ગામની મુલાકાત મોકૂફ કરી દેતા ત્યાંના સ્થાનિકોમાં ભારે નિરાશા વ્યાપી હતી.

ગાંધીનગરથી દિલ્હી સુધી પસાર થતાં નેશનલ હાઇવે નંબર 48 ઉપર કેન્દ્રીય માર્ગ અને પરિવહન મંત્રી તેમજ રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ વિશેષ રૂપે નિરીક્ષણ માટે આવ્યા હતા. નેશનલ હાઇવે નંબર 48 ઉપર છેલ્લા કેટલાક સમયમાં થયેલી કામગીરી સહિત વિવિધ વિરોધાભાસ સામે આવ્યા બાદ નીતિન ગડકરીએ સ્થળ તપાસ માટે હિંમતનગરના મોતીપુરા સર્કલ સહિત પ્રાંતિજના રસુલપુર ગામે નેશનલ હાઇવે નંબર 48નું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

રસુલપુર ગામના સ્થાનિકોએ છેલ્લા સાત વર્ષથી ઓવરબ્રિજની સમસ્યા હતી જે દૂર કરવા માટે સ્થાનિક સાંસદ શોભનાબેન બારૈયાની લેખિત રજૂઆતથી કેન્દ્રીય રોડ પરિવહન મંત્રીએ દૂર કરી છે, તેના પગલે સ્થાનિકોએ પણ તેમનો આભાર માન્યો હતો. જોકે રસુલપુર બાદ વહેલી સવારથી જ પ્રાંતિજના મજરાના આસપાસના સ્થાનિકો મુખ્યમંત્રી સહિત નીતિન ગડકરીને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા. તેમજ મોડી સાંજ સુધી રોકાયા હોવા છતાં નીતિન ગડકરી તેમજ મુખ્યપ્રધાન ગાંધીનગર જવા રવાના થઈ સ્થાનિકો ભારે નિરાશ થયા હતાં.

