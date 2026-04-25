કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ નારણપુરામાં કરશે મતદાન, જુઓ શું છે ત્યાંની વ્યવસ્થાઓ
Published : April 25, 2026 at 5:37 PM IST
અમદાવાદ: આવતીકાલે સ્થાનિક સ્વરાજ યોજાશે ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ નારણપુરા વિસ્તારમાં મતદાન કરવા માટે આવશે. તેના માટે તમામ પ્રકારની સિક્યુરિટી અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ મ્યુનિસિપલ સબ ઝોનલ ઓફિસ કામેશ્વર મંદિર પાસે અંકુર નારણપુરા અમદાવાદમાં આવતીકાલે વોટ આપવામાં આવશે. આવતીકાલે મતદાન સવારે 7:00 સાંજે 06:00 વાગ્યા સુધી ચાલશે ત્યારે અમિત શાહ સવારે 9:00 થી 11 વચ્ચે મતદાન કરવા આવશે એવી શક્યતા છે. આની પહેલા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી દરમિયાન અમિત શાહ સવારે 10:30 વાગે મતદાન કરવા ગયા હતા. અમિત શાહ પાસે ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા છે એટલે એમના માટે કડક બંદોબસ્ત કરવામાં આવશે. આ સેન્ટર પરથી આરપીએફ એનએસજી અને ગુજરાત પોલીસ નું શુદ્ધ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યું છે. સેન્ટરની 500 મીટર ત્રિજ્યા નાકાબંધી કરવામાં આવશે.
વીઆઈપી મોમેન્ટ ના કારણે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન કરવામાં આવ્યું તે નારણપુરા અંકુર રોડ પાસે સવારે 8:00 થી 12 વાગ્યા સુધી ટ્રાફિક ડાયવર્ટ રહેશે. ભાવનગર નવા વાડજ તરફ જવા વૈકલ્પિક રસ્તો લોકોને વાપરવું પડશે. એની સાથે વોટિંગ મથક પર ગરમી માટે ટેન્ટ બાંધવામાં આવ્યું છે અને પાણીના જાગ રાખવામાં આવ્યું છે, ORSની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. લોકોને તાપ ના લાગે તે માટે ટેન્ટ લગાવવામાં આવ્યું છે અને પોલીસની તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યની 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો, 260 તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણી તથા 11 નગરપાલિકાઓની પ્રસંગોપાત ખાલી પડેલ 13 બેઠકોની પેટા ચૂંટણી તા. 26-4-2026 ના રોજ યોજવા અંગે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા તા. 1-4-2026ના ચૂંટણી કાર્યક્રમથી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મત ગણતરી 28 એપ્રિલના રોજ કરવામાં આવશે.
